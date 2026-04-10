雪解けの恵み、日本初の山菜GI「西わらび」予約受付開始

西和賀町

株式会社西和賀産業公社（岩手県西和賀町／代表取締役 内記和彦）は、雪解けとともに旬を迎える西和賀町を代表する特産品「西わらび」の予約受付を開始いたしました。

「西わらび」は、日本で初めて地理的表示（GI）に登録された山菜。

奥羽山脈に囲まれた豪雪地・西和賀町で育つわらびは、柔らかくとろっとした粘りのある食感と、えぐみのない上品な味わいが特徴です。収穫期間がわずか３週間ほどと限られるため、今年も予約受付を実施します。

ゆうパックによる産地直送便、オンラインショップ「にしわがのみせっこ」、ふるさと納税返礼品として展開し、生産地から直接ご自宅へ、新鮮な状態でお届けします。

短い旬の味覚を逃さず楽しめるこの機会に、西和賀町の春の訪れを感じる「西わらび」をぜひお召し上がりください。ご自宅用はもちろん、春の贈り物としてもおすすめです。

【予約受付概要】

太くて柔らかく、とろっとした食感の「西わらび」商品「採れたて旬！とろっとした西わらび」朝採りの西わらびをアク抜きしてお届け厳格な基準により「西わらび」ブランドを守っています

予約受付は以下の方法で行います。

＜おすすめ＞

・ゆうパック産地直送便（添付チラシよりお申込／送料がお得です！）

お申込み期間：～5月22日 発送開始日：5月18日

チラシダウンロードはこちらから(https://www.nishiwaga.biz/%E3%80%8C%E3%81%A8%E3%82%8D%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E8%A5%BF%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%B3%E3%80%8D2026%E7%99%BA%E5%A3%B2%E3%80%9C%E5%B1%B1%E8%8F%9C%E3%81%A7%E5%88%9D%E3%82%81%E3%81%A6gi/)

・オンラインストア「にしわがのみせっこ」

＞ 採れたて旬！とろっとした西わらび(https://nishiwaga-shop.raku-uru.jp/item-list?keyword=%E3%81%A8%E3%82%8D%E3%81%A3%E3%81%A8%E3%81%97%E3%81%9F%E8%A5%BF%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%B3&sortKind=3)

＞ 生わらび(https://nishiwaga-shop.raku-uru.jp/item-list?keyword=%E8%A5%BF%E3%82%8F%E3%82%89%E3%81%B3%E3%83%BB%E7%94%9F&sortKind=3)

・西和賀町ふるさと納税返礼品

＞ ふるさとチョイスはこちらから(https://www.furusato-tax.jp/feature/detail/03366/18722?city-product_original?utm_source=iwateken_nishiwagamachi&utm_medium=referral&utm_campaign=lgmk_03366)

＞楽天ふるさと納税はこちらから(https://item.rakuten.co.jp/f033669-nishiwaga/b0062/)

＊オンラインストア、ふるさと納税ともに

お申込期間：～5月31日 発送時期：5月中旬～6月初旬

【西わらびについて】

ゆうパック産地直送便チラシ（表）ゆうパック産地直送便チラシ（裏）

アクが少なく、とろっとした食感が特徴の「西わらび」。

美味しさの秘密は、年間累積降雪量10メートル超という豪雪。たっぷりの雪が解けて土に染み込み、さらに太陽の光が当たって西和賀全体が「温室状態」となることで、独特の粘りや柔らかさが生まれると言われています。

昔から西和賀の山採りわらびは「西わらび」と呼ばれ高く評価されてきました。そこで、生産者と町が連携して優良株の選抜と畑での栽培を実現。地域一体となった生産・流通の体制が整いました。

そして平成21年に「西わらび」として商標登録し、ブランド化を確立しました。令和6年には、国の地理的表示（GI）に山菜として初めて登録され、他の地域にはない価値ある特産品として認められました。

【西わらびの美味しい食べ方】

西和賀の特別な風土により育まれる「西わらび」「西わらび」は、山菜として初めて地理的表示（GI）に登録されました。

西和賀産業公社の「とろっとした西わらび」はアク抜き済みの煮わらびです。

パックをあけたら水でさっと流してお使いください。そのまま切っておひたしでいただくのはもちろん、お味噌汁や卵焼き、湯葉に巻いたり、おそばのトッピングなど、シンプルな調理で素材の美味しさを楽しめます。

春の食卓に、雪国の恵みをぜひお取り寄せください。

【西和賀町について】

シンプルにおひたしそばに載せて贅沢にゆばや薄焼き卵で巻くと素敵な一品に

岩手県西和賀町は、岩手県南西部の秋田県境に位置し、奥羽山脈に囲まれた自然豊かな中山間地域です。人口約4,500人、面積約590平方キロメートルのうち8割以上を森林が占める全国有数の豪雪地帯で、豊かな自然環境のもと農業や観光を基盤とした地域づくりが進められてきました。

春の山菜、秋の紅葉、冬の雪景色など四季折々の風土に恵まれ、古くから湯治文化が息づく温泉地としても知られています。

雪国の風土と暮らしの中で培われた農産物や食文化を活かし、地域ブランド「ユキノチカラ」を中心に特産品開発や販路拡大に取り組んでいます。