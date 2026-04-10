5人組ラウドパンクバンド：DOPERS、5月22日(金)2nd EP「奪解エモーション」配信リリース＆東名神レコ発ツアー開催決定！

株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

愛知発、全国のライブハウスで活躍の場を広げている新進気鋭の5人組ラウドパンクバンド：DOPERS(ドーパーズ)が、5月22日(金)に自身2枚目となるEP「奪解エモーション」を配信リリースすることを発表。

あわせて、6月より東京・名古屋・神戸の3箇所を巡るレコ発ツアー「奪解エモーションTOUR」の開催も決定した。

DOPERS（ドーパーズ）は2020年に愛知県で結成された日本のラウドパンクバンド。メンバーはKyoga（ボーカル）、Haru（ギター）、TAZAWA（ギター）、Hiro（ベース）、TAKE（ドラムス）の5名。

バンド名は、俗語「dope」に由来し、「ヤバい奴ら」という意味を持ち、2021年5月より本格的に活動を開始。名古屋のライブハウスを中心に精力的なライブ活動を展開しながら、幾度かのメンバーチェンジを経て、2024年4月に現体制となった。2025年1月にバンド初となるEP「FUZE」をリリースし、同年10月には「FM802 MINAMI WHEEL 2025」への初出演を果たすなど、その勢いをさらに加速させている。

今作「奪解エモーション」には、2024年9月にALL ACCESS RECORDSよりリリースされ話題を呼んだ「GLORY SHIP」を含む全7曲を収録。さらに、5月8日（金）には本作からの先行シングル「Spark my Life」が配信リリースされる。現在のDOPERSの魅力が凝縮された、ラウドパンクファン必聴の一作となっている。

また、今回のEPリリースを記念して、6月26日(金)新宿LOFT公演を皮切りに東名神を巡るレコ発ツアー「奪解エモーションTOUR」の開催も発表。すでに9月23日(月/祝)に下北沢ReGでの初ワンマンライブ開催を公表している彼らにとって、本ツアーはその前哨戦ともいえる重要な位置付けとなる。

なお、本ツアー開幕の東京公演ならびに、ツアーファイナルの名古屋公演にヴォーカリスト・IKEとの対バンが決定しており、神戸公演の対バンアーティストは後日発表されるとのこと。チケットは本日より一次先行販売<先着>が開始されているので、この機会にぜひお買い求めを！

◻︎リリース

2nd EP「奪解エモーション」

5月22日(金) Release ＊Digital Only

<収録曲>

1. Spark my Life

2. HYPER ROCKET

3. 未完成feather

4. DAKKAI

5. Midnight Bloom

6. カサブタ

7. GLORY SHIP

8th single「Spark my Life」

5月8日(金) Release ＊Digital Only

◻︎TOUR

奪解エモーションTOUR - 憧れ、襲来 -

2026年6月26日(金)

[東京] 新宿LOFT

Open 18:15 / START 19:00

[Guest]：IKE

奪解エモーションTOUR - 返って来ない、オファー -

2026年7月5日(日)

[兵庫] MUSIC ZOO KOBE 太陽と虎

Open 16:00 / START 16:30

＊ゲストアクトは後日発表

奪解エモーションTOUR - 決戦、我らが故郷名古屋 -

2026年9月21日(月/祝)

[愛知] Electric Lady Land

Open 15:15 / START 16:00

[Guest]：IKE

券種 / 料金：

スタンディング（一般） / \5,000(税込)

スタンディング（学割） / \2,500(税込)

・入場制限：未就学児入場不可

・申し込み枚数制限：1申し込みにつき4枚まで

Ticket

一次先着先行販売

4月10日(金)18:00 ～ 4月22日(水)23:59

https://eplus.jp/dopers/

主催：DOPERS

協力：ALL ACCESS RECORDS

※本公演は電子チケットでのお取り扱いとなります。

※学割チケットをご購入のお客様へ

・ご入場時に学生証の確認を行います。必ずご持参ください。

・大学生／専門学生／高校生／中学生のお客様は、顔写真付き学生証のご提示が必要となります。小学生のお客様は、年齢を証明できる身分証明書をご提示ください。

・学生証および身分証明書は、コピー・写真での提示は不可とし、必ず原本をご持参ください。

・当日、会場にて学生であることが確認できない場合は、学割チケットと一般チケットとの差額を会場にてお支払いいただきます。あらかじめご了承ください。

※注意事項

・当日は収録を予定しており、会場内の様子が撮影されるため、お客様が映像に映り込む場合がございます。あらかじめご了承ください。

・チケットの転売および違法売買は禁止しております。これらの行為により取得されたチケットは無効とし、ご入場をお断りする場合がございます。

・ダイブ等の危険行為は禁止しております。該当行為が確認された場合は、ご退場いただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。

・出演アーティストのキャンセル・変更が生じた場合でも、チケットの払い戻しはいたしません。あらかじめご了承ください。

◻︎Profile

名古屋発平均年齢20歳の5人組ラウドパンクバンド。2024年に東京進出を決意。首都圏・中京圏を中心に全国の他ライブハウスで精力的に活動を続けている。夢は1歩ずつ着実に、ドームでのワンマンライブを開催すること。

Vo:Kyoga / Gt:Haru / Gt:TAZAWA / Ba:Hiro / Dr:TAKE

■SNS

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■ALL ACCESS RECORDS

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■株式会社NTTドコモ・スタジオ＆ライブ

日本最大級の通信会社であるNTTドコモと、日本最大級のエンターテイメント会社である吉本興業が設立した合弁会社。 映像/音楽を中心としたIPの権利開発を進め、配信事業者へのコンテンツ提供や周辺事業も含めた興行ビジネスの展開、自社IPの二次利用やグローバルへのコンテンツ流通など、様々なクリエイター・アーティスト・パートナーと共に、革新的なエンターテイメントビジネスを創造し、東京から世界へエンターテイメントを発信し続けています。

【 代 表 】小林 智

【 設 立 】2023年5月1日

【 URL 】https://fanystudio.com/