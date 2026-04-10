『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』11周年を記念して毎日無料ガチャなど11大キャンペーンやイベントを開催中！

株式会社ケイブ

株式会社ケイブ(本社：東京都目黒区、代表取締役社長:高橋祐希、証券コード:3760)が配信中のシューティングゲームアプリ『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』(『ごまおつ』)は、サービス開始から11周年を記念しまして、各種キャンペーンやイベント『ジルバラード建国祭 追憶と絆の真影』を開催中です。11周年を記念したキャンペーンやイベントにぜひご参加いただき、一緒にお祝いをしましょう！

◆11周年を記念したキャンペーンを実施中！

11周年を記念した11大キャンペーンを開催中です。

キャンペーンの中から一部をご紹介いたします。



■毎日無料ガチャ

3月31日(火)～4月29日(火)までの期間中、毎日無料で引けるガチャを実施中です。

お得なガチャを、ぜひご利用ください！

無料ガチャ実施期間：

2026年4月10日(金) メンテナンス後～2026年4月29日(水) 23:59まで

■ログインボーナスを実施！

11周年記念日の2026年4月1日(水)より、11周年イベント期間中1回ログインでゲーム内でプロフィールに付けることができる称号とゲーム内で使用できるチャットスタンプ、さらに3000種類以上の中から好きな乙女を選んで契約できる「乙女契約チケットSP」もプレゼントいたします。

ログインボーナス実施期間：

2026年4月1日(水)0:00～2026年4月29日(水)23:59まで

また、期間中に『ごまおつ』を新たに始めたプレイヤー、『ごまおつ』に30日間ログインしていなかったプレイヤーを対象にログインボーナスを実施中です。

豪華報酬が手に入る「初心者&復帰者限定スコアチャレンジ」に挑戦できる入場券と、強ショット持ち使い魔をプレゼント！

★初めましてのマスターさん限定11周年記念ログインボーナス

ログインボーナス実施期間：

2026年3月28日(土)0:00～2026年4月29日(水)23:59まで

※2026年3月10日(火)以降に『ごまおつ』を開始したプレイヤーが対象となります。

★30日間ログインがなかったマスターさん限定ログインボーナス

ログインボーナス実施期間：

2026年3月28日(土)0:00～2026年4月29日(水)23:59まで

※2026年3月28日(土)以降に復帰したプレイヤーが対象となります。

★ご紹介している内容は11大キャンペーンの一部となります。

その他の内容については以下のお知らせをご確認ください。

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911149

◆Xにてキャンペーンを開催中！

■11周年なんだしさっさと漫画作りなさい！

4コマ漫画「魔界ほんまかいな劇場!?」のコマを自由に組み合わせてオリジナルの4コマ漫画を製作できる特設ページを公開いたしました。

■特設ページ

https://promo.cave.co.jp/event/gomaotsu11th_4koma/

公開を記念して、特設ページで4コマ漫画を製作し、Xへ投稿された方の中から抽選で1名様にアプリ内アイテムをプレゼントいたします！

参加方法：

１.「ゴシックは魔法乙女」公式Xアカウント(https://x.com/mahouotome_info)をフォロー

２.「#ごまおつ11周年」と「#11周年なんだしさっさと漫画作りなさい」両方のハッシュタグと作った漫画をXに投稿！

開催期間：

2026年4月8日(水) 投稿後 ～2026年5月6日(水)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911170

■11周年なんだしさっさとイイ感じに塗りなさいキャンペーン

学園乙女・5悪魔・学園乙女の塗り絵イラストを投稿された方の中から合計3名様の塗り絵デザインを使い魔化いたします♪

参加方法：

１.「ゴシックは魔法乙女」公式Xアカウント(https://x.com/mahouotome_info)をフォロー

２.「#ごまおつ11周年」と「#11周年なんだしさっさとイイ感じに塗りなさい」両方のハッシュタグと、塗ったイラストをXに投稿！

開催期間：

2026年3月23日(月) 投稿後 ～2026年5月6日(水)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911125

■11周年なんだし、さっさと衣装化しなさい！

推し乙女(学園乙女・5悪魔・学園乙女)の「おでかけ衣装」のデザイン案をX上で大募集！

1名様の衣装デザインをゲーム内に実装いたします♪

参加方法：

１.「ゴシックは魔法乙女」公式Xアカウント(https://x.com/mahouotome_info(https://X.com/mahouotome_info))をフォロー

２.「#ごまおつ11周年」と「#11周年なんだしさっさと衣装化しなさい」両方のハッシュタグと、のハッシュタグと、イラスト、そして本文、または作品のデータ内に下記必要項目を記載の上、Xに投稿！

■必須項目

・衣装名※全角16文字以内

・着用キャラクター名称※1キャラのみ

開催期間：

2026年3月23日(月) 投稿後 ～2026年5月6日(水)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911126

