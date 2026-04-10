グローバルアニメーションレーベル「100studio」を運営するHIKE、一般社団法人日本動画協会に正会員として加盟

株式会社HIKE

株式会社HIKE（本社：東京都新宿区、代表取締役：三上 政高、以下HIKE）は、2026年4月1日付で、一般社団法人日本動画協会へ正会員として加盟いたしました。HIKEはアニメ・マンガ・ゲームなど、あらゆるエンターテインメントの領域で培ってきたプロデュース力やクリエイティブの知見を活かし、アニメーション文化・産業のさらなる発展に尽力してまいります。

アニメーション制作スタジオ「100studio」を含む多角的リソースと制作知見を活かす

HIKEは アニメ、ゲーム、ライブエンタテインメント、商品化・ライセンス、クリエイティブ制作を横断し、多様な領域をつなぎ合わせて新しい体験を創出する“エンタテインメント・インテグレーター”として、変化し続けるエンタテインメント市場に挑戦しています。

アニメーション事業においては、グローバルアニメーションレーベル「100studio」（ワンダブルオースタジオ）を運営しており、デジタル作画を主軸とした高クオリティなアニメーション制作体制を構築。国内のみならず、世界市場をターゲットとした多様な作品づくりに邁進しております。

今回、日本動画協会へ正会員として入会することで、業界内の連携をさらに強固なものとし、「100studio」を含めた弊社の多角的なリソースと制作知見を活かして、アニメーション産業の持続的な成長、ならびに日本のエンターテインメントのグローバルな発展に貢献したいと考えています。

一般社団法人日本動画協会とは

『一般社団法人日本動画協会（The Association of Japanese Animations、略称：AJA）』は、日本のアニメーション製作業界の意志を統合し、関連する諸企業・団体との連携を保ち、アニメーション産業全体の持続的発展を目指している団体です。

アニメーション製作の新技術の開発、マーケット情報の収集と発信、各種付加価値の創造、著作権保護の研究と実践、人材の育成、さらに諸団体との協力・調整やアニメに係わる様々な協同研究などに取組んでいます。また、日本のアニメーション文化を海外に紹介すると共に技術協力を推進するなど、国際交流の実績も重ねています。

100studioについて

「アニメーションを通じて人の心を豊かにする」ことを目指し、「クリエイターを支えるスタジオ」として2021年5月に発足。TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画と制作を行っている。

アニメーション制作担当実績

・2024年6月公開 劇場オリジナルアニメーション『数分間のエールを』（Hurray!×100studio）

・2024年7月放送 TVアニメ『この世界は不完全すぎる』（100studio×studioぱれっと）

・2025年4月放送 TVアニメ『中禅寺先生物怪講義録 先生が謎を解いてしまうから。』

・2025年11月8日配信開始（Prime Video） アニメ『藤本タツキ17-26』（※100studioは『人魚ラプソディ』、『予言のナユタ』のアニメーション制作を担当）

・2026年7月放送開始 TVアニメ『BLACK TORCH』

・2026年10月放送開始 TVアニメ『朱色の仮面』

スタジオ概要

事業内容：TV・劇場・配信・ゲーム・MVなどアニメーション映像全般の企画・制作

スタジオ代表：堀口 広太郎

拠点：100studio Tokyo（西荻窪）、100studio Osaka（大阪）、100studio Taipei（台北）、100studio Seoul（ソウル）

公式サイト：https://100studio.jp/

株式会社HIKEについて

会社名：株式会社HIKE

所在地：〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目2-4 JRE西新宿テラス3階・4階

設立：2018年3月14日

代表者：代表取締役 三上 政高

事業内容：アニメーション / ライブエンタテイメント / マーチャンダイジング / ライツマネジメント / ゲームデベロップメント / コンテンツマーケティング・プロモーション / クリエイティブプロダクション（2D/3Dアニメーション、デザイン、書籍・マンガ編集、映像制作、グラフィック制作、ライブ・イベント制作、WEB制作） / AX・DX ソリューション / グローバルHR

公式サイト：https://hike.inc/

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(C)HIKE Inc.

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