新小学1年生にレッスンバッグを贈呈！今年は芦屋市にも拡大

楽天ヴィッセル神戸株式会社

楽天ヴィッセル神戸株式会社（本社：神戸市中央区、代表取締役社長：千布勇気）は、今年度も神戸市内の小学校、支援学校の新1年生（174校、約10,000名）対象に、お祝いのレッスンバッグを贈呈しましたので、お知らせいたします。また、今年度からは神戸市に加え芦屋市の新小学1年生にも贈呈を始めました。

つきましては、神戸市内の公立小学校で入学式が行われた4月9日（木）に贈呈式を行いましたので、実施の様子をお知らせいたします。

■取り組み概要

ヴィッセル神戸では2017年より、神戸市の新小学1年生の入学のお祝いとして、登下校時や学校生活で役に立つレッスンバッグをプレゼントしています。

また、震災の日に生まれたクラブとして、防災意識向上の啓発活動に力を入れており、万が一の災害時に防災頭巾の代わりとして子どもたちの頭部を保護できるよう、キルト生地を採用しております。

■贈呈内容

レッスンバッグ

※特徴：クラブマスコットモーヴィのイラスト入り。災害時には防災頭巾の代わりとして使用可能

■贈呈式概要

・贈呈式日時：2026年4月9日（木）

・贈呈式会場（代表校）：神戸市立東灘小学校、兵庫県立神戸聴覚特別支援学校

・出演：モーヴィ、ヴィッセルセレイア

＜神戸市立東灘小学校＞

モーヴィ・セレイアが入学式にお邪魔し、新1年生の児童2名にレッスンバッグを贈呈しました。また、贈呈式の後には神戸市消防局から防災講話がございました。

＜兵庫県立神戸聴覚特別支援学校＞

上記2会場に加え、今年度より取り組みを開始した芦屋市でも贈呈式を行いました。

芦屋市役所にて市民を代表して芦屋市長 高島崚輔様、芦屋市教育長 野村大祐様にレッスンバッグを贈呈しました。なお、芦屋市の入学式は4月14日（月）に実施されます。

■芦屋市長 高島崚輔 様 コメント

この度は、心温まる贈り物をありがとうございます。

ヴィッセル神戸を応援する中で、ヴィッセルが阪神・淡路大震災震災からの復興とともに歩んできたことを強く実感しています。私も含め、震災当時のことを知らない世代が増えています。このバッグを新一年生のみんなが使うことを通じて、ヴィッセルには震災の記憶を伝え、未来の防災に繋げるという社会的な使命があるのだということ、自分たちもその歴史を繋いでいくんだということが伝わると嬉しいです。

■芦屋市教育長 野村大祐 様 コメント

芦屋市の新一年生約700人にこちらのレッスンバッグがいただけるということでありがとうございます。大きくて頑丈で、これが防災頭巾の代わりにもなるということで、非常にありがたく丁寧に子どもたちに配らせていただいて、使わせていただきたいと思います。今日はありがとうございました。

ヴィッセル神戸は、引き続き地域に根ざすホームタウン活動の一環として、今後も神戸市をはじめとする兵庫県内の各自治体と連携し、子どもたちの教育と安全を支援してまいります。