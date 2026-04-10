【ブルガリ】ブルガリのアンバサダー 山下智久が、フランス農事功労勲章 シュバリエ章を受章

ブルガリ・ジャパン合同会社

「神の雫 Drops of God」シーズン2のエグゼクティブ・プロデューサーであり、主演の山下智久がフランス共和国 農事功労章（オルドル・デュ・メリット・アグリコル／Ordre du Merite Agricole）を受勲しました。3月31日にフランス大使館で開催された授賞式で、山下智久はブルガリの時計「オクト」を着用しました。

ブルガリ アンバサダーであり、俳優・アーティストの山下智久

本受章は、山下が出演したドラマ「神の雫（Drops of God）」が国際的に高い評価を受け、大きな反響を呼んだこと、またワイン文化への関心を高め、フランスのブドウ畑やワインの国際的な認知度と評価の向上に寄与し、この農業分野の振興に貢献した功績が高く評価されたものです。フランス農事功労章は、1883年に制定された、フランス共和国政府が授与する歴史と権威のある勲章で、 本来は農業従事者を対象としていたが、現在ではフランスの「食文化（ガストロノミー）」や「ワイン産業」の発展、およびそれらを世界へ普及させた多大な功績に対しても贈られています。

「神の雫 Drops of God」は、2023年にシーズン1が配信開始され、翌2024年11月の第52回国際エミー賞では、「連続ドラマ部門」（International Emmy(R) Awards 「Drama Series」）を受賞しています。

【着用商品】

「オクト フィニッシモ スケルトン エイトデイズ」

時計

PG

お問い合わせ先：ブルガリ・ジャパン 0120-030-142 https://www.bulgari.com/ja-jp/