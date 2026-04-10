『30時間限界突破フェス』グランドフィナーレは“世代を超えたバズの祭典”『最強バズりソング歌謡祭』全出演アーティストの歌唱曲を一挙発表！世代を超えたヒットソングが一夜限りで集結

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』において、全出演アーティストの歌唱曲を発表いたしました。

『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露します。

誰もが一度は耳にしたことのある名曲から、SNSで爆発的に拡散された話題曲、さらには次なるヒットを予感させる最新楽曲まで、世代やジャンルを超えたラインナップが実現。

さらに、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のメンバーが人気アーティストと一夜限りのスペシャルコラボレーションを披露するなど、ここでしか観られない特別企画も予定しています。

30時間のラストを飾るにふさわしい、唯一無二の組み合わせと演出でお届けする熱狂のステージに、ぜひご期待ください。

■全アーティスト歌唱曲一覧（予定）

I Don't Like Mondays. 「PAINT」「マスカレード」

iLiFE! 「アイドルライフスターターパック」

岩崎良美 「タッチ」

WOLF HOWL HARMONY 「Gachi Funk」

KAZ（GENERATIONS／数原龍友） 「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」

Gyubin 「Really Like You (Japanese Version)」「恋風／幾田りら」

後藤真希 「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」

CIRRA 「Always」

Juice=Juice 「盛れ！ミ・アモーレ」

SWEET STEADY 「SWEET STEP」

chay 「僕のこと／Mrs. GREEN APPLE」

Toi Toi Toi 「咲いてなくたって」

ねぐせ。 「織姫とBABY」「青春バイブレーション」

ピラフ星人 「ピラピー」「Shalala」

fav me 「Eye to eye！」

FRUITS ZIPPER 「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」

VIBY 「Mi*light」「恋におちたら／Crystal Kay」

WHITE JAM 「池袋サンシャイン」「磁石」

May J. 「フライディ・チャイナタウン／泰葉」「First Love／宇多田ヒカル」

Mega Shinnosuke 「愛とU」「ごはん食べヨ」

ヤジマリー。 「ワンチュッ！～Let’s Wanchu!～」

琳子 「中華料理屋の酢豚が食べたい」

log you 「桜色オーバーレイ」

※楽曲は変更となる可能性がございます。

※パフォーマンス順ではございません。

特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。

※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです

■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要

放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時

番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054

※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています

『最強バズりソング歌謡祭』出演アーティスト

MC：

齊藤京子

岩田絵里奈

出演アーティスト：

I Don't Like Mondays.

iLiFE!

岩崎良美

WOLF HOWL HARMONY

KAZ（GENERATIONS／数原龍友）

Gyubin

後藤真希

CIRRA

Juice=Juice

SWEET STEADY

chay

Toi Toi Toi

ねぐせ。

ピラフ星人

fav me

FRUITS ZIPPER

VIBY

WHITE JAM

May J.

Mega Shinnosuke

ヤジマリー。

琳子

log you