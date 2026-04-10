株式会社リンクベリが制作した『クロノラビリンス.』がLINEマンガオリジナルウェブトゥーン作品として2026年4月1日（水）より連載開始！

株式会社リンクベリ

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＜あらすじ＞

人類の天敵《ENEMY》を特殊兵装によって撃退する《攻略者》が英雄視される現代。最上天道（もがみ てんと）は完全無欠の弟と比較され、「天才の汚点」と蔑まれる屈辱の日々を送っていた。

だがある日、突如出現した迷宮で死の淵に追い詰められた彼は、弟から「王の武器」を継承する。

それは、自らの寿命を対価に世界の時間を支配する、神の領域すら侵す力だった。

超弩級の能力を託された天道は、自らの弱さを乗り越え、最強の攻略者として覚醒していく！

※この物語はフィクションです。実在の人物・団体・事件等とは一切関係はありません。



原作：GIRA

作画：倭川

着色：FELICO STUDIO

制作：リンクベリ

(c)GIRA/LINK VERY/LDF

≪会社概要≫

社名 ：株式会社リンクベリ

所在地：東京都杉並区阿佐谷南1-16-10巳善第二ビル7F

設立 ：2015年1月

資本金：3,000千円

代表者：新里 大樹

事業内容：

ゲームデザイン制作・開発支援・ウェブトゥーン制作

ゲームフリーランス・転職エージェント、

ショートアニメーションの制作

URL ：https://linkvery.co.jp/

≪リンクベリはデザインスタジオを拡大して参ります≫

リンクベリでは、今後もデザイン事業拡大していく予定です。

作品に合わせた制作チーム（原作・ネーム・線画・着彩・監修）を有しており、お客様、読者のニーズに合わせて、常に高品質な作品を制作しております。

IPの価値、魅力を最大化させるキャラクター開発、企画、設計およびアニメーション映像制作を行っております。

≪アートディレクター、イラストデザイナーを募集してます≫

リンクベリでは、今後も制作予定の案件が多数存在します。

WEBRTOONだけでなく、ゲームイラスト制作など、2Dイラストデザインを仕事にしていきたい方を絶賛募集しております。

応募職種：

・アートディレクター（スケジュール管理/案件管理/監修）

・2Dイラストデザイナー（作画／着彩）

応募はこちらまで：info@linkvery.co.jp