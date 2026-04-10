元K-1世界チャンピオン魔裟斗氏を起用したTVCMが4月10日より放映開始。世界規模の販売網と年間1,600億円の取引実績に基づくデータベースを武器にベストなタイミングでの売り時をご提案いたします。

株式会社JUNIOR

株式会社JUNIOR（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：金井 雄弌郎）が運営する高級腕時計専門買取サービス「OURO（オウロ）」は、2026年4月10日（金）より、元K-1世界チャンピオン魔裟斗氏を起用した新TVCMを東名阪地区（テレビ朝日、フジテレビ、関西テレビ、朝日放送テレビ・名古屋テレビ）にて放映をスタートします。OUROの強みは、世界規模の販売ネットワークと独自の膨大な取引データを活用した「世界基準の査定システム」。今回のプロモーションでは、本質を追求し続ける魔裟斗氏のストイックな生き様に、妥協のない査定品質を重ね合わせ、ブランドの誠実な姿勢を広く提示します。

▽OURO 魔裟斗揺るぎない