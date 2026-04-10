「こんなに楽な設営は初めて」保護者からも評価、スポーツや庭で活躍するワンタッチタープテントがマイベストで第1位

Fun Standard株式会社

この度、Fun Standard株式会社（本社：福岡県大野城市／株式会社RKB毎日ホールディングス グループ／代表取締役：大屋 良介、笹森 広貴）が展開するブランド「PYKES PEAK（パイクスピーク）」のワンタッチタープテントが、日本最大級の商品比較サービス「マイベスト」にて公開された【徹底比較】ワンタッチタープのおすすめ人気ランキングにおいて、第1位を獲得しました。

設営のしやすさ・安定性・遮光性・使い勝手といった複数の検証項目において高評価を獲得し、数あるワンタッチタープの中から選出されました。

■ 「マイベスト」の比較検証で第1位を獲得

今回のランキングは、人気のワンタッチタープを対象に、設営のしやすさ・安定性・遮光性・使い勝手など複数の観点から比較検証されたものです。

その中でPYKES PEAKのワンタッチタープテントは、初心者でも簡単に設営できる操作性と、屋外でも安心して使える高い機能性が評価され、堂々の第1位を獲得しました。（2026年4月9日現在）

■ 初心者でも“すぐ使える”ワンタッチ設営

掲載記事はこちら :https://my-best.com/16375

本製品は、工具不要で簡単に設営できるワンタッチ構造を採用。

アウトドア初心者の方でも、短時間でスムーズに設営が可能です。

キャンプやBBQ、運動会、イベントなど、さまざまなシーンで活躍します。

■ 機能性と快適性を両立した設計

センターロック機能とその操作手順フレームに施されたワンタッチボタンの写真

使いやすさだけでなく、アウトドアシーンに必要な機能も充実。

強い日差しを遮る遮光性能や、風への耐久性など、快適に過ごすための設計が施されています。

家族や友人と過ごす時間を、より安心・快適にサポートします。

■商品紹介

< PYKES PEAK ワンタッチタープテント>

オススメポイント

・ワンタッチで簡単設営、初心者でも安心

・しっかり日差しを遮る快適な空間

・アウトドアからイベントまで幅広く活躍

■今後も“選ばれるアウトドアブランド”へ

Amazon :https://amzn.asia/d/060jamPh楽天 :https://item.rakuten.co.jp/pykespeak/p0333tts20/

PYKES PEAKは、「誰でも手軽にアウトドアを楽しめる製品づくり」をコンセプトに、機能性と使いやすさを両立した商品開発を行っています。

今回の受賞を励みに、今後も多くのお客様にご満足いただける製品を提供してまいります。

PYKES PEAK

PYKES PEAKは、「Enjoy Your Life！」をコンセプトに、アウトドア・スポーツ・フィットネスから防災用品・日用品まで、ライフスタイルを彩る幅広いアイテムを展開しています。

今この瞬間を前向きに楽しむ人たちのそばに、私たちのプロダクトがそっと寄り添える存在でありたいと考えています。

また、ライフスタイルがどんどん多様化していく中で、それぞれの「今」に寄り添えるアイテムを届けるため、柔軟な視点での商品開発にも取り組んでいます。



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楽天：https://www.rakuten.co.jp/pykespeak/

Yahoo!：https://bit.ly/3GiLuBR



【会社概要】

会社名：Fun Standard株式会社

事業内容：企画、開発、通信販売、クラウドファンディング、デザイン、PR等

代表者：

代表取締役 大屋 良介

代表取締役 笹森 広貴

本社所在地：816-0954 福岡県大野城市紫台16-6パセオ南ヶ丘 1F 1001

HP：https://www.funstandard.jp/



・お問い合わせ先

Fun Standard株式会社

法人のお客様

TEL : 092-586-5888

一般のお客様

TEL：050-1720-0756

Email: contact@funstandard.jp

HP: http://funstandard.jp