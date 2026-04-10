【イベントレポート】3/16（月）「WELLNEXUS鎌倉 2026」を開催

鎌倉インターナショナル株式会社

鎌倉インターナショナル株式会社は3/16（月）、株式会社スピック（本社：神奈川県鎌倉市、代表取締役社長：芝田 崇行）と共同で、スポーツとウェルネスを切り口に、地域課題と向き合いながら新しいまちの可能性を探るオープンイノベーション型コンテスト・実証プログラム「WELLNEXUS（ウェルネクサス）」を開催しました。当日は約100名の来場者の前でファイナリストが熱のこもったプレゼンテーションを披露し、大賞および各部門賞の決定・表彰が行われました。

「WELLNEXUS」特設サイト：https://wellnexus.spic.com/(https://wellnexus.spic.com/)

イベント開催概要

イベント名：WELLNEXUS鎌倉 2026

日程：2026年3月16日（月）

会場：きらら鎌倉（生涯学習センター）

主催：株式会社スピック／鎌倉インターナショナルFC

WELLNEXUS（ウェルネクサス）について

WELLNEXUSは、スポーツ・健康・コミュニティ・教育・観光などの領域が交わる「まちのウェルネスの接点（NEXUS）」をテーマに、鎌倉という実際のまちを舞台として、アイデアの検証・実証を行うプログラムです。構想段階のアイデアや、協業・連携を前提とした提案も応募可能とし、企業・行政・市民・若い世代が関わりながら、まちに根ざした取り組みの創出を目指します。

最終審査会の概要

最終審査会では、NFT、AI、人流データ、脳科学、健康習慣アプリ、ユニバーサルウェアなど、多様な技術や視点を活用した提案が発表されました。



観光、健康増進、子育て、高齢化、夜間経済など、鎌倉が抱えるさまざまな地域課題に対し、具体的な実装を見据えたアイデアが示されました。



また本審査会では、ファイナリスト7社によるプレゼンテーションに加え、当社が2026年2月にシンガポールで実施した学生向け海外研修プログラム「GLOBAL VOYAGER for SPORTS」の参加チームから、研修最終日のプレゼンテーションで優勝したチームによる特別発表も行われました。

審査員・審査基準

本プログラムの最終審査は、以下の審査員により行われました。審査基準は課題に対するアプローチやアイデアの革新性に加え、鎌倉での持続可能性やチームの熱意などを総合的に評価しました。

審査員 ※敬称略

芝田 崇行（株式会社スピック 代表取締役社長／審査委員長）

四方 健太郎（鎌倉インターナショナルFC オーナー）

池辺 恭平（日本郵便株式会社 鎌倉郵便局 局長）

森川 朋彦（松竹ベンチャーズ株式会社 取締役 常務執行役員）

大沼 雅也（横浜国立大学大学院 国際社会科学研究院 教授）

宮城 圭介（横浜キャピタル株式会社 スタートアップ投資部 パートナー）

表彰結果

▼WELLNEXUS大賞

受賞団体：株式会社Sportip

賞金：400万円

副賞：鎌倉FM出演およびオリジナル時報制作、観光協会総会等でのプレゼンテーション権

◯受賞者コメント

株式会社Sportip 代表取締役CEO 高久 侑也氏

「このたびは評価をいただき、ありがとうございます。これまでさまざまな取り組みや検証を行ってきましたが、“街まるごと”を対象に実験できる機会は、まだありませんでした。鎌倉というフィールドで、世界にまだない新しい取り組みを実現していきたいと考えています。」

▼WELLNEXUS CITY賞

受賞団体：HONESTIES株式会社

賞金：50万円

副賞：郵便局カタログギフト、江ノ電経営層との会食権



▼オーディエンス賞

受賞団体：エーテンラボ株式会社

賞金：50万円

副賞：MOVIX映画チケット、湘南モノレール経営層との会食権

今後について

本プログラムを通じて採択された提案については、今後、スピックおよび共催団体との連携により、鎌倉をフィールドとした実証や協業の可能性を検討していく予定です。

スピックは今後も、スポーツとウェルネスを起点としたオープンイノベーションを通じて、地域とともに未来の健康価値創出に取り組んでまいります。

主催者コメント

株式会社スピック 代表取締役社長 芝田 崇行氏

「今回の審査では、街が変わっていくビジョンが見えることや導入のしやすさといった観点から各賞が選ばれましたが、どのチームのアイデアも鎌倉のウェルネスを実現するために欠かせないテーマだったと感じています。

弊社は『未来の健康を、つくる。』をコンセプトに、日本全国、そして世界へ向けて取り組みを進めています。オンラインでつながれる時代だからこそ、人と人が実際に交わり、同じ場で体験することから得られる学びや気づきの重要性を、今回あらためて実感しました。

WELLNEXUS鎌倉は第1回がゴールではなくスタートです。この輪を少しずつ広げながら、鎌倉という街から、自分たち自身、そして大切な人や家族の健康をつくっていく。その実現に向け、引き続き取り組んでまいります。」

鎌倉インターナショナル 代表 四方 健太郎

「WELLNEXUSは、ヒトとコトが集まり、交差し、混じり合い、新しい事業が生まれることが大切であるという考えのもと企画し、今回が初の開催となりました。

今ここをスタートラインとし、第2回、第3回と続けていくことが重要だと捉えています。参加チームだけでなく、協賛社の皆さま、そしてこの最終審査会をご覧になった皆さまも参画してくださったものと考えており、そのNEXUSから未来に新しい価値が生まれていくことを期待しています。」

本件に関する報道関係者からのお問合せ先

WELLNEXUS運営事務局

メールアドレス：wellnexus-kamakura@spic.com

株式会社スピック 概要

■代表取締役：芝田 崇行

■所在地：神奈川県鎌倉市雪ノ下3-3-23 スピック鎌倉ビル

■公式サイト：https://spic.com

株式会社スピック（SPIC）は、「未来の健康を、つくる。」を目指し、個々の「健康スタイル」の確立をサポートするため、提携クリニック、ジム、サロンを持ち、会員のためのパーソナルなサービスを提供。ホームケアも含めたトータルなヘルスケアを提案している鎌倉のウェルネスカンパニーです。

鎌倉インターナショナル株式会社 概要

■代表：四方 健太郎

■所在地：神奈川県鎌倉市台3丁目8-43

■公式サイト：https://kamakura-inter.com/

鎌倉インテルは、世界のスポーツのなかで最も競技人口と観戦者数が多いサッカーを通じ、日本を国際化することを目指して2018年1月に設立しました。今季、神奈川県社会人サッカーリーグ1部で戦い、力をつけ、近い将来のＪリーグ参入を見据えています。ビジョンは“CLUB WITHOUT BORDERS”。人種や宗教、性別、年齢など、あらゆるものに “BORDER（境界線）”をもたないサッカークラブを作り上げます。同時に海外で活躍する選手や人材を育成し、鎌倉発のグローバル人材を輩出していきます。