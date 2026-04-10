「わくわくハイウェイ」アプリ50万ダウンロード達成記念キャンペーンを開催！

中日本エクシス株式会社

中日本エクシス株式会社（本社・名古屋市中区、代表取締役社長・濱崎(はまさき) 裕昭(ひろあき)）は、NEXCO中日本公式アプリ「わくわくハイウェイ」の50万ダウンロード達成を記念し、2026年4月18日（土）から2026年5月10日（日）までの23日間、アプリ利用者を対象とした「わくわくハイウェイ アプリ50万ダウンロード達成記念キャンペーン」を実施します。

本キャンペーンでは、お客さまへアプリの50万ダウンロード達成の感謝を込めて、ユーザーのみなさまに200円分のSA・PA電子お買物券のプレゼントや、LINE公式アカウントでの限定壁紙の配布を行います。

また、アプリをさらに便利で快適にご利用いただけるよう、アンケートを実施します。ご回答いただいた方には、抽選でオリジナルグッズや電子お買物券が当たります。



NEXCO中日本公式アプリ「わくわくハイウェイ」は、SA・PAで使えるクーポンに加え、高速道路の交通情報やイベント情報もチェックできます。各SA・PAごとにハイウェイスタンプを集めることができるので、高速道路の移動がもっと楽しく便利になります。お得に利用できるアプリなので、ぜひダウンロードして活用してください。

＜キャンペーン概要＞ ※画像はイメージです

１. お客さま還元サービス（電子お買物券200円分プレゼント）

内 容：キャンペーン期間中、公式アプリ「わくわくハイウェイ」上で200円分のSA・PA電子お買物券をプレゼントします。

対 象 者：公式アプリ「わくわくハイウェイ」をダウンロード済みまたは新規ダウンロードされたお客さま

取得方法：アプリトップ画面のバナーをクリックすると自動的に取得されます。

利用条件：アプリ内の「特典」をタップし、表示された画面を店頭でご提示いただくことでご利用いただけます。

配布期間：2026年4月18日（土）0時00分

～ 2026年5月10日（日）23時59分

※取得はおひとり様１回限りとなります。

※電子お買物券の利用期限：発行から6か月です。

２. アンケートに答えて賞品ゲット（抽選）

内 容：簡単なアンケートにご回答いただいた中から抽選で、オリジナルグッズや電子お買物券が当たります。

参加方法：アプリトップ画面のバナーからアンケートフォームへ接続し、回答完了で抽選会に自動参加できます。

抽選・発送：5月中旬に抽選、6月ごろ発送となります。当選者にはメールでご住所等を確認のうえ発送します。

アンケート実施期間：2026年4月18日（土）0時00分 ～ 2026年5月10日（日）23時59分

賞 品：

特賞（ 5名）：みちまるくん ぬいぐるみ（Mサイズ）

Ａ賞（50名）：みちまるくん エコバッグ

Ｂ賞（50名）：みちまるくん 50万ダウンロード記念 オリジナルステッカー3種セット

Ｃ賞（50名）：電子お買物券（1,000円分）

ぬいぐるみ（Mサイズ）エコバッグオリジナルステッカー

３. 50万ダウンロード達成記念「みちまるくん」壁紙配布（LINE公式アカウント）

内 容：LINE公式アカウントで、50万ダウンロード達成記念の壁紙を配信します。

取得方法：アプリのトップ画面に表示されているバナーより、LINE公式アカウントへの接続が可能です。接続後、LINE上のメニュー画面にて「壁紙をゲット」を選択することで、壁紙の取得手続きが完了します。

配布期間：2026年4月18日（土）0時00分

～ 2026年5月10日（日）23時59分

【NEXCO中日本公式アプリ「わくわくハイウェイ」のダウンロード方法】

わくわくハイウェイは、Google PlayまたはApp Storeからダウンロードできます。下記QRコードからもダウンロードしてご利用いただけます。

■各アプリダウンロードサイトのQRコード■公式LINEアカウントのQRコード

※QRコードは(株)デンソーウェーブの登録商標です

※内容は予告なく変更・中止となる場合があります。

※キャンペーンの詳細は公式Webサイト（https://sapa.c-nexco.co.jp/special?id=2226）でご案内します。

◆マスコミ様向け情報取得サービス「NEXCO中日本SA・PAデータガレージ」では、新聞・雑誌に転載が可能な高画質の写真データを配信しています。



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