残る6試合も全試合、誰かのもとへ幸せを　モンテディオ山形　史上初！全ホームゲームで来場者プレゼントを実施！

株式会社モンテディオ山形

30年、ともに歩んでいただいた皆さまへ。

明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ地域リーグラウンドのホームゲームでは、最終戦まで欠かさずプレゼント企画を実施いたします。

私たちがここまで歩んでこられたのは、紛れもなく皆様の支えがあったからです。

30年分の溢れる感謝を込めて。

誰かのもとへ、一番温かい「ありがとう」を。

配布方法につきまして、ビジターゲートを除く、各ゲートにてご入場いただいてからの配布とさせていただきます。（オリジナルカレンダーのみ配布方法が異なります。）

事前に配布方法をご確認の上、当日スタジアムへご来場ください。

※配布枚数に達した場合は配布を終了とさせていただきます。

※ピッチサイドシート、エキサイティングゴールシートをご購入のお客様は入場後にお渡しさせていただきます。

ホームゲーム開幕3試合来場者プレゼント概要

１.2026年4月12日（日） 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第10節 横浜FC戦

【配布物】1.5シーズン『オリジナルカレンダー』

【配布条件】ファンクラブ会員限定 来場者先着5,000名様

【協賛】トヨタカローラ山形株式会社 https://www.tc-ymt.jp/

２.2026年4月19日（日） 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第11節 ヴァンラーレ八戸戦

【配布物】ベースボールキャップ

【仕様】頭位 約580mm

【配布条件】女性限定※ 来場者先着5,000名様

※「女性」とは、からだの性を問わず、女性アイデンティティをお持ちの方を指します

【協賛】株式会社メイコー https://www.meiko-elec.com/

３.2026年5月3日（日・祝） 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第14節 栃木SC戦

【配布物】ナップザック

【仕様】W400mm×H500mm

【配布条件】高校生以下限定 来場者先着3,000名様

【協賛】日新製薬株式会社 https://www.yg-nissin.co.jp/

４.2026年5月6日（水・休） 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第15節 ザスパ群馬戦

【配布物】ジュニアキャップ

【仕様】頭位 約580mm

【配布条件】高校生以下限定 来場者先着3,000名様

【協賛】日新製薬株式会社 https://www.yg-nissin.co.jp/

５.2026年5月10日（日） 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第16節 SC相模原戦

【配布物】冷感タオル

【仕様】H300mm×W1,000

【配布条件】高校生以下限定 来場者先着3,000名様

【協賛】日新製薬株式会社 https://www.yg-nissin.co.jp/

５.2026年5月24日（日） 明治安田Ｊ２・Ｊ３百年構想リーグ 第18節 湘南ベルマーレ戦

【配布物】バスユニ

【仕様】

【配布条件】来場者先着12,000名様（大サイズ：11,000名様、小サイズ：1,000名様）

【協賛】

左鎖骨：ヤマリョー株式会社 http://yamaryo.co.jp/

右鎖骨：株式会社ホリ・コーポレーション https://tire1ban.com/

右すそ：日本重化学工業株式会社 https://www.jmc.co.jp/

背中上：株式会社アールテック https://www.rtech.jp/

背中下：株式会社かわでん https://www.kawaden.co.jp/

配布方法について

＜5.24湘南戦＞

配布時間：

シーズンシートオーナー 10：45～

一般チケットをお持ちの方 11：00～

～ハーフタイム終了まで

※なくなり次第終了

＜4.19八戸戦&5.3栃木SC戦&5.6群馬戦&5.10相模原戦＞

配布時間：

シーズンシートオーナー 11：15～

一般チケットをお持ちの方 11：30～

～ハーフタイム終了まで

※なくなり次第終了



配布場所：

NDソフトスタジアム山形 スタジアム内 各入場ゲート（ビジターゲートを除く）

※スタジアムにご入場いただいてからの配布となります。

※オリジナルカレンダーのみ、並木道での配布となります。



配布詳細：

お一人さまチケット1枚につき、お一つのお渡しとなります。 代表者が複数枚を受け取ることは出来ませんので予めご了承ください。 商品の返品、交換はできませんので、予めご了承ください。 スムーズにお受け取りしていただけますよう、事前にQRコード画面をご準備いただき、待機していただきますようお願いいたします。

ファンクラブプラチナ会員の皆さま

プラチナ会員すべての皆様がお受け取りいただけるよう必要数を事前に確保し、ファンクラブブースで受渡いたします。

先着制ではございませんので、お時間に余裕をもってお越しください。



受取場所：

ファンクラブブース

※受け渡し場所は変更となる場合がございます。



受取方法：

ファンクラブ会員証及び当日のチケットをご提示ください



受取可能時間：

ファンクラブブース開始時刻～ハーフタイムまで



注意事項：

プラチナ会員ご本人様のみお受け取りいただけます。 複数人分まとめてのお受け取りはできません。 次節以降の受取は対応できかねますので、あらかじめご了承ください。