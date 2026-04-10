SAAFホールディングス、配当予想を修正

SAAFホールディングス株式会社

SAAFホールディングス株式会社（本社：東京都、代表取締役 ：左奈田直幸、証券コード：1447）は、2026年4月10日開催の取締役会において、2026年3月期の配当予想を修正し、増配および特別配当を実施することを決議いたしましたので、お知らせいたします。



配当予想修正の背景

当社は、2026年2月13日付で公表した通期業績予想の修正において、売上高、営業利益、経常利益および親会社株主に帰属する当期純利益のいずれも前回予想を上回る見通しであることを発表しております。特に営業利益については、設立以来の過去最高益となる見込みです。

このような業績の進展は、当社の経営基盤の着実な強化の成果であるとともに、株主の皆様をはじめとするステークホルダーの皆様からのご支援の賜物であり、深く感謝申し上げます。



配当予想の修正内容

当社は、安定的かつ継続的な株主還元を基本方針としております。

この方針に基づく普通配当に加え、過去最高益の達成見込みを踏まえた特別配当を実施することといたしました。



2026年3月期 期末配当予想（修正後）

普通配当：2円00銭

特別配当：2円50銭

合計：4円50銭

（前期実績：0円00銭）



今後の展望

当社は今後も、持続的な成長と企業価値の向上を目指すとともに、株主の皆様への利益還元を重要な経営課題の一つとして位置づけ、安定的かつ魅力ある株主還元の実現に努めてまいります。



■会社概要

・会社名 ：SAAFホールディングス株式会社（SAAF Holdings Co.Ltd.）

https://www.saaf-hd.co.jp/

・当社株式の大規模買付行為への対応について

https://saaf-info.jp/

・所在地 ：〒135-0061 東京都江東区豊洲３丁目２番24号 豊洲フォレシア９階

・代表者 ：代表取締役 左奈田 直幸

・事業概要：ITコンサルティング、システム開発、システム機器販売

人材派遣・紹介、地盤調査改良

地盤保証等を営む傘下子会社及びグループ会社の支配

及び管理並びにこれに付帯又は関する業務