TSUKIPRO SHOP 2026テーマソング・9 colors「Vivid Runway」収録後インタビュー。さらに楽曲を手がけるじょんさんのコメントも到着！

株式会社アニメイトホールディングス

音楽＆ドラマ（CD）、アニメ、舞台、イベントなど様々に展開する、「ツキノ芸能プロダクション（通称ツキプロ）」シリーズ。

そのオリジナルグッズを取り扱うコンセプトショップ「TSUKIPRO SHOP」が、2026年4月11日（土）～6月7日（日）の期間限定で池袋と大阪にオープンいたします。

ファッションショーがコンセプトの「Vivid Runway」をテーマに、今回のランウェイをより鮮やかに彩るために9組のユニット、9色のメンバーカラーからそれぞれ1名ずつが抜擢されたスペシャルユニット『9 colors』。

（team Yellow：師走 駆 from Six Gravity CV:梶 裕貴/team Purple：吉良凰香 from VAZZY CV:小林裕介/ team Orange：八重樫剣介 from Growth CV:山谷祥生/ team Light Blue：立花 歩 from ROCK DOWN CV:坂泰斗/ team Green：堀宮英知 from QUELL CV:西山宏太朗/ team Blue：数寄川 零 from infinit0 CV:田所陽向/ team Pink：世良里津花 from SolidS CV:花江夏樹/ team Red：七瀬 望 from SOARA CV:沢城千春/ team Monotone：霜月 隼 from Procellarum CV:木村良平）。

彼らが歌うテーマソングは、じょんが今回のステージのために書き下ろした新曲

『Vivid Runway』―――

9つの個性溢れる色とりどりな歌声があなたの『鮮やかな花道』を彩ります。

TSUKIPRO SHOP 2026テーマソング・9 colors「Vivid Runway」は2026年5月9日発売！

本作に出演するキャストの皆さんの、収録後インタビューをお届けします！

さらに楽曲を手がけるじょんさんのコメントも到着。

■収録後インタビュー

梶 裕貴さん（師走 駆役）小林裕介さん（吉良凰香役）山谷祥生さん（八重樫剣介役）坂 泰斗さん（立花 歩役）西山宏太朗さん（堀宮英知役）田所陽向さん（数寄川 零役）花江夏樹さん（世良里津花役）沢城千春さん（七瀬 望役）木村良平さん（霜月 隼役）じょん

――楽曲のレコーディングを終えてのご感想をお聞かせください。

梶：個人的には駆にピッタリなスキャットから始まる本楽曲、歌っていてとても楽しかったです！今回も彼らしさとは何かを考えながらレコーディングさせていただきました。

小林：まず凰香としてのレコーディングがとても久しぶりで、こうして新曲を歌わせていただけて良かったです。今回は普段VAZZYや『VAZZROCK』のメンバーと歌う楽曲とは少し違うすごくポップな曲なので、少しでも他の皆さんと雰囲気を合わせて楽しく歌えたらと思って臨みましたし、きっと上手くいったんじゃないかなと思います。

山谷：普段のGrowthと比べるとハモとかも無くて圧倒的に録る箇所が少なかったので、こんなにパッと終わってしまって本当に大丈夫かなって思うくらいあっという間でした（笑）。楽曲のノリ感というか雰囲気について自分自身が考えていたものも出しつつ、他の方が何名か先に録られていたのを聴かせていただきながらのレコーディングだったので非常に歌いやすかったです。自分のパート以外も聴いて楽しくウキウキした気持ちのまま自分のパートに向き合えたので背中を押してもらえたような気がしました。

坂：歩として歌わせていただくのが結構久しぶりということもあって、今回こうして歌わせていただけたのがすごく嬉しかったです。楽曲もすごくエネルギーをもらえる楽曲で、歌っていてもすごく楽しかったですし、聴いていただける方もすごく元気をもらえるような曲なんじゃないかなと思います。