◆11周年記念イベントは『ファッションショー』！

11周年記念イベントでは、学園乙女・5悪魔・学園乙女それぞれ総選挙を実施！

各イベントでヒロインごとに集計された「総選挙Pt」の獲得数を競い、ランキング1位に輝いたヒロインは、後日新ショット付きの特別な使い魔&しゃべるスタンプ化、2位に輝いたヒロインは特別な使い魔&スタンプ化して登場いたします。

さらに、2位以内入賞で2026年末頃開催予定のリアルイベントのキービジュアルとして登場！

■クリエイターズコラボを実施！

イベントの報酬使い魔として豪華クリエイター陣によって描かれた学園乙女たちが登場します。

学園編では、ドドタ先生、みきさい先生、ねむりねむ先生、ふじ子先生、和菓子先生、ヌードル先生描き下ろしの学園乙女＆エリオが登場します。

▲クリエイターズコラボ使い魔の学園乙女＆エリオ

11周年記念イベント第二弾として、「カレン」「チコ」「カモミール」「アンゼリカ」「ルベリス」の学園乙女をメインとしたイベント『ジルバラード建国祭 追憶と絆の真影 学園編』を開催中です。

<プロローグ>

建国祭のステージで開かれる

ファッションショーのポスター撮影のため、

魔法仕掛けのスタジオを借りたエンジェルの卵たち。

ティアラ姫やブレンネンも見学に来て、

いざ撮影がはじまろうとした時、トラブルが発生してしまう。

エリオは、その持ち前の元気と機転で、トラブルを乗り越え、

カレンたちを支えるサポート役を引き受け、撮影は始まっていく。

■イベントアイテム「黎明な羽ペン」を集めよう！

イベントステージをプレイするとドロップする「黎明な羽ペン」は、獲得数に応じて報酬がもらえるほか、各ヒロインの「総選挙Pt」としてもカウントされます。

また、「黎明な羽ペン」を集めることで、11周年衣装姿の学園乙女を獲得することができます。

▲【士憶】シリーズの学園乙女

イベント開催期間：

2026年4月10日(金)メンテナンス後～2026年4月19日(日)23:59まで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911182

◆『11周年記念学園乙女ステップアップガチャ』登場！

イベント開催にあわせて、11周年衣装を纏った【士絢撮】シリーズの学園乙女が登場するガチャの販売を開始いたしました。

【士絢撮】シリーズの学園乙女は、『ジルバラード建国祭 追憶と絆の真影 学園編』のステージクリア時にドロップする「黎明な羽ペン」の獲得数が増えるボーナス付きです。

ぜひこの機会に使い魔を入手して、イベントに参加してみてください！

▲【士絢撮】シリーズの学園乙女

ガチャ販売期間：

2026年4月10日(金)メンテナンス後～2026年4月20日(月)メンテナンスまで

お知らせ：

https://gomaotsu.jp/info/detail?info_id=911184

◆11周年特設ページ公開中！

『ごまおつ』11周年に関する情報は、特設ページでもご案内しております。

特設ページでは、関係者の皆さまよりいただきました11周年のお祝いメッセージを公開中です。

また、11周年を記念してXアイコンの11周年フレームを特設ページでダウンロードできます。

11周年アイコンを設定の上、ハッシュタグ「＃ごまおつ11周年」でお祝いの言葉を投稿し、マスターさんの力でごまおつ11周年を広めてください！

ぜひ、チェックしてください。

■『ごまおつ』11周年記念特設ページ：

https://promo.ghm.cave.co.jp/11th_anniversary/

※各イベント・キャンペーンの詳細に関してはアプリ内のお知らせをご確認ください。

※各イベント・キャンペーンは予告なく内容が変更される場合がございます。予めご了承ください。

『ゴシックは魔法乙女』に関する最新情報は、公式X(https://x.com/mahouotome_info)やアプリ内のお知らせをご覧ください。

■基本情報

タイトル：『ゴシックは魔法乙女～さっさと契約しなさい！～』

対応機種：iOS／Android／Amazon

ジャンル：シューティングRPG

配信時期：2015年4月1日～配信中

価格：基本無料（一部アイテム課金あり）

ダウンロードURL

[App Store] https://itunes.apple.com/jp/app/id924726102?mt=8

[Google Play] https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.cave.mahouotome

[Amazonアプリストア] https://www.amazon.co.jp/dp/B079XZQ7M1

公式サイト：https://gomaotsu.jp/

公式X：https://X.com/mahouotome_info

公式PV：https://youtu.be/IHmBrNTHmCw

権利表記

(C)2015 CAVE Interactive CO., LTD.

■株式会社ケイブ

株式会社ケイブは、「ケイブが創ると未来はもっと楽しくなる」というコンセプトのもと、モバイル、コンピューター向けのゲームを通じたオンラインエンターテインメント事業を展開し、世界の人々に対し豊かで魅力的なライフスタイルを提案してまいります。

https://www.cave.co.jp/

■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。