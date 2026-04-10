好評につきコミカライズ【第二部】全巻無料公開開始！『TVアニメ放送記念！「本好きの下剋上」ローゼマインからの推薦図書!!』コロナEXにて特集ページ公開中！

株式会社ＴＯブックス

株式会社TOブックス（本社：東京都渋谷区、代表：本田武市）が運営する漫画配信サイト「コロナEX」にて実施中の『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～

領主の養女』TVアニメ放送記念特集に続報です。

＜好評につき無料範囲を拡大＞

【第一部】に加え、本日4/10より【第二部】も全巻分無料で公開開始いたしました！

物語の原点からTVアニメ『本好きの下剋上～司書になるためには手段を選んでいられません～

領主の養女』へと繋がる【第一部】【第二部】を一気読みするチャンス。

過去最大ボリューム計116話分が無料公開中の今！『本好きの下剋上』の世界に浸りませんか!?

全巻分無料作品ページはこちらから：

『本好きの下剋上【第一部】』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000018228)

＜あらすじ＞

幼い頃から本が大好きな、ある女子大生が事故に巻き込まれ、見知らぬ世界で生まれ変わった。

貧しい兵士の家に、病気がちな5歳の女の子、マインとして…。

おまけに、その世界では人々の識字率も低く、書物はほとんど存在しない。いくら読みたくても高価で手に入らない。

マインは決意する。ないなら、作ってしまえばいいじゃない！

目指すは図書館司書。本に囲まれて生きるため、本を作ることから始めよう！ 本好きのための、本好きに捧ぐ、ビブリア・ファンタジー！！

『本好きの下剋上【第二部】』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000037068)

＜あらすじ＞

神殿との話し合いの末、「青色巫女見習い」として貴族待遇を勝ち取ったマイン。

神殿での仕事が始まり、待望の図書室で本を読むことができるようになった。

しかし、神殿では階級社会や、問題児ばかりの側仕えなど、多くの問題が待ち受けていた。

平穏に本を読むため、社会を乗り越えろ！

本に焦がれる人々に捧ぐ、ビブリア・ファンタジー！ 第二部開幕！

■TVアニメ放送記念特集概要

ローゼマインが本と物語の魅力をお伝えすべく、イチオシのマンガをご紹介！

- ローゼマインによるイチオシのマンガ紹介- 「本好きの下剋上」無料公開範囲を大幅拡大！第一部～第三部の計116話分が今だけ無料で読める！！

※一部順次無料公開

期間：2026/04/03(金)11:00～2026/05/10(日)23:59

▼施策特設ページはこちらから

https://www.tobooks.jp/cp/coronaex-booklove_reading-list/

取り上げタイトル：

『ヒロイン？聖女？いいえ、オールワークスメイドです（誇）！@COMIC』

▶続きはこちら(https://www.tobooks.jp/cp/coronaex-booklove_reading-list/)！

『聖女だけど闇堕ちしたらひよこになりました！@COMIC』

▶続きはこちら(https://www.tobooks.jp/cp/coronaex-booklove_reading-list/)！

『商人令嬢はお金の力で無双する@COMIC』

▶続きはこちら(https://www.tobooks.jp/cp/coronaex-booklove_reading-list/)！

『穏やか貴族の休暇のすすめ。@COMIC』

▶続きはこちら(https://www.tobooks.jp/cp/coronaex-booklove_reading-list/)！

『世界を救った最強勇者にストーカーされる村娘の話』

▶続きはこちら(https://www.tobooks.jp/cp/coronaex-booklove_reading-list/)！

『本好きの下剋上』各作品ページ：

『本好きの下剋上【第一部】』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000018228)

『本好きの下剋上【第二部】』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000037068)

『本好きの下剋上【第三部】』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000034334)

『本好きの下剋上【第四部】』(https://to-corona-ex.com/comics/20000000051070)

『本好きの下剋上【第五部】』(https://to-corona-ex.com/comics/234900601176268)

『本好きの下剋上 ～ハンネローレの貴族院五年生～ 「恋してみたいお姫様」』(https://to-corona-ex.com/comics/221968848830652)

『本好きの下剋上 フェルディナンドの館にて』

(https://to-corona-ex.com/comics/244043515510999)

＜コロナEXとは＞

TOブックスのマンガ連載最新話が読める漫画配信サイト。

月額400円(税込)でコロナEXに掲載されているすべての作品を第1話から最新話まで読み放題で提供。

▼作品ページはこちら

https://to-corona-ex.com/

■『本好きの下剋上』とは

「このライトノベルがすごい！」（宝島社刊）殿堂入り！

シリーズ累計1300万部突破！（電子書籍を含む）

大人気ビブリア・ファンタジー！

幼い頃から本が大好きな、ある女子大生が事故に巻き込まれ、見知らぬ世界で生まれ変わった。

貧しい兵士の家に、病気がちな5歳の女の子、マインとして……。

おまけに、その世界では人々の識字率も低く、書物はほとんど存在しない。

いくら読みたくても高価で手に入らない。マインは決意する。ないなら、作ってしまえばいいじゃない！目指すは図書館司書。

本に囲まれて生きるため、本を作ることから始めよう！

▼原作特設サイトはこちらから

https://www.tobooks.jp/booklove/

■TVアニメ情報

▼TVアニメ公式HPはこちら！

https://booklove-anime.jp/

株式会社TOブックス

TOブックスは、クリエーターの皆さまが生み出す小説・コミックス・アニメ・舞台・グッズ・映画など幅広くメディア展開しております。



紙の単行本・文庫・コミックス・児童書・絵本の企画、制作、編集を行っているほか、電子書籍、オーディオブックも多数あります。" このライトノベルがすごい！単行本・ノベルズ部門 "にて、「 本好きの下剋上 」が殿堂入りするなど、ヒット作品も多数生み出しています。『本好きの下剋上』をはじめ『ティアムーン帝国物語』『おかしな転生』『最弱テイマーはゴミ拾いの旅を始めました。』『穏やか貴族の休暇のすすめ。』など続々とTVアニメ化しています。



TVアニメ以外にも、ドラマCDや2.5次元舞台、映画など様々なメディア展開をしています。



本社所在地：東京都渋谷区桜丘町1番1号渋谷サクラステージSHIBUYAタワー38階

代表取締役：本田 武市



HP：https://www.tobooks.jp/