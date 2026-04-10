【TAC公務員】「担任講師 個別受講相談2026Premium」をTAC大宮校で4月も開催！＜参加無料・要予約＞

TAC株式会社

公務員試験対策講座を展開しているTAC株式会社（東京都千代田区）は、TAC大宮校にて「公務員講座 個別受講相談2026 Premium」を4月も開催中です。

TAC大宮校でお待ちしております！どんなことでもご相談ください。ご予約はこちら :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_sodan.html#oomiya

不安や疑問は大宮校でスッキリ解消！

公務員試験に興味がある方や、公務員受験をご検討中の方は、ぜひ一度TAC大宮校へお越しください。まず何から始めればよいのか分からない方、勉強方法・スケジュールに不安を感じている方、TAC大宮校在籍で公務員講座の経験豊富な溝江講師が相談にのらせていただきます。

試験制度や効率的な学習の進め方など、一人ひとりの状況に合わせてアドバイスさせていただきますので、漠然とした疑問もその場でしっかり解消することができます。また、学習環境やフォロー制度についても詳しくご案内いたしますので、安心して学習を開始できます。

「まだ本格的に決めていない」「少し話を聞いてみたい」という方、ぜひお待ちしております。

不安や疑問をクリアにし、公務員試験合格に向けた第一歩を踏み出してみませんか？

■開催地

TAC大宮校(https://www.tac-school.co.jp/tacmap/omiya.html)

〒330-0854 さいたま市大宮区桜木町1-10-17 シーノ大宮サウスウィング4F

※JR大宮駅西口より徒歩5分［空中歩道直結］

大宮駅西口を出てそのまま空中歩道の上をお進みください。そごうの横を通り抜けると、ななめ右前方にソニックシティビルが見えます。シーノ大宮サウスウィングビルは、ソニックシティビルを越えた先のビルです。



■参加特典

- 入会金1万円免除券- 特別レジュメ「埼玉県内市役所試験情報」

担 当 講 師

TAC公務員講座 溝江 勝 講師

地方公務員・国家公務員（一般職・総合職・専門職）など、幅広い公務員試験の受験指導を行ってきた、TAC公務員講座屈指の熟練講師。豊富な経験と知識であなたを最終合格へ導きます！

- 参 加 方 法

ご予約はこちら（参加無料）

https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_gd_sodan.html#oomiya

まだ間に合う！2026年合格を目指す！

今から始めて間に合うの？…。はい、間に合います！秋試験教養本科生Lite(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyoulite.html)

秋試験合格に向けて！効率重視のコンパクトコース

秋に行われる教養試験・SPIに対応し、時間がない方にも学習の負担が少なくて済むようTAC のカリキュラムをぎゅっとスリムにした超コンパクトコースです。今から今年の受験を狙っている方に、年内までのサービスを受けられる、おすすめコースです。

このコースの特徴- 秋試験向けて効率的に合格を目指せるコース！- 論文添削・模擬面接は何度でもOK！- 学習メディアはWeb講義なので、時間と場所を選ばず自分のペースで学習することができる！- 出題数の多い知能（数的処理・文章理解）を重視し、得点アップが狙える！- 年内まで受けられる安心のサポート環境！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyoulite.html

秋試験SPI専願本科生(https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyouspi.html)

秋までに行われるSPIが課される公務員試験対策に特化したコンパクトコース

SPIに対応し、時間がない方にも学習の負担が少なくて済むようTAC のカリキュラムをぎゅっとスリムにした超コンパクトコースです。今から今年の受験を狙っている方に、年内までのサービスを受けられる、おすすめのコースです。

このコースの特徴- SPI対策を導入する複数の自治体受験に対応！- 論文添削・模擬面接は何度でもOK！- 学習メディアはWeb講義なので、時間と場所を選ばず自分のペースで学習することができる！- 年内まで受けられる安心のサポート環境！

詳細を見る :https://www.tac-school.co.jp/kouza_komuin/komuin_crs_kyouyouspi.html

- 会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html