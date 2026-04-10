『スノウボールアース』Blu-ray BOX 完全初回生産限定版が9月16日発売！ アニメイトでは、流鏑馬鉄男＆泉那由他の描き下ろしビジュアルを使用した特典が付く限定セットも!!

株式会社アニメイトホールディングス△描き下ろしビジュアルアニメイト限定セット付きはこちらから！ :https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3437647/

株式会社アニメイトは、2026年9月16日より発売する『スノウボールアース』Blu-ray BOX 完全初回生産限定版の、アニメイト特典とアニメイト限定セットの詳細を公開いたします。

アニメイトにてBlu-ray BOXをご購入いただいた方には、「マグカップ」や「缶バッジ4個」のほかに、流鏑馬鉄男＆泉那由他の描き下ろしビジュアルを使用した「B2布ポスター」をプレゼントいたします。

さらに、「B2布ポスター」と同じビジュアルを使用した「アクリルスタンド2個」、線画をあしらった「トートバッグ」が付属する「アニメイト限定セット」もご用意！ アニメイトだけの豪華特典をぜひお見逃しなく!!

また、パネル＆スタンディ展示や抽選会などを行う【『スノウボールアース』Blu-ray BOX 完全初回生産限定版発売記念キャンペーン】も、アニメイトにて4月3日から順次開催となりますので、あわせてチェックしてみてください！

■商品情報

『スノウボールアース』Blu-ray BOX

完全初回生産限定版

発売日：2026年9月16日

価格：

＜アニメイト限定セット付き＞42,900円（税込）

＜完全初回生産限定版＞38,500円（税込）

アニメイト特典：

・マグカップ

・缶バッジ4個

・B2布ポスター

アニメイト限定セット特典：

・アクリルスタンド2個

・トートバッグ

≪メーカー特典≫

【初回生産限定特典】

＜限定仕様＞

・ユキオ型スリーブ

・氷結ボックス

＜封入特典＞

・スノウボールアース取扱マニュアル

アニメの設定などをまとめたスペシャルブックレット！

・怪獣でもわかるスノウボールアースの作り方

原作者：辻次夕日郎による描き下ろし短編漫画や初期設定資料などを収録！

・特製ステッカー

【初回・通常共通特典】

＜映像特典＞

・PV集

・ノンクレジットオープニング映像

・ノンクレジットエンディング映像 他

■キャンペーン情報

『スノウボールアース』Blu-ray BOX 完全初回生産限定版発売記念キャンペーン

（1）パネル＆スタンディ展示

開催内容：期間中、対象店舗にて場面写パネル＆スタンディを展示いたします。

開催期間：2026年9月15日～2026年9月30日

展示キャラクター・開催店舗：

〈流鏑馬鉄男〉アニメイト池袋本店

〈乃木蒼〉アニメイト梅田

〈瀧村矧音〉アニメイト名古屋

（2）サイン色紙展示&店頭抽選会

開催内容：期間中、対象店舗にてサイン色紙の展示を実施いたします。

さらに、開催店舗にて対象商品を1点ご購入いただくと、1回抽選会にご参加いただけます。

開催期間：2026年9月15日～2026年9月30日

開催店舗：アニメイト沼津

景品内容：サイン色紙…1名様

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。

（3）店頭抽選会

開催内容：期間中、開催店舗にて対象商品を1点ご購入につき、1回抽選会にご参加いただけます。

※アニメイト通販は【2026年9月6日23:59】までに対象商品をご注文いただいたお客様が対象となります。

開催期間：2026年9月15日～2026年9月30日

開催店舗：アニメイト沼津、池袋本店、梅田、名古屋、アニメイト通販

景品内容：パネル…各店8名様

※数量限定の為、無くなり次第終了となります。

（4）早期予約キャンペーン

開催内容：期間中、対象商品をご予約いただくと、商品ご購入時に特典をプレゼントいたします。

開催期間：2026年4月3日23:30～2026年5月31日

開催店舗：全国アニメイト（通販を含む）

特典内容：場面写ブロマイド5枚セット

特典引き換え期間：2026年9月15日～2026年9月22日

（5）ポスタージャック&予約キャンペーン

開催内容：キービジュアルを使用したポスタージャックを実施いたします。

さらに、ポスタージャック開催店舗＆アニメイト通販にて、期間中に対象商品をご予約いただくと、ご購入時にB2キービジュアルポスターをプレゼントいたします。

開催期間：

＜ポスタージャック＞

2026年4月4日～2026年4月19日

※終了日は店舗によって異なりますので、実施店舗に直接お問い合わせください。

＜早期予約キャンペーン＞

2026年4月3日23:30～2026年5月31日

開催店舗：

アニメイト池袋本店、高崎、仙台、町田、千葉、宇都宮、八王子、札幌、川越、渋谷、名古屋、静岡パルコ、秋葉原、浜松、福井、豊橋、立川、天王寺、姫路、京都、川西、福岡パルコ、岡山、小倉、広島、熊本、鹿児島、高知、藤沢、大阪日本橋、岐阜、宮崎、高松、柏、松戸、福山、四日市、東岡崎、佐世保、イオン防府、イオンレイクタウン、梅田、イオン浜松市野、イオンモール桑名、新宿、イオン明石、イオンモール船橋、イオンモール富士宮、熊谷、豊田、イオンモール大高、長岡、イオンモール木更津、イオン松江、名古屋パルコ、イオンモール筑紫野、イオンモール橿原

特典内容：B2キービジュアルポスター

特典引き換え期間：2026年9月15日～2026年9月22日

（6）スペシャルレシート発行キャンペーン

開催内容：期間中、対象商品をご購入（予約引取り含む）のお客様に、1会計につきスペシャルレシート1枚を進呈いたします。

開催期間：2026年9月15日～2026年9月30日

開催店舗：全国アニメイト（通販を除く）

特典内容：スペシャルレシート

※通販でのご予約またはご購入は、対象店舗での商品受取り（店舗受取り）をご希望されましても、本施策は対象外となります。

※内容は諸般の事情により、変更・延期・中止になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。

■権利表記

(C)辻次夕日郎／小学館／「スノウボールアース」製作委員会

■関連URL

『スノウボールアース』Blu-ray BOX 完全初回生産限定版 アニメイト通販商品ページ

アニメイト限定セット付き(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3437647/)

完全初回生産限定版(https://www.animate-onlineshop.jp/pn/pd/3436453/)

『スノウボールアース』Blu-ray BOX 完全初回生産限定版発売記念キャンペーン(https://www.animate-onlineshop.jp/contents/fair_event/detail.php?id=115165)

TVアニメ『スノウボールアース』公式サイト(https://snowballearth.net/)

■TVアニメ『スノウボールアース』とは

原作は、「月刊！スピリッツ」（小学館）にて連載中の辻次夕日郎先生による漫画。

コミックスのシリーズ累計発行部数が80万部を突破した人気作で、2026年4月3日から待望のTVアニメが放送開始しております。

雪と氷に覆われた地球〈スノウボールアース〉を舞台に、SF×怪獣×ロボットアクションを描く王道SF冒険譚となっており、吉永拓斗さんや平川大輔さんら豪華声優陣が出演することでも話題を集めた今注目の作品です。