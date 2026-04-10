どんなに良いシャンプーでも悩みが減らない方へ。“泡で洗わない”という新しいヘアケアを提案

EZUKARIMO 株式会社

― 湯シャン専用ジェル “bubbleless hair remedy（バブルレスヘアレメディ）” ―

現役美容師・ハマダカズエは、泡を使わない新しいヘアケア「RESTAURER（レストレ）」バブルレスレメディ（湯シャン専用ジェル）を発表しました。

本製品は「シャンプーを卒業する」という新しい選択肢をサポートするジェルです。

開発の背景

「きちんと手入れしているのに、なぜ悩みは増えていくのか？」

美容師として現場に立ち続ける中でハマダカズエは違和感を持ち始めました。

完璧に手入れをしている美容師でさえ年齢を重ねるごとに増えていく頭皮や髪の悩み。

それらを解決するはずの“シャンプー習慣”が、使えば使うほど悩みを増やしているように見える現実。

「何を使っても改善しない」



そんな声が増え続けている背景にはそもそも“ケアをするのが当たり前”という認識に問題があるのではないか。

習慣的にやっているケアの必要性に疑問を持ったことをきっかけに、皮膚や髪を取り巻く環境や体の仕組みの観点から、「やめる美容」という考え方に辿り着きました。

商品コンセプト

「使い続けるためではなく、やめるための設計」

RESTAURER（レストレ）はシャンプーを卒業していく過程を支えるためのジェルです。

ベースには頭皮の皮脂を必要以上に削らないためにこんにゃく由来のグルコマンナンを採用。

さらに、単なる“自然派”ではなく頭皮環境そのものを整えるために設計された成分を配合しています。

・セイタカアワダチソウエキス

薬害のデトックスに有効な植物エキスで頭皮環境のリセットをサポート

・枇杷の葉エキス

古くから皮膚トラブルに用いられてきたエキスで頭皮を健やかに整える

・スギナエキス

キューティクルを整えて髪の手触りと白髪ケアのサポートとして配合

一般的な合成防腐剤を使用せずわさび由来の発酵エキスを採用することで、皮膚の健康に欠かせない常在菌のバランスにも配慮しています。

最大の特徴

「いつか使わなくなること」を前提とした商品

RESTAURER（レストレ）は使い続けるための製品ではありません。

頭皮が本来の状態に戻れば、必要がなくなることを前提に設計されています。

ケアを“足し続ける”のではなく“手放していく過程を支える”

これまでの美容とは逆の発想を持つプロダクトです。

開発者の想い

かつては重度のシャンプー依存・潔癖症だったハマダカズエは、著書『やめる美容のススメ』の中で"何かを足すのではなく、手放すことで本来の美しさを取り戻す"

新しい選択肢が必要な人が増えている事を美容室の現場で感じている。

多くの人が正しくケアをしているつもりでも悩みが増えていく。

その違和感の先にあったのが「やめる」という選択でした。

余計なものを減らしていくことが結果として人そのものを整えていく。

RESTAURERは“restore what was always yours”（本来持っていた状態を取り戻す）

という思想のもと、その変化の過程を支えるために生まれました。

まだ知られていないもう一つの選択肢

「シャンプーを卒業する」という考え方はまだ一般的ではありません。

しかし、「何を使っても悩みが改善しない」と感じている人が増えている今“やめることで整える”という発想は、これまでの美容の常識を見直すきっかけになる可能性があります。

美容業界では“足すケア”が主流の中でこの提案は異例ともいえるものです。

RESTAURER（レストレ）はその新しい選択肢の一歩を支える存在です。

今後の展開

RESTAURER（レストレ）は湯シャン専用ジェルにとどまらず“お湯で落ちる整髪料シリーズ”の開発も進めています。

シャンプーを前提としないケアにおいて、スタイリングもまた同じ視点で見直す必要があると考えたためです。シャンプーで洗うことを前提にした設計ではなくお湯で落とせるという前提で整える。

RESTAURERはケアからスタイリングまで一貫して“やめる美容”という選択肢を提案していきます。

商品概要

ブランド名：RESTAURER（レストレ）

名称：湯シャン専用ジェル"bubbleless hair remedy（バブルレスヘアレメディ）"

特徴：界面活性剤不使用・合成防腐剤不使用・泡を使わないヘアケア

会社名：EZUKARIMO株式会社

代表者：代表取締役 濱田一枝

著書：『やめる美容のススメ』

所在地：〒810-0041 福岡県福岡市中央区大名1－1－９アトラスビル1207