西山：まずめちゃくちゃいい曲で、初めて聴いたときからすごく華やかで前向きになれる素敵な曲だなと感じました。今回はいつも一緒に歌っているQUELLの4人よりも人数が多くて、しかもQUELLを代表して歌わせてもらっているということもあるので英知が埋もれないで粒立ったらいいな、英知の主張が残ったらいいなと思いながら歌わせていただきました。とても楽しかったです。

田所：「無事終わってよかった～」って感じです（笑） 特にサビ部分でインフィニ（infinit0）やニクス（pioniX）でこんなに高いの歌ったことあったかなっていうぐらい高音が続く箇所があったのでこれは難しいかも知れないぞと思っていっぱい練習をして臨みました。楽しく収録を進めることができたので今はホッとしています。

花江：皆で歌っていることもあって、楽しくてハッピーな曲だなって思いました。いろいろな声が聴こえてきて、それぞれの個性が出ているから曲のテーマにもマッチしていると思います。もう少し歌いたかったです（笑）

沢城：たくさんのキャラクターたちと歌うということで、新たな感覚で歌うことが出来て非常に楽しかったです。SOARAの代表として来ていますので、SOARAに泥を塗らないように頑張って歌わせていただきました。

木村：とても気持ちのいい曲でした。覚えやすく歌いやすかったです。。レコーディングの順番が最後だったので、他の皆の声を聴きながらのレコーディングは完成形が見える感じがしました。

――楽曲の中で印象的だったフレーズ、お気に入りのフレーズなど、聴き所を教えてください。

梶：コーラス的かけ声の「Check it out!」が、一番駆らしさを発揮できるチャンスだなと思って狙いを定め、気合いを入れて収録に臨んだのですが（笑）、実際に歌ってみると、楽曲の流れの中で相応しいテンションを発揮するのが絶妙に難しく、結果、何パターンかバリエーションをご提案して選択していただく形に落ち着きました。僕がトップバッターの収録だったこともあり、全体の流れがまだ想像もつかないので、最終的にどのテイクが使われるのか、今から楽しみです！（笑）

小林：凰香のソロパートではないんですけど「名前のないような今日だって君のテンポで色づいて」っていう部分は本当に毎日に適応できる言葉だと思います。特別な日じゃなくても特別な日にできるかどうかは君しだいっていうすごく前向きで素敵な歌詞だと思いました。

山谷：個人的に印象的だったことだと「じょんさんの曲はいつも難しい」っていう印象になっちゃうんですけど聴いてくれる皆さんも印象に残りそうなポイントだとスキャットのパートが印象的です。じょんさんが仮歌で歌ったものを文字に起こしたらこうなったらしいんですが「パ」と「バ」が交錯していてどうして全部「パ」にしてくれなかったんだろう…って思いながら、じょんさんにも「Growthをやってる山谷ならやれるやろ」とか言われながら一生懸命歌いました。あと、ラップっぽいパートもあって、剣介はラップしてそうですけどGrowthとはコンセプトが違うと思うので、普段できないことをやらせてもらえて楽しかったです。ここは花江くんと一緒なのでどんな風になるのかも楽しみです。

坂：サビの歌詞で個人的に好きだなぁと思うところが多くて、例えば「ちょっとズレたってユニークなセンス 誰かの真似じゃないコレクションさ」は皆それぞれ違うのがいいということで一番真理というか芯をついていると思いますし、こういった歌詞から自己肯定感が上がりそうな曲だなとすごく思いました。

西山：ラップの部分があって、そこがすごくカッコよくなっています。英知も「hey!」って言っているのでどうぞお聞き逃しなく！

田所：2サビの「流行にハマんないシルエットも誰かにとっての特別さ」っていうフレーズがあるんですが、「型にハマってなくてもあなたはあなただし」みたいなメッセージ性が強くて、歌っていて気持ちがグッと入りました。全員で歌ってる箇所だからきっと仕上がりもパワフルになっていると思うので皆さんにもぜひ聴いてもらって元気になってもらえたらいいなって思います。

