レザーバッグブランド「TRION（トライオン）」より、MLB公式コレクションを発売　― グローブメーカー発の本格レザーバッグを展開 ―

株式会社イーカムグループ

株式会社イーカムグループ（東京本社：渋谷区神宮前／福岡本社：福岡市、代表取締役：迎祐次）は、レザーバッグブランド「TRION（トライオン）」を運営する、トライオン株式会社（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：青木幹）と、野球グローブ製造を起源に持つTRIONならではの高品質グラブレザーと縫製技術を活かした、MLB（Major League Baseball）エクスクルーシブコレクションを3月中旬より発売しました。

それぞれのチームカラーや象徴的なデザインを、野球グローブと同じ革素材と縫製技術で表現し、グローブメーカーとして培ってきた技術を活かし、MLBの世界観をバッグとして仕立てたコレクションとなり、ロサンゼルス・ドジャース／ニューヨーク・ヤンキース／ニューヨーク・メッツ／サンディエゴ・パドレスの4球団にて「グローブボディバッグ」「グローブミニトート」全8型を展開します。

■展開球団・デザイン

Los Angeles Dodgers（ロサンゼルス・ドジャース）

西海岸カルチャーを象徴するブルーにホワイトを組み合わせ、中央にドジャースロゴを配置。爽やかで都会的な印象に仕上げました。

New York Yankees（ニューヨーク・ヤンキース）

伝統と威厳を感じさせるネイビーをベースに、世界的にも知られるヤンキースロゴをシンプルかつ力強く表現しました。

New York Mets（ニューヨーク・メッツ）

ブルーとオレンジのコントラストが際立つメッツモデル。ベースにシックなグレーを取り入れ、都市の躍動感を感じさせるカラーリングです。

San Diego Padres（サンディエゴ・パドレス）

ブラウンとタンを基調とした落ち着きのある配色。カリフォルニアの大地と歴史ある街並みを思わせる、パドレスならではの世界観を表現しました。

■商品概要

グローブミニトート 各\39,600（税込）

外形サイズ：幅32cm×高さ22cm×マチ15cm

持ち手：幅13cm×高さ10cm

対応サイズ：B5(25.7×18.2cm)

重さ：約610g

本体内部:オープンポケット×2、ジッパーポケット×1

本体外部:オープンポケット×1

素材：牛革/グラブレザー

グローブボディバッグ 各\39,600（税込）

外形サイズ：最大幅：15cm×高さ：26cm×マチ：6cm

重さ：約530g

本体内部:オープンポケット×1、ジッパーポケット×1

本体外部:オープンポケット×1

ショルダーストラップ(62cm～102cm)

素材：牛革/グラブレザー

【Sales information】

販売店舗：TRION公式オンラインストア（https://www.trion-store.jp/f/trion）

TRION直営店舗（TRION FLAGSHIP SHOP、日本橋店）

POP UP STORE

【イーカムグループ】

イーカムグループはⅮisney/UNIVERSAL/MLBなど、世界を代表するブランドと約80 程、直接ライセンス契約し、 アパレル・服飾雑貨の企画から製造・卸までワンストップで提供しているメーカーです。 すべて自社で行なっているため、高品質な商品を素早くお客様の元へお届けすることを可 能にしています。 イーカムグループは、創業以来ファッションを通じた幸せづくりをミッションとしてきま した。 思いもしない価格で私たちの商品を手に入れられるよろこび。 お気に入りのファッションとして、毎日身に付けられるよろこび。 私たちのファッションが生み出すよろこびは、これからも無限に広がります。 私たちの生み出すサービスが、お客様の生活を豊かにする誇りと幸福感を胸に。 一人でも多くのお客様に、感動の商品とサービスを発信し続けます。

イーカムグループ HP：http://ecome.co.jp/

イーカムグループ公式 Instagram：https://www.instagram.com/ecomegroup_japan/