【名古屋グランパス】小島よしおさん来場決定！テレビ愛知「キン・ドニーチ」とのコラボレーション企画が実現！

株式会社名古屋グランパスエイト

ゴールデンウィークの4/29（水・祝）明治安田Ｊ１百年構想リーグ 第13節 ファジアーノ岡山戦にて開催される『グランパス キッズワンダーランド2026～きみが主役のスタジアム～』に、子どもたちに大人気、「キン・ドニーチ」のMCとしても知られるお笑い芸人・小島よしおさんの来場が決定しました！

今回は、地元情報をお届けするテレビ愛知の人気番組、「キン・ドニーチ」とのコラボレーション企画として小島よしおさんの来場が実現しました。

当日、場内外でパフォーマンスを行っていただき、子どもたちと一緒にスタジアムを盛り上げます。イベントコンセプトである“きみが主役”を体現する参加型パフォーマンスで、会場の一体感を高めていただきます！

なお、キッズワンダーランドでは、クラブ史上初となる小学生対象の「キッズTシャツ」プレゼント企画を実施します。さらに、スタジアムのお仕事を体験できる「スタジアム☆ヒーロー」をはじめ、スポーツ体験ブースや“はたらくくるま”の展示、縁日など、子どもたちが“主役”になって楽しめるイベント盛りだくさん！

4/29（水・祝）岡山戦と5/6（水・休）G大阪戦は小中高生10,000人をスタジアムにご招待いたします。今年のゴールデンウィークはぜひスタジアムにお越しいただき、ご家族・ご友人で「グランパス キッズワンダーランド」をお楽しみください！

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https://nagoya-grampus.jp/news/pressrelease/2026/0410post-2711.php