「けものフレンズプロジェクト」の一環として『けものフレンズ３』で『桂浜水族館』とのコラボイベント実施！

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株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー


『けものフレンズ３』×『桂浜水族館』のコラボが開催！


4月16日(木)より、イベント「体力測定　桂浜水族館編」を開催！


新フレンズ「アオウミガメ」と「アカウミガメ」がゲーム内イベントに登場します！


さらに本イベントでは、コラボ限定の特別なストーリーをお楽しみいただけます。


イベント報酬はフレンズのレベル上限を解放できる「麒麟のめぐみ」や「四神玉」など、
豪華アイテムが多数登場！




新フレンズ「アオウミガメ」と「アカウミガメ」が登場！




▼イベント開催期間


2026年4月16日(木)メンテナンス終了後 ～ 5月7日(木)14:00まで




『桂浜水族館』ではコラボ記念としてポスター掲示、さらに限定ステッカーをプレゼント！


『桂浜水族館』では今回のコラボレーションを記念して、イベントポスター掲示のほか、
イベント開始日となる4月16日(木)からご希望される方を対象に、入場者1名様につき1枚、
先着で限定ステッカーをプレゼントいたします。


ご希望される方はおみやげショップ「マリンストア」にて、


スタッフに入館チケットをご提示の上、特典受け取り希望の旨をお申し付けください。



※ステッカーは先着順となり、無くなり次第配布終了となります。


※配布場所は変更する可能性がございます。


※ポスターの画像は変更となる可能性がございます。





館内ポスターに記載されているシリアルコードを入力で特別な称号やアイテムをゲット！


コラボレーション連動企画として、館内ポスターに記載されているシリアルコードを入力することで、ゲーム内で使用できる特別な称号、アイテムを入手できます！



※シリアルコードのSNS等での公開はお控えください。


※詳細や注意事項については、4月16日(木)にけものフレンズ3公式サイトより
　公開されるお知らせをご確認ください。



◆桂浜水族館とは


桂浜水族館は高知の名勝「桂浜」公園の浜辺にあり、歴史を活かしたローカル色豊かな水族館です。


また古くから博物館としても、県市民から親しまれ、高知県及び桂浜観光のシンボル的な
存在価値を保っております。



住所：高知県高知市浦戸778 桂浜公園内


電話番号：088-841-2437


営業時間： 9：00 ～ 17：00


休館日：年中無休


入園料：大人（高校生以上） 1,600円／小中学生 600円／幼児400円


※詳しい金額はHPをご確認ください


アクセス：


［車］高知自動車道、「高知IC」より30分


　　　高知龍馬空港から約30分


［バス］とさでん交通バス「JR高知駅」または「はりまやばし」から桂浜行30分


※詳しいアクセス方法はHPページをご参照ください



◆公式サイト：https://katurahama-aq.jp/


◆X（旧名:Twitter）： @katurahama_aq




【タイトル概要】


名称：けものフレンズ３


対応OS：iOS / Android / PC


価格：基本無料（アイテム課金あり）


メーカー：アピリッツ・ファンカルチャーパートナー


ジャンル：フレンズたちと“わくわくどきどき探検”するRPG


著作権表記：(C)けものフレンズプロジェクト２Ｇ (C)SEGA (C)Appirits FCP


※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。



■『けものフレンズ３』公式サイト：


https://kemono-friends-3.jp/


■『けものフレンズ３』公式X（旧Twitter）：


https://x.com/kemono_friends3


■『けものフレンズプロジェクト』公式サイト：


https://kemono-friends.jp/


■『けものフレンズプロジェクト』公式X（旧Twitter）：


https://x.com/kemo_project







株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナーについて


日々生きていく中で心を支え、勇気をくれる「推し」という存在。


推し活は、今や１つの文化となり、多くの人を熱狂させています。


アピリッツ・ファンカルチャーパートナー（Appirits Fan Culture Partners）は
「推し活」を楽しむすべての人が人生を豊かにできるような新しいカタチの
「推しとの時間」をデジタルを通して作り出す「推し活」のパートナーを目指しています。



会社概要


会社名：株式会社アピリッツ・ファンカルチャーパートナー


所在地：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷二丁目16番1号 Daiwa宮益坂ビル 10階


設立：2025年 8月


事業内容：オンラインゲームの企画・開発・運営


　　　　　ファンクラブサービスの企画・開発・運営