『紅の砂漠』、「開発者ノート」にて4～6月の順次アップデート内容を公開

Pearl Abyss Corp.

Pearl Abyss Corp.（パールアビス、本社：大韓民国果川市）は、2026年4月10日、オープンワールドアクションアドベンチャー『紅の砂漠』の公式サイトにて「開発者ノート」を公開しました。

本ノートでは、新規コンテンツの追加とグローバルユーザーからのフィードバックを踏まえた操作性・プレイ環境の改善について、4月から6月にかけて順次展開していく計画を詳しくお知らせしています。

■ ボス再戦・再封鎖・難易度設定を追加

ファイウェル大陸での戦闘をさらに深く楽しめるよう、新たなコンテンツと機能を実装します。

「ボス再戦」では、本編で印象的だったボスにさまざまな戦略で挑み直すことができます。「再封鎖」では、拠点解放時の多対一戦闘をあらためて体験し、自らの戦闘スキルを試す場として活用できます。

また、激しい戦闘に臨むユーザーだけでなく、戦闘に難しさを感じているユーザーにも対応するため、難易度設定機能も追加します。

■ キャラクタースキルと外見カスタマイズを拡充

これまでクリフのみ使用可能だった「掌波」と「摂理の力」のスキルを、「デミアン」「ウンカ」それぞれのスタイルに合わせた形で追加します。グローバルユーザーから寄せられたフィードバックを反映したものです。

衣装については、新たなラインナップを追加するほか、これまで売却または寄付のみ可能だった一部衣装についても直接着用できるよう仕様を見直し、活用の幅を広げます。

背中に装備した武器を非表示にする機能を追加

■ 新規ペット・乗り物・専用防具を追加

新たなペットと乗り物を追加し、オープンワールドでの探索をより楽しめるようにします。馬鎧のほかにも、各乗り物に対応した専用防具を用意し、プレイヤーの好みに合わせた多彩なカスタマイズに対応します。

■ 遠景グラフィックの品質を強化

ファイウェル大陸の遠景描写の品質を向上させます。今回の開発者ノートでは、改善後の遠景映像も先行公開されており、大陸の美しい景観をより繊細に表現できるよう調整が進められています。

■ 操作性・利便性を向上

変更前変更後変更前変更後

以下の機能追加により、探索とプレイ環境の利便性を高めます。

キーボード・マウス設定の対応範囲を拡張、ゲームパッドの一部ボタンをカスタマイズ可能に

衣装・採集物・クエストアイテム・レシピなど、用途別の専用ストレージを実装

UIについても継続的な改善を進めます。まず、文字の読みやすさを向上させるため、最小フォントサイズを調整できるオプションを先行導入します。現在14言語でサービスを提供していることから、全言語での最適化には順次対応していく予定です。あわせて、ワールドマップ・インベントリ・ハウジングをはじめとする各種UIの改善も継続して実施してまいります。

■ 公式OST発売を予告

『紅の砂漠』の公式サウンドトラックの発売も予告されています。Steam向けサウンドトラック無料DLCのほか、グローバルの音楽プラットフォームへの配信も予定しており、ゲーム内の音楽を日常でも楽しめる環境を整えます。詳細は後日発表予定です。

■ 開発チームよりコメント

Pearl Abyssは今回のデベロッパーノートを通じ、次のようなメッセージを発信しています。

「皆さまの声に真摯に耳を傾けながら、より良いプレイ環境に向けて方向性を模索し、ひとつひとつ改善を重ねてきました。この過程は、私たちにとっても大切な歩みです。皆さまからいただいた貴重なご意見をもとに、より深い挑戦と楽しさをお届けできるよう、さまざまなエンドコンテンツや新機能を丁寧に準備してまいります。」

アップデートは4月から6月にかけて順次実施されます。

発売情報

『紅の砂漠』は、2026年3月20日（日本時間）にPCおよびコンソール向けに全世界同時発売しました。

対応プラットフォーム：PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Steam、Apple Mac、Epic Games Store

関連リンク

・『紅の砂漠』公式サイト：http://crimsondesert.pearlabyss.com

・開発者ノート：https://pearlabyss.info/4svIu73

・『紅の砂漠』日本公式X：https://twitter.com/CrimsonDesertJP

・『紅の砂漠』公式YouTube：https://www.youtube.com/CrimsonDesert/

会社情報

【Pearl Abyss（パールアビス）について】

Pearl Abyssは、MMORPG『黒い砂漠』シリーズで世界的に知られるゲーム開発会社です。現在、モバイル、PCオンライン、コンソールなど多様なプラットフォームでサービスを提供し、その領域を世界中へ拡大しています。比類なきゲームクオリティを実現するために、自社開発の次世代ゲームエンジンにこだわり続けており、現在は『ドケビ（DokeV）』、『PLAN 8』などの新作開発に取り組んでいます。

権利表記

(C) Pearl Abyss Corp. All Rights Reserved.