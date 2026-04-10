ポポラマーマ監修の新商品登場！モチうま食感がクセになる『ナポリタン』を期間限定でお得に！

株式会社Cqree

冷TAKUでは、人気パスタ専門店「ポポラマーマ」監修の新商品「ポポラマーマ監修 モチうま焼ナポリタン」を4月27日までの期間限定でお得なキャンペーンを開催いたします。

ポポラマーマならではの“もちもち食感”のパスタと、どこか懐かしくもコクのあるナポリタンソースを組み合わせた一品で、手軽に本格的な味わいをお楽しみいただけます。

今回のキャンペーンでは、より多くのお客様に本商品をお試しいただけるよう、特別価格にてご提供いたします。

新商品ラインナップ

特製らーめん

大阪梅田の人気店「らーめん餃子専門店まんねん」の冷凍ラーメン。

15時間以上かけて炊き上げたこだわりの豚骨スープに、 オリジナルの醤油タレを合わせました！

コクがあるのに後味スッキリな豚骨醤油らーめんです！

ツルッとしたのどごしの良い細打ちストレート麺がスープとよく絡み、 自家製チャーシューも加え味にうるさい大阪で長年愛されてきた味を楽しめます！

まる超らーめん

15時間以上かけて炊き上げたこだわりの豚骨スープに、 当店オリジナルの醤油タレを合わせました！

カツオ油を使用したWスープで旨味をプラスしたまる超らーめんです！

ツルッとしたのどごしの良い細打ちストレート麺がスープとよく絡み、 コラーゲンたっぷりの貴重なバラ先豚なんこつ肉をとろっとろに仕上げたとろ肉も加え味にうるさい大阪で長年愛されてきた味を楽しめます！

オムチャーハン

大阪梅田の人気店「らーめん餃子専門店まんねん」のオムチャーハン。

ふわとろ玉子が自宅でも簡単に仕上がります！

まんねん特製のパラパラのチャーハンは、 玉子でコーティングされたお米に自家製の具材を加え醤油ベースの味付けに仕上げました！

ふわふわとろとろの半熟玉子を乗せてパラパラのチャーハンとの相性抜群◎です！

最新の冷凍技術で、 お店の美味しさをそのままお届けします！

まんねん餃子

大阪梅田の人気店「らーめん餃子専門店まんねん」の冷凍餃子。

自宅で簡単！ まんねんの餃子は皮はパリっとしていて一口サイズで食べやすく外はカリカリで中はジューシーな仕上げになっております！

自宅のフライパンでもパリッと焼けて簡単に調理出来ます！ ぜひ一度お試しください！

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。

活用シーン

ご注文はこちら :https://reitaku.online/

■ グランピング施設／キャンプ場

調理設備が限られていても調理可能

夜食・軽食としてのニーズが高い

■SA・PA（サービスエリア）／道の駅

ご当地系ラーメンで差別化可能

テイクアウトや24時間販売（冷凍自販機）の対応可能

■冷凍自販機／無人販売店

24時間販売可能な主力商品

高単価でも満足度の高い食事系商材

ブランド監修商品の展開で差別化

～「冷TAKU(れいたく)」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

◆新商品のご案内は、公式アカウントでご案内しております

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