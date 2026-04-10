本田響矢主演！日曜劇場『ＧＩＦＴ』サイドストーリー『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』U-NEXTにて独占配信決定

株式会社 U-NEXT

USEN＆U-NEXT GROUPの株式会社U-NEXT（本社：東京都品川区、代表取締役社長：堤 天心）が運営する動画配信サービス「U-NEXT」は、4月12日（日）よりＴＢＳ日曜劇場『ＧＩＦＴ』サイドストーリー『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』を独占見放題配信いたします。

本作は4月12日（日）よる9時からＴＢＳ系で放送をスタートする日曜劇場『ＧＩＦＴ』とリンクする、完全オリジナルストーリー。本田響矢を主演に迎え、『ＧＩＦＴ』本編にも登場する杢代和人、八村倫太郎、さらに本編には登場しないオリジナルキャストとして森香澄が出演します。



全4話で構成され、U-NEXTにて順次独占見放題配信されます。

愛と絆、時々、恋…。日曜劇場『ＧＩＦＴ』の世界観とリンクしながら紡がれる、もうひとつのストーリー

本田響矢演じる車いすヤンキーの青年・朝谷圭二郎と、ヤンキー仲間の沖平颯斗（杢代和人）の友情を元ヤンの幼馴染・青木澪（森香澄）との再会をきっかけに、描く本作。本編では明らかになっていない、知られざる圭二郎と颯斗の、切なくも熱い"衝突しながらも前に進んでいく"青春が展開されます。

圭二郎の"不器用だけど、まっすぐな""愛と絆、時々、恋…"の生き様が変化していく過程を、時には真面目に、時にはコミカルに描き、『ＧＩＦＴ』本編の世界とリンクしながら繰り広げられる、ここでしか観られない完全オリジナルストーリーです。

出演者からコメントが到着！「本編『ＧＩＦＴ』をより楽しく見ていただけると思う」

本田響矢

日曜劇場『ＧＩＦＴ』のサイドストーリーとして、本編では描かれていない、圭二郎たちの心の変化をより濃く見ていただける、『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に出演させていただきます。颯斗、そして、中学時代の友人である澪が登場し、それぞれ、もがきながらも懸命に前を向いて進む物語です。

本編『ＧＩＦＴ』をより楽しく見ていただけると思うので、是非こちらもご覧ください！

杢代和人

『ＧＩＦＴ』本編では描かれていない、圭二郎と颯斗の友情や葛藤が『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』に詰められているので是非本編と並行してご覧いただきたいです。現場では監督や本田響矢くんと話し合いながら、１シーン１シーンを丁寧に作り上げることができて、とても充実した撮影になりました。楽しみにしていてください！

森香澄

サイドストーリーオリジナルキャラクター、青木澪役を演じさせていただきました、森香澄です。澪は素直になれない部分もありますが、まっすぐで純粋な女の子です。本編では描かれていない圭二郎と颯斗の関係性に澪がどう絡んでくるのか、ぜひ本編と合わせて楽しみにしていただけると嬉しいです。

八村倫太郎

サイドストーリーがあると知った段階から、なんとか参加できないかなあと思っていました。圭二郎役の響矢くんとは同い年でもあり、現場で共に時間を過ごすことも多く、もっと一緒にお芝居したいなと願っていたので嬉しかったです！ また颯斗役の杢代くんとは、顔馴染みではあったもののお芝居の現場でお会いすることがなかったので、今回会った時にお互い「やっとだね」と言い合いました（笑）。

本編では明かされなかった圭二郎の世界を中心に展開されていきます。僕演じる好太郎と圭二郎の関係性などにも是非ご注目ください！

作品概要

日曜劇場『ＧＩＦＴ』サイドストーリー『ＳＨＩＦＴ―ぶつかり、進む者たち―』

【配信スケジュール】

各話『ＧＩＦＴ』放送終了直後から全4話をU-NEXTにて独占見放題配信

第1話 4月12日(日)

第2話 4月26日(日)

第3話 5月31日(日)

第4話 6月14日(日)

※配信開始日は変更となる可能性があります

【配信形態】独占見放題

【スタッフ】

製作著作：TBS

ＧＩＦＴ企画／原案：平野俊一

脚本：澤田航太

プロデューサー：内川祐紀、宮崎真佐子

協力プロデューサー：中澤美波

演出：加藤尚樹、伊藤弘晃



【キャスト】

朝谷圭二郎：本田響矢

沖平颯斗：杢代和人

青木澪：森香澄

中山好太郎：八村倫太郎

〇

茶山加奈子：羽柴志織

朝谷礼二：岡安泰樹

(C)TBS



U-NEXT

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株式会社U-NEXTは、株式会社U-NEXT HOLDINGS（本社：東京都品川区、代表取締役社長CEO：宇野 康秀）のグループ会社です。



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