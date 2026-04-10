データドリブンでIP価値を最大化！uniicreative、Animation Internationalより戦略出資を受け多国展開を加速、年内の上場店頭準備登録（興櫃）を目指す！

uniizec株式会社（画像提供：uniicreative／同社はグローバルIPライセンス大手「Animation International」との初の戦略提携を発表）

uniicreative（有你共創數位股份有限公司）（本社：台湾、代表取締役：林 倫慶、以下「uniicreative」）はこのたび、10カ国以上で事業を展開する有力グローバルIPエージェント、Animation International Ltd.より戦略的出資を受けたことを発表しました。Animation International（本社：香港、代表取締役：近藤 努、以下「Animation International」）は同社のグローバル展開における「第一弾」の中核戦略パートナーとなります。両社はリソースの統合および事業シナジーの最大化を通じ、アジア市場におけるIPビジネスの成長を加速。台湾発のIPオペレーション・アクセラレーターとして、業界トップクラスのポジション確立を目指します。

独自の「クローズドループ型エコシステム」を確立、業界トップクラスIPプレイヤーからの高評価を獲得

uniicreativeは、従来の単発的なライセンス運用モデルから脱却し、「コンテンツ × プロダクト × データ × チャネル」を統合した独自のクローズドループ型エコシステムを構築してきました。今回の戦略提携は、uniicreativeが「単一ライセンスモデル」から「エコシステム運営モデル」へと進化を遂げたことを示すものであり、そのビジネスモデルがクロスボーダー展開における高い再現性と競争優位性を有し、世界中のIPがアジア市場へ進出する際の有力なパートナーであることを裏付けるものです。

（画像提供：uniicreative／同社CEO 林倫慶は今後のグローバルIP提携拡大方針を表明）

商業成長を加速するエンジン：グローバル流量とローカル収益化の融合

本戦略提携により、両社の強みを融合した高いシナジー創出が期待されます。Animation Internationalは、10カ国・11拠点にまたがるグローバルなデジタルメディアネットワークを通じ、IPに対して国際的な認知および影響力を付与します。一方、uniicreativeは、データ統合力とマルチシーンにおける実行力を強みに、トラフィック獲得後の収益最大化を実現。既存IP商品の販売最大化に加え、迅速に自社企画商品の開発を立ち上げることで、参入障壁の高いビジネスモデルを構築し、グローバル流量を高収益へと転換します。

（画像提供：uniicreative／累計約1,000万件の取引データを活用し、市場トレンドを高精度に予測。迅速に自社商品の開発を立ち上げ、顕著な売上成果を創出）

データドリブンで収益倍増を実現、IPOに向けた成長戦略を加速

uniicreativeは現在、オンラインおよびオフラインを含め累計1,000万件近い取引データを蓄積しています。AIを活用したデータ分析により、市場トレンドおよび消費者ニーズを高精度で予測し、前年度比で100％以上の大幅な利益成長を実現しました。本エコシステムモデルは、高効率なスケール拡大フェーズへと移行していることが明確となりました。

uniicreativeのCEOである林倫慶は、次のようにコメントしています。

「当社は高い経営の独立性と市場に対する俊敏性を維持しています。今後もグローバルIPホルダーおよびライセンスパートナーとの連携を一層拡大してまいります。」

uniicreativeは、独自のデータマネタイズ力を強みに、今年下半期に予定している上場店頭準備登録（興櫃）に向け、さらなる成長を見据えた事業展開を加速していきます。

■ uniicreative Co,. Ltd.

会社名：有你共創數位股份有限公司（uniicreative Co,. Ltd.）

URL：https://www.uniicreative.com

所在地：台湾新北市

代表取締役：林 倫慶 （ALAN LIN）

事業内容：

国際IP文化クリエイティブ事業およびブランドリテール向けの越境チャネル展開を専門として、台湾・日本・中国・タイ・マレーシアなど、アジアを中心に事業を展開しており、一気通貫のソリューション × データ分析 × 越境通路構築 を通じ、 IP・ブランドがグローバル市場へスピーディに進出するための総合支援を提供しています。

■ Animation International Ltd.

会社名：国際影業有限公司（Animation International Ltd.）

URL：https://www.ail.com.hk(https://www.ail.com.hk/)

所在地：香港

代表取締役：近藤 努（TIM KONDO）

事業内容：

アニメーション映画の配給、出版、商品ライセンス、音楽事業など多岐にわたります。アジア各地に拠点を展開し、東京、台北、上海、バンコク、ジャカルタ、マニラ、ホーチミン、ムンバイ、クアラルンプール、ドバイ、イスタンブールにオフィスを有します。





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お問い合わせ先：info@uniizec.com