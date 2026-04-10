【世界自閉症啓発デー】ライトアップされた東京タワーに、300人が参加

NPO法人東京都自閉症協会

NPO法人東京都自閉症協会（理事長：杉山雅治）(https://autism.jp/)は、4月2日 世界自閉症啓発デーに東京タワーで、啓発イベントを開催しました。テーマは「Happy with Autism」。自閉症の人も、家族も、まわりの人も、みんながしあわせに暮らせる世界の実現を呼びかけました。

準ミス日本の正木由優さん、ミス日本ミス着物の平嶋萌宇さんも啓発に参加

ライトアップされた東京タワー１.ライトアップされた東京タワー２.

当日はお天気が心配されましたが、午後からは雨も上がり、快晴に！

準ミス日本の正木由優(https://www.missnippon.jp/award/miss-runnerup2026/)（まさきゆゆ）さん、ミス日本ミス着物の平嶋萌宇(https://www.missnippon.jp/award/miss-kimono2026/)（ひらしまもね）さんも参加し、自閉症啓発のための漫画や風船を配布しました。自閉症のテーマカラーでもある鮮やかなブルーの衣装は、世界自閉症啓発デーに「Beyond Blue Project」を展開するヘラルボニー(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000541.000039365.html)の提供です。

ブルーアートで東京タワーをデコレーション

東京タワーのテントブースミス日本も啓発に参加！ 衣装提供はヘラルボニー

青くデコレーションされたテントでは、沼津を拠点に活動するアーティストのペトロアンドヨゼフ(https://www.tagawamakoto.com/)さんが、ORIGAMIPROJIECTワークショップを開催。参加者が約15cm四方の折り紙に自由に表現した作品を世界中から集め、モザイクアートを作成するプロジェクトです。

マスキングテープを使いハートの作品を作り続けるハートアーティストの西村公一(https://www.instagram.com/nissyart/?hl=ja)（にしむらこういち）さんも参加し「Happy with Autism」を力強く発信。こんな素敵な作品が仕上がりました。

点灯式のアフターイベントで「自閉症について知ってほしいこと」を発信

ペトロアンドヨゼフさんのORIGAMIPROJECT作品と、西村公一さんのハート

18時からは、世界自閉症啓発デー日本実行委員会が主催する東京タワーライトアップ点灯式。「５・４・３・２・１、点灯」の掛け声とともに、東京タワーが青くライトアップされました。満開の桜、夜空にはためく鯉のぼり、満月が花を添えました。

日本自閉症協会(https://www.autism.or.jp/)（会長：市川宏伸 いちかわひろのぶ）と東京都自閉症協会は、点灯式の終了後にアフターイベントを開催。司会はautism actorの不破ふわお(https://note.com/haruou/n/nd9ca541166f7)さんと、準ミス日本の正木由優さん。シンガーとして、ミス日本ミス着物の平嶋萌宇さんも参加。

平嶋萌宇、不破ふわお、正木由優長年、自閉症啓発に尽力する東ちづる

俳優で「まぜこぜの社会」をめざすGet in touch(https://www.getintouch.or.jp/)代表の東ちづるさんも応援に駆けつけ、多くの企業や団体を巻き込んで展開してきた東京での自閉症啓発デーの歴史について解説。これまでの自閉症啓発デーを振り返る、よい機会となりました。

啓発の効果もあり、自閉症や発達障害という言葉は知られてきました。けれども、残念ながら「閉じている人」「ひきこもり」などと誤解されることも少なくなく、誤解や偏見が残っており、本人や家族を傷つける発言も目立ちます。いま、「自閉症の何を啓発したいのか」は、私たちにとってより重要な課題になっています。

今回は、2人の自閉症のある当事者が登壇し、「感覚過敏でつらい場合があること」「手をひらひらさせたり、ぴょんぴょん跳ねたりするのは、自分を落ち着かせるための行動であること」など、自閉症について知ってほしいことを発信しました。

エンディングでは、オリジナルの替え歌「自閉症の歌」を大合唱！

続いて、発達障害当事者協会(https://jdda.or.jp/)（代表：新 孝彦）のメンバーと、セサミストリート(https://sesamestreetmarket.jp/)のジュリア・エルモ・クッキーモンスターが登場！ 会場ではケミカルライトと歌詞カードが配布され、waadjapanの公式ソング「We Belong わたしたちのうた」を、合唱しました。

セサミストリートのジュリア・エルモ・クッキーモンスターも登場！

エンディングでは、オリジナルの替え歌「自閉症の歌」を大合唱！

フィナーレは、「友だち賛歌」をベースにした、発達障害当事者協会オリジナルの替え歌「自閉症の歌」です。

世界の仲間が集まれば、なんにも恐れることはない

ゆくてはバリアのない世界 やさしい世界

障害のあるひとも、障害のないひとも

みんなみんな集まれ Happy with Autism

みんなの熱唱が響きわたり、会場は笑顔とあたたかいブルーで包まれました。

4月2日イベントの様子は、後日、動画で配信

発達障害当事者協会のみなさんゲスト＆スタッフもまじえて集合写真

会場では、集まった自閉症当事者、家族、関係者に「自閉症のどんなことを知ってほしいですか？」「何を発信したいですか？」というインタビューを実施しました。（たくさんのご協力ありがとうございました！）。

インタビューの内容はイベントの様子とあわせて編集し、後日、Happy with Autismプロジェクトサイトより配信の予定です。

Happy with Autismプロジェクトサイト■【お問い合わせ】

特定非営利活動法人 東京都自閉症協会

TEL:03-6907-3531 （月火木金の午前11時～午後3時）

Mail:toiawase@autism.jp