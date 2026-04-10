UD IMPACT、一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科と産学連携MOU締結｜“起業前”から挑戦を後押しする2日間の起業教育プログラムを開催・参加者募集中

株式会社ud.Japan

株式会社ud.Japan（所在地：東京都中央区日本橋、代表取締役：キム・ジョンホン、以下：ud.）及び親法人である韓国最大の起業教育企業UD IMPACT Inc.（本社：大韓民国ソウル特別市、以下：UD IMPACT）は、一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科（所在地：東京都国立市）と、産学連携による起業教育の推進を目的とした協定（MOU）を締結しました。

本連携の第一弾として、起業前段階の学生を対象とした実践型プログラム「Hitotsubashi x ud. U-Startup “Act-preneur” Bootcamp 2026」を2026年4月25日（土）・26日（日）10:00～17:00に開催予定です。本プログラムは、現在参加者を募集しています。



※また、本プログラムは、「SusHi Tech Tokyo 2026のパートナーイベント」として正式登録されました。

【プログラムの実施背景】

社会課題の複雑化に伴い、ビジネスを通じて課題解決に取り組む人材の育成が求められています。一方で、日本における起業教育は知識習得に偏りがちであり、実際の行動や挑戦につながる支援の不足が課題とされています。

こうした背景のもと、UD IMPACTと一橋大学大学院ソーシャル・データサイエンス研究科は、教育・研究・人材育成分野における連携強化を目的に協定を締結しました。本協定に基づき、両者は実践型の起業教育プログラムを共同で展開し、起業の初期段階から挑戦を支援する環境の構築を目指します。

【プログラム概要】

■ プログラム名：Hitotsubashi x ud. U-Startup “Act-preneur” Bootcamp 2026

■ 日程：2026年4月25日（土）・26日（日）10:00～17:00

■ 会場：一橋大学 東キャンパス 東本館 Agora（東京都国立市中2-1）

■ 参加費：無料

■ 定員：30名（先着順／応募多数の場合は早期締切・選抜の可能性あり）

■お問合せ先：産学官連携担当(sds-cs@ad.hit-u.ac.jp)

■ 対象：

- 起業に関心がある方- 社会課題をビジネスで解決したい方- 起業アイデアはあるが進め方が分からない方- 「起業前」～「起業初期」の大学生・院生など

■ 特典

優秀チームには、2026年4月末に開催予定「SusHi Tech Tokyo」パブリックデイ内のセッションにて、ピッチ登壇機会等多様なベネフィットを提供（※登壇については、時期が変更になる可能性もあります。）

■ 主な学習プロセス

・チームビルディング： 起業を共にする仲間と関係性を構築

・課題定義・ペルソナ設計： 解決すべき社会課題と対象ユーザーを明確化

・市場・既存ソリューション分析： 競争環境を理解し、差別化戦略を設計

・ビジネスモデル構築： アイデアを実行可能な事業へ具体化

・エレベーターピッチ： 短時間で価値を伝えるプレゼンを実践



■ プログラム進行

本プログラムは、単なる講義ではなく、2日間で起業プロセスを一気通貫で体験するイマーシブ（没入型）プログラムです。

参加者は、グローバルコーチおよびチームメンバーとともに、課題発見からビジネスモデル構築、ピッチまでを短期間で実践し、起業に必要なコアスキルを集中的に習得します。

■ 参加メリット

■ 参考映像

【応募方法】

- 2日間で「起業の流れ」を一気に体験し、アイデア段階から“行動できる状態”まで到達。- 頭の中にあるアイデアを、実行可能なビジネスモデルとして形にできる。- 起業経験豊富なグローバルコーチから、リアルタイムで具体的なフィードバックを獲得- まだチームメンバーがいなくても大丈夫。同じ志を持つ仲間とチームを組み、1人では得られない視点と推進力を得る。- プログラム終了後すぐに動き出せる“最初の一歩”を明確にできる。[動画: https://www.youtube.com/watch?v=GUuK9FA_2hM ]

本プログラムは無料・定員30名の少人数制のため、応募多数の場合は早期締切となる可能性があります。

「起業に興味はあるが何から始めればいいか分からない方」「社会課題を自分の手で解決したい方」に最適なプログラムです。2日間で“考える”から“動く”へ踏み出したい方は、ぜひご応募ください。



▼応募フォームはこちら

【UD IMPACT・underdogsについて】

参加申込（無料） :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf07yASdguaIB3Y41EWKY3Pd8HZg_Mh586RbNf2Uqg8UbL9pA/viewform?usp=header

UD IMPACT・underdogsは、韓国ソウルに本社を構える起業教育・ESG総合ソリューション専門企業です。過去10年間でアジア20ヵ国において2万3千人以上の起業家・スタートアップ人材を育成。韓国本社であるUDIMPACT, Inc.は、韓国政府認証の社会的企業・インパクトスタートアップとして初のIPOを2026年に予定。

日本法人である株式会社ud.Japanは、東京都の多様な主体によるスタートアップ支援展開事業『TOKYO SUTEAM』にて令和7年度協定事業者に採択等日本においても多様なプロジェクトを展開中。



ー「実行する起業家」である「Act-preneur」と共により良い世界を目指します。

■ 会社情報及びお問い合わせ先

（日本法人）

・会社名：株式会社ud.Japan

・所在地：東京都中央区日本橋三丁目1番3号 xBridge-Global

・代表者：キム・ジョンホン

・設立：2025年2月5日

（韓国本社）

・会社名：株式会社UD IMPACT

・所在地：2F, 88-1, Donhwamun-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea

・代表者：キム・ジョンホン

・設立：2015年4月14日

主な事業内容：

・起業教育コンテンツ企画・開発

・業種別起業教育 / アントレプレナーシップ教育プロジェクト企画・運営

・スタートアップ企業対象経営コンサルティング

・企業ESG/社会貢献プログラムコンサルティング

・グローバル起業教育・現地起業教育リーダー育成事業等

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社ud.Japan / UD IMPACT Inc.

担当：グローバル事業本部

E-mail：global@udimpact.ai