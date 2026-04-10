株式会社ジェブ、GPTW Japanの「働きがいのある会社」に初認定

株式会社ジェブ

ガラスフロアコーティング『EPCOAT（イーピーコート）』を主力商品として事業を展開する株式会社ジェブ（代表：太田猛也、本社：横浜市都筑区、以下 ジェブ）は、Great Place To Work(R) Institute Japan（以下 GPTW）が実施する調査において、2026年度「働きがいのある会社」に初認定をいただきました。

【「働きがいのある会社」認定の背景】

今回の認定にあたり実施された従業員アンケートでは、『総合的にみて働きがいのある会社だと言える』という設問に対し、肯定回答率が80％を超える結果に。

また、特に高く評価された項目として、以下の3項目が挙げられました。

１．商品・サービスが、顧客に「優れている」と評価されていると思う

営業職では、肯定回答率100％を記録。

主力商品である『EPCOAT』に対する自信や誇りが現れる結果となりました。

２．何か特別なことがあれば、祝っている

年間MVP表彰のような大きな祝い事にとどまらず、個々の誕生日・結婚出産・月間ランキングなども社内報や全体ミーティングで取り上げており、日頃から祝い合う文化が形成されています。

３．この会社ならではの福利厚生やメリットがある

福利厚生を単なる制度として整えるだけでなく、社員の日常生活に溶け込み、「実際に助かっている」「社員同士の関わりが増える」と感じられるものにすることを重視しています。直近3年間で5つ以上の福利厚生を新たに導入している点も特徴です。

昨年度開催された代表取締役 太田猛也 50歳記念パーティー

当社ではこれまで、事業の成長だけでなく、社員一人ひとりが前向きに働ける環境づくりにも力を入れてきました。今回の結果は、お客様に胸を張って届けられる商品・サービスがあること、仲間の挑戦や成果を自然に応援できること、そして安心して働き続けられる環境を進めてきたことが、認定につながったものと受け止めています。

また、『働きがいのある会社であると感じる特別な点はなんですか』という自由記述の設問では、『挑戦を後押しする風土』や『支え合える人間関係』においても魅力を感じているという声が多く寄せられました。変化を前向きに受け入れながら挑戦・成長できること、個人だけでなくチームで喜びを分かち合えること、そして自分たちの仕事がきちんとお客様の満足につながっていると実感できることが、ジェブの働きがいを支えているとうかがえます。

株式会社ジェブ代表取締役 太田 猛也（おおた たけや）【代表取締役・太田猛也 コメント】

初めて認定をいただけたことは大きな励みである一方、当社としては、まだ理想の状態に到達しているとは考えていません。

だからこそ、社員の声を丁寧に受け止め、制度・風土・働く環境をこれからも見直し続けていきます。

挑戦しやすさ・人間関係の良さ・仕事への誇りといったジェブらしい強みをさらに伸ばしながら、改善すべき点には正面から真摯に向き合い、日々成長し続ける会社でありたいと考えています。

今後も、社員が「この会社で働いてよかった」と感じられる環境づくりと、お客様により良い価値を届ける取り組みの両立を追求してまいります。

■「働きがいのある会社」認定について

働く人へのアンケートの結果を基に、優れた職場文化に基づいた「働きがいのある会社」であることをGreat Place To Work(R) Institute Japanが正式に認定するものです。

■Great Place To Work(R) Institute Japanについて

Great Place To Work(R) Institute は、約170ヶ国で年間21,000社以上の働きがい（エンゲージメント）を調査し、一定水準に達した企業を「働きがいのある会社」認定・ランキングとして各国の有力メディアで発表している世界的な調査機関です。日本においては、株式会社働きがいのある会社研究所がGreat Place To Work(R) Institute よりライセンスを受け、Great Place To Work(R) Institute Japan（GPTW Japan）を運営しています。

▶公式ホームページ：https://hatarakigai.info/

▶株式会社ジェブ認定ページ：2026年4月16日（木）公開予定

株式会社ジェブについて

当社は2002年設立、横浜市に本社を置く住宅サービス企業です。主力事業であるフロアコーティング『EPCOAT』の販売施工に加え、メンテナンス商品や各種コーティングの提供も行っています。不動産会社情報ポータルサイト『マイスマ』の運営や、全国6か所に展開するショールームを通じたサービス提供も特徴です。近年では、ドローンを活用した外壁点検や剥落防止コーティングなどの新規事業にも注力し、インフラ老朽化といった社会課題への対応を進めています。

【会社概要】

名称：株式会社ジェブ

代表取締役：太田 猛也

本社所在地：神奈川県横浜市都筑区茅ヶ崎南4-1-10

公式ホームページ：https://www.jeb.bz/

TEL：045-949-4224

設立：2002年4月

資本金：3,000万円

事業内容：

◆フロアコーティング『EPCOAT』販売施工 ◆アルミ建材コーティング『EPMCOAT』販売施工

◆ドローン赤外線外壁診断『EP-InspectDrone』展開 ◆水回り・クロスなど各種コーティング販売施工 ◆お掃除メンテナンス商品の販売 ◆不動産会社情報ポータルサイト『マイスマ』運営管理

◆社内システム『J-bit』の管理・運営 ◆SaaSツール『ラクラクアンケート』の管理・運営