花江：里津花もコメントの中で言っていたんですが、「君の色を魅せて」っていうフレーズが印象に残っています。きっと皆それぞれの良さみたいなものがあると思うんですけど、「自分の良さって何だろう」ってポジティブな気持ちになれる歌詞だと思いました。

沢城：どうやら僕「パラッパラッパラ♪」ってスキャットが上手いらしくて、これを機にスキャットマンになってもいいんじゃないかな、なんて思うくらい褒めていただきました（笑）。このフレーズは望くんもお気に入りだと言っていましたが、僕自身にとってもお気に入りになりました。出来上がった曲だと皆の声が一緒になるので僕のスキャットは見つけづらいと思いますが、注目して聴いていただけると嬉しいです。

木村：「ちょっとズレたってユニークなセンス」というフレーズがいいですね。人と被らないことを楽しんで行こうという感じが、今回いろんなメンバーが歌っているカラーの多さにも繋がる感じもして面白いと思いました。

――こちらの新曲を楽しみにされているファンの皆様にメッセージをお願いいたします。

梶：なんだか久しぶり？な、明るく爽やかな楽曲な気がします！ どんな気分の朝にもピッタリな、エネルギーを与えてくれるメロディだと思いますので、ぜひぜひモーニングルーティンのお供として、たくさんお聴きくださいね！(もちろん、昼も夜もお願いします！（笑）)

小林：『VAZZROCK』以外のキャタクターたちと一緒に凰香として歌うのが初めてなので、レコーディング中も先に録ってくれていた他の皆さんの歌声を聴いて、こういう風に歌ってるんだとか僕としても新鮮でした。例えば凰香と駆で全然テンションが違うふたりを合わせるんだとか、すごく面白い組み合わせで歌わせていただいているので、その辺りも聴き取りながら楽しんでもらえたら嬉しいです。

山谷：こうしてGrowthから選んでもらって光栄ですし、各ユニット素晴らしい方たちが歌っているので邪魔しないように迷惑かけないようにしなきゃなと思って頑張りました。Growthの曲と比べると簡単とは言わないですけど、難易度は少し低めだったのかなと思います。先に録ってくれていた皆さんが世界観とか楽曲の雰囲気を構築してくれていたので、そこにもすごく助けてもらって歌いやすかったです。9人全員が入った完成形がどんな仕上がりになっているのか僕も早く聴きたいです。皆さんも発売を楽しみにしていてください。

坂：今回は特別企画ということでグループの枠組みを超えた夢の共演の楽曲を歌わせていただきました。同じくロクダン（ROCK DOWN）や『VAZZROCK』の方々がどういう風に歌ってくるのかは分かるんですが、こうして先輩たちと一緒に歌う機会は今回初なのですごく楽しかったですし、素敵な楽曲になっていると思います。ぜひぜひ何度でも繰り返し聴いていただければなと思います。

西山：ツキプロの新曲、しかも今回はここまで各ユニットでやってきたからこその革命的で記念すべき楽曲だと思います。この歴史的な1曲に自分も参加させてもらえて嬉しいです。デモをもらったときから、メロディのノリの良さと歌詞の前向きさや明るさ、背中を押してくれる温かさにすごく心を惹かれました。聴いてくれる皆さんもきっと前向きな気持ちになれる、そんな一曲になっていたら嬉しいです。ぜひたくさん聴いてください。

田所：零にとって久しぶりのツキプロの収録ということもあって気合いを入れて臨んで、本当に精一杯歌わせてもらいました。元気がもらえる曲になっていると思いますのでCDの発売までぜひお店（ツキプロショップ）にもたくさん足を運んでお待ちいただいて、たくさん聴いてもらいたいです。

花江：ショップがより一層盛り上がるように楽しく歌わせていただきました。ぜひお越しいただいてCDをお手に取っていただけたら嬉しいですし、一緒にキャラクターたちのいろんなグッズも集めて楽しんでいただけたらと思います。引き続き応援をよろしくお願いします。

