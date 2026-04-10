【鳥羽商船高専】WiCON2025において「ロボット犬を用いた完全自動害獣対策システム」が協賛企業賞「安藤ハザマ賞」を受賞しました

独立行政法人国立高等専門学校機構協賛企業賞（安藤ハザマ賞）を受賞したSiraisi-labの学生

鳥羽商船高等専門学校（三重県鳥羽市、校長：三村 治夫、以下「鳥羽商船高専」）情報機械システム工学科の学生チームが、令和8年3月11日(水)に東京で開催された「WiCON2025」の本選に出場し、Siraisi-labチームが協賛企業賞「安藤ハザマ賞」を、ezaki-lab.mobaチームが「奨励賞」を受賞しました。

本コンテストは、全国の高等専門学校の学生を対象とし、無線通信技術を活用した地域課題の解決、新たなビジネスやサービスの創出（モノ・アプリ・サービス）に挑戦するコンテストです。アイデア検討にとどまらず、システムの技術実証までを行う実践型であることが本コンテストの大きな特徴で、当日は、約 8 か月間にわたり技術実証に取り組んだことを、デモンストレーションとプレゼンテーションを通じてアピールしました。

鳥羽商船高専からは、2 チームが厳しい審査を突破し、本選大会に出場しました。 協賛企業賞を受賞したSiraisi-labは、「ロボット犬を用いた完全自動害獣対策システム」を、奨励賞を受賞したezaki-labは「水中カメラでのステレオ視による海底地形の 3 次元形状復元及び AI による藻場の計測」を発表しました。いずれも三重県が抱える地域課題に着目した取り組みであり、これまでに培ってきた「ものづくり」の知識と技術を活かし、学生ならではの発想で解決策を提案しました。

今後も学生たちは、それぞれの地域課題に対する研究・開発を継続し、さらなる発展と実用化を目指して取り組んでいきます。

概要｜WiCON2025本選

◆日時

令和8年3月11日(水) 13:00～18:30

◆場所

東京大学 伊藤国際学術研究センター伊藤謝恩ホール

（東京都文京区本郷 7-3-1）

◆主催

WiCON運営協議会

（ 一般社団法人情報通信ネットワーク産業協会 、一般財団法人全国地域情報化推進協会 、

独立行政法人国立高等専門学校機構）

◆共催

総務省

◆鳥羽商船高専からの出場チームと結果

１. 情報機械システム工学科 Shiraisi-lab

「ロボット犬を用いた完全自動害獣対策システム」

（詳細：https://wicon.jp/2025/teams/tobasrlab）

協賛企業賞（安藤ハザマ賞）

２. 情報機械システム工学科 ezaki-lab.moba

「水中カメラでのステレオ視による海底地形の 3 次元形状復元及び AI による藻場の計測」

（詳細：https://wicon.jp/2025/teams/tobaezlab）

奨励賞

鳥羽商船高等専門学校について

鳥羽商船高等専門学校は明治8年（1875年）に芝新銭座二番地に航海測量習練所として創基し、その分校として明治14年（1881年）8月20日に三重県鳥羽町に鳥羽商船黌として創立されました。日本にある5商船高専のうち最も歴史の古い商船系高等専門学校です。船員を養成する商船学科とエンジニアを養成する情報機械システム工学科の2学科で構成され、科学的思考と高度な知識・技術を習得し、地域社会から世界まで幅広く活躍できる技術者を育成しています。

左写真｜鳥羽商船高等専門学校の外観(奥側)・練習船が停泊する桟橋(手前側)、右写真｜令和7年3月竣工の練習船鳥羽丸四代目

【学校概要】

学校名：独立行政法人国立高等専門学校機構 鳥羽商船高等専門学校

所在地：三重県鳥羽市池上町1番1号

校長：三村 治夫

設立：1881年

学校ウェブサイト：https://www.toba-cmt.ac.jp/

事業内容：高等専門学校、高等教育機関