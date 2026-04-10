「PEZ×はぴだんぶい マスコット」 4月下旬より発売開始！
アート雑貨メーカーの株式会社ケンエレファント（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：石山 健三）は、サンリオの人気キャラクターユニット「はぴだんぶい」とキャンディーブランド「PEZ」がコラボしたボールチェーン付きのマスコット「PEZ×はぴだんぶい マスコット」（全6種類）を、2026年4月下旬に発売いたします。
「はぴだんぶい」は、ポチャッコ、タキシードサム、けろけろけろっぴ、バッドばつ丸、ハンギョドン、あひるのペックルの個性あふれる6にんの男のコたちが「みんなとなら、どんなことも“だいじょうぶい”！」をスローガンに、わいわいたのしく活動するユニット。
そんな「はぴだんぶい」が、世界約80カ国で販売するオーストリアのキャンディーブランド「PEZ」とコラボ。
「はぴだんぶい」の愛らしさそのままに、「PEZ」のポップな世界観が合わさった全6種類の特別なマスコットになりました。
キャラクターの個性を細部までこだわって表現しているので、飾っても、持ち歩いても気分が上がる仕上がりになっています。
また、本商品は＜カプセルトイ版＞と＜ボックス版＞の2形態で展開いたします。
ケンエレファントの公式オンラインストア「KENELE STORE（ケンエレストア）」では、6個ボックスの予約を承っています。
▼ 「PEZ×はぴだんぶい マスコット」製品ページ：https://kenelestore.jp/products/gc0714c
【「PEZ×はぴだんぶい マスコット」 製品概要】
・発売日：2026年4月下旬
・販売価格：カプセルトイ版／1個500円（税込）、ボックス版／1個550円（税込）
・販売場所：全国のカプセルトイ売場、ホビーショップ、オンラインショップ
一部書店・雑貨店、一部ロフト、ケンエレスタンド各店 など
・企画制作・発売元：株式会社ケンエレファント
※展開日・展開店舗は予告なく変更となる場合がございます。
※実際の製品とは仕様が異なる場合がございます。
※発売日は確定次第、公式SNSよりご案内いたします。
・ラインナップ
バッドばつ丸
ハンギョドン
タキシードサム
けろけろけろっぴ
あひるのペックル
ポチャッコ
【クレジット表記】
(C) & TM by PEZ AG, 2026 (C) 2026 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO. L664499
【株式会社ケンエレファントについて】
・所在地：〒101-0064 東京都千代田区神田猿楽町2-1-14 A＆Xビル4Ｆ
・代表取締役社長：石山 健三
・設立：2000年2月9日
・事業内容：カプセルトイ／ミニチュア商品の企画・製造・販売、アートショップ・工房・出版事業の運営 ほか
・公式HP：https://www.kenelephant.co.jp
▶ケンエレファント公式SNS
・X：https://twitter.com/kenelestaff
・Instagram：https://www.instagram.com/kenelephant2000/