沢城：非常に明るくて楽しい楽曲になっています。もしライブがあったら皆でスキャットして盛り上がれたら楽しそうだなと。皆さんも楽しく元気よくパラッパラッパラ♪って歌ってみてください！よろしくお願いします。

木村：随分長く関わっている作品が、今回はこれまでなかなか無かったコラボレーションで、新しい試みだと思います。もしかしたらプロセラしか知らないとか、他のユニットだけを知ってるという人は、ぜひこの機会に他のメンバーも知っていただいて楽しんでほしいですね。そして、とても覚えやすくて楽しい楽曲なので、ぜひ彼らと一緒に歌ってもらえたら嬉しいです。

じょんさんからのコメントも到着！

楽曲担当のじょんです。実は2022年のツキプロショップで『きみとスゥ』というイメージソングを歌ったことを今思い出しました（なつかしい！） しかし、今回はなんとタレントたちによる主題歌で、しかも特別なコラボユニットということで、すんごく新鮮な試みになりました。世の中の誰しもが主役になれるように、と想いを込めたダンサブルなメロディーを、高音から低音まで個性たっぷりなメンバーたちが歌い上げてくれて、文字通りビビッドでファビュラス（？）なハーモニーに仕上がってます。僕もしれっとバックコーラスに参加しているので、耳を澄ませて聴いてみてください（笑）

■TSUKIPRO SHOP 2026テーマソング・9 colors「Vivid Runway」

【発売予定日】2026年5月9日（土）

TSUKIPRO SHOP 2026 池袋PACKS、梅田PACKS（アニメイト梅田内）にて発売予定

【出演】

team Yellow：師走 駆 from Six Gravity(CV：梶 裕貴)

team Purple：吉良凰香 from VAZZY(CV：小林裕介)

team Orange：八重樫剣介 from Growth(CV：山谷祥生)

team Light Blue：立花 歩 from ROCK DOWN(CV：坂 泰斗)

team Green：堀宮英知 from QUELL(CV：西山宏太朗)

team Blue：数寄川 零 from infinit0(CV：田所陽向)

team Pink：世良里津花 from SolidS(CV：花江夏樹)

team Red：七瀬 望 from SOARA(CV：沢城千春)

team Monotone：霜月 隼 from Procellarum(CV：木村良平)

【価格】

2,750円（税込）

【収録内容】

1：Vivid Runway

作詞・作曲・編曲：じょん

ギター：田村つくね

歌：9 colors

（team Yellow：師走 駆、team Purple：吉良凰香、team Orange：八重樫剣介、team Light Blue：立花 歩、team Green：堀宮英知、team Blue：数寄川 零、team Pink：世良里津花、team Red：七瀬 望、team Monotone：霜月 隼／CV：梶 裕貴、小林裕介、山谷祥生、坂 泰斗、西山宏太朗、田所陽向、花江夏樹、沢城千春、木村良平）

2：Vivid Runway -off vocal-

【セット内容】

・ポストカードファイル 44枚収納可能

・ビジュアル歌詞カード１枚付き（1種）

・テーマソングCD（一部のレーベルにランダムでメンバーの直筆サイン入り）

※「9 colors」メンバーいずれか1人の直筆サインです。

※直筆サインは出演キャストではなく、キャラクターによるものです。

※直筆サインの有無によりレーベルデザインが異なります。

■TSUKIPRO SHOP 2026

【開催期間】2026年4月11日（土）～6月7日（日）

公式HP：

https://tsukiproshop.com/

X（旧：Twitter）公式アカウント:

TSUKIPRO SHOP（@TSUKIPRO_SHOP）

＜ツキノ芸能プロダクション公式サイト＞

https://tsukino-pro.com/

＜ツキノ芸能プロダクション公式X（旧：Twitter）＞

@tsukino_pro

＜コピーライト＞

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