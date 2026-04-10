「けものフレンズプロジェクト」の一環として『けものフレンズ３』で『桂浜水族館』とのコラボイベント実施！

『けものフレンズ３』×『桂浜水族館』のコラボが開催！

株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー

4月16日(木)より、イベント「体力測定 桂浜水族館編」を開催！

新フレンズ「アオウミガメ」と「アカウミガメ」がゲーム内イベントに登場します！

さらに本イベントでは、コラボ限定の特別なストーリーをお楽しみいただけます。

イベント報酬はフレンズのレベル上限を解放できる「麒麟のめぐみ」や「四神玉」など、

豪華アイテムが多数登場！

新フレンズ「アオウミガメ」と「アカウミガメ」が登場！

▼イベント開催期間

2026年4月16日(木)メンテナンス終了後 ～ 5月7日(木)14:00まで

『桂浜水族館』ではコラボ記念としてポスター掲示、さらに限定ステッカーをプレゼント！

『桂浜水族館』では今回のコラボレーションを記念して、イベントポスター掲示のほか、

イベント開始日となる4月16日(木)からご希望される方を対象に、入場者1名様につき1枚、

先着で限定ステッカーをプレゼントいたします。

ご希望される方はおみやげショップ「マリンストア」にて、

スタッフに入館チケットをご提示の上、特典受け取り希望の旨をお申し付けください。

※ステッカーは先着順となり、無くなり次第配布終了となります。

※配布場所は変更する可能性がございます。

※ポスターの画像は変更となる可能性がございます。

館内ポスターに記載されているシリアルコードを入力で特別な称号やアイテムをゲット！

コラボレーション連動企画として、館内ポスターに記載されているシリアルコードを入力することで、ゲーム内で使用できる特別な称号、アイテムを入手できます！

※シリアルコードのSNS等での公開はお控えください。

※詳細や注意事項については、4月16日(木)にけものフレンズ3公式サイトより

公開されるお知らせをご確認ください。

◆桂浜水族館とは

桂浜水族館は高知の名勝「桂浜」公園の浜辺にあり、歴史を活かしたローカル色豊かな水族館です。

また古くから博物館としても、県市民から親しまれ、高知県及び桂浜観光のシンボル的な

存在価値を保っております。

住所：高知県高知市浦戸778 桂浜公園内

電話番号：088-841-2437

営業時間： 9：00 ～ 17：00

休館日：年中無休

入園料：大人（高校生以上） 1,600円／小中学生 600円／幼児400円

※詳しい金額はHPをご確認ください

アクセス：

［車］高知自動車道、「高知IC」より30分

高知龍馬空港から約30分

［バス］とさでん交通バス「JR高知駅」または「はりまやばし」から桂浜行30分

※詳しいアクセス方法はHPページをご参照ください

◆公式サイト：https://katurahama-aq.jp/

◆X（旧名:Twitter）： @katurahama_aq

【タイトル概要】

名称：けものフレンズ３

対応OS：iOS / Android / PC

価格：基本無料（アイテム課金あり）

メーカー：アピリッツ・ファンカルチャーパートナー

ジャンル：フレンズたちと“わくわくどきどき探検”するRPG

著作権表記：(C)けものフレンズプロジェクト２Ｇ (C)SEGA (C)Appirits FCP

※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。

■『けものフレンズ３』公式サイト：

https://kemono-friends-3.jp/

■『けものフレンズ３』公式X（旧Twitter）：

https://x.com/kemono_friends3

■『けものフレンズプロジェクト』公式サイト：

https://kemono-friends.jp/

■『けものフレンズプロジェクト』公式X（旧Twitter）：

https://x.com/kemo_project

株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナーについて

日々生きていく中で心を支え、勇気をくれる「推し」という存在。

推し活は、今や１つの文化となり、多くの人を熱狂させています。

アピリッツ・ファンカルチャーパートナー（Appirits Fan Culture Partners）は

「推し活」を楽しむすべての人が人生を豊かにできるような新しいカタチの

「推しとの時間」をデジタルを通して作り出す「推し活」のパートナーを目指しています。

会社概要

会社名：株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー

所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号 Daiwa宮益坂ビル 10階

設立：2025年 8月

事業内容：オンラインゲームの企画・開発・運営

ファンクラブサービスの企画・開発・運営