『30時間限界突破フェス』グランドフィナーレは“世代を超えたバズの祭典”『最強バズりソング歌謡祭』全出演アーティストの歌唱曲を一挙発表！世代を超えたヒットソングが一夜限りで集結

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新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、2026年4月11日（土）に開局10周年を迎えます。「ABEMA」10周年を記念し、4月11日（土）午後3時から12日（日）夜10時にわたり、特別番組『30時間限界突破フェス』を生放送。このたび、『30時間限界突破フェス』のグランドフィナーレ企画『最強バズりソング歌謡祭』において、全出演アーティストの歌唱曲を発表いたしました。



『最強バズりソング歌謡祭』は、30時間生放送の締めくくりとして開催する企画で、時代や世代を超えて“バズ”を生み出してきた楽曲と、これから“バズ”を巻き起こす次世代アーティストが一堂に会し、一夜限りのスペシャルパフォーマンスを披露します。


誰もが一度は耳にしたことのある名曲から、SNSで爆発的に拡散された話題曲、さらには次なるヒットを予感させる最新楽曲まで、世代やジャンルを超えたラインナップが実現。


さらに、「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー『今日、好きになりました。』のメンバーが人気アーティストと一夜限りのスペシャルコラボレーションを披露するなど、ここでしか観られない特別企画も予定しています。


30時間のラストを飾るにふさわしい、唯一無二の組み合わせと演出でお届けする熱狂のステージに、ぜひご期待ください。




■全アーティスト歌唱曲一覧（予定）


I Don't Like Mondays.　「PAINT」「マスカレード」


iLiFE!　「アイドルライフスターターパック」


岩崎良美　「タッチ」


WOLF HOWL HARMONY　「Gachi Funk」


KAZ（GENERATIONS／数原龍友）　「Choo Choo TRAIN」「最後の雨」


Gyubin　「Really Like You (Japanese Version)」「恋風／幾田りら」


後藤真希　「LOVEマシーン」「Which? Prod. Giga」


CIRRA　「Always」


Juice=Juice　「盛れ！ミ・アモーレ」


SWEET STEADY　「SWEET STEP」


chay　「僕のこと／Mrs. GREEN APPLE」


Toi Toi Toi　「咲いてなくたって」


ねぐせ。　「織姫とBABY」「青春バイブレーション」


ピラフ星人　「ピラピー」「Shalala」


fav me　「Eye to eye！」


FRUITS ZIPPER　「NEW KAWAII」「わたしの一番かわいいところ」「はちゃめちゃわちゃライフ！」


VIBY　「Mi*light」「恋におちたら／Crystal Kay」


WHITE JAM　「池袋サンシャイン」「磁石」


May J.　「フライディ・チャイナタウン／泰葉」「First Love／宇多田ヒカル」


Mega Shinnosuke　「愛とU」「ごはん食べヨ」


ヤジマリー。　「ワンチュッ！～Let’s Wanchu!～」


琳子　「中華料理屋の酢豚が食べたい」


log you　「桜色オーバーレイ」




※楽曲は変更となる可能性がございます。


※パフォーマンス順ではございません。




特別番組『30時間限界突破フェス』では、人気オリジナル番組の特別版に加え、「ABEMA」らしい挑戦的な企画も多数用意し、「ABEMA」のこれまでとこれからを象徴するような、歴史と挑戦を織り交ぜた企画群を30時間ノンストップで放送します。当日は、「ABEMA」全体を"フェス会場"に見立て、3チャンネルで同時進行。視聴者はチャンネルを自由に行き来しながら、従来の常識を突破するエンターテインメントを体験できます。


※公式ハッシュタグは【#アベマ30時間】です。ぜひSNS等でご使用いただけますと幸いです




■ABEMA10周年特別番組『30時間限界突破フェス』概要




放送日時：2026年4月11日（土）午後3時～4月12日（日）夜10時


番組URL：https://abema.tv/video/title/90-2054


※番組ラインナップは今後追加発表を予定しています




『最強バズりソング歌謡祭』出演アーティスト


MC：


齊藤京子


岩田絵里奈




出演アーティスト：


I Don't Like Mondays.


iLiFE!


岩崎良美


WOLF HOWL HARMONY


KAZ（GENERATIONS／数原龍友）


Gyubin


後藤真希


CIRRA


Juice=Juice


SWEET STEADY


chay


Toi Toi Toi


ねぐせ。


ピラフ星人


fav me


FRUITS ZIPPER


VIBY


WHITE JAM


May J.


Mega Shinnosuke


ヤジマリー。


琳子


log you