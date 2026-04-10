「ギャルフェス」こどもの日に川崎で開催！MINMI・竹下★ぱらだいす・しなこ・KOGYARUら豪華メンバーが集結

株式会社grabss

「こどもの日スペシャル ギャルフェス2026」が2026年05月05日(火・祝)にカルッツかわさき（神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-4）にて開催されます。特設ページ先行チケットはイベント特設サイトにて販売中です。

九州でスタートしたギャルマインドファミリーのフェス「ギャルフェス」が、スペシャルなメンバーでこどもの日に川崎で開催決定!

原宿発の人気クリエイター「竹下★ぱらだいす」と「しなこ」、今話題の小学生ギャル「KOGYARU(コギャル)」、実力派ギャルパフォーマー集「SSSCLUB(エスクラブ)」、MCには、KOGYARU を卒業したばかりのRYUA(eggモデル)



さらに平成ギャルの歌姫&フェスの女王「MINM(ミンミ)」やキッズクリエーター「望蘭(みらん)」もMINMIステージに出演!

ギャルマインドで好きを貫くタオル必須のファミリーフェスに乞うご期待。

特設ページ先行チケットは、現在販売中です。

■「こどもの日スペシャル ギャルフェス2026」

●開催概要

開催日：2026年05月05日(火・祝)

会場：カルッツかわさき

1部：12:15開場 / 13:00開演

2部：16:00開場 / 16:45開演

特設サイト：https://www.sp.gakuon.co.jp/gyarufes2026/

●会場アクセス

カルッツかわさき

〒210-0011 神奈川県川崎市川崎区富士見1-1-4

JR「川崎駅（北口東）」京急「京急川崎駅」より徒歩約15分

●チケット情報

▼前売りチケット 【特設ページ先行】 1部/2部

・ファミリーエリア：\5,800

・スタンディングエリア：\5,800

販売期間：販売中 ～ 2026年4月15日(水) 23:59

●出演者

MINMI＆望蘭／SSSCLUB／竹下☆ぱらだいす／しなこ／KOGYARU

MC：RYUA（eggモデル）



＜KOGYARU出演モデル＞

ゆなち / いもぴ / りりぴ / ゆの / るりぴ



◼︎主催：ケーエムミュージック

◼︎企画・制作：GAKUONユニティ・フェイス

■TIGET (チゲット)

TIGETは、大手芸能プロダクション、プロモーター、制作会社、会場・施設からインディーズまで20,000組を超える主催者と50万件以上のイベントに導入されるイベントプラットフォームです。電子チケット発券に加えて、ファンマーケティング機能、顔認証チケット機能、定価リセール機能など豊富な機能を利用できるチケット販売、イベントに最適化されたマーチャンダイズ販売、世界に発信できるライブ配信といった各種サービスをご利用いただけます。ファンが増える次世代プレイガイドとしてイベント業界のDXと収益拡大に貢献しています。



サービス紹介資料：https://bit.ly/3ZQx9SU



【サービス概要】

名称 ： TIGET (チゲット)

開始日 ： 2013年11月10日

URL ： https://tiget.net

■株式会社grabss（グラブス）

所在地 ： 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー 15階

代表者 ： 代表取締役会長兼社長CEO 下平 誠一郎

設立 ： 2012年10月1日

URL ： https://www.grabss.co.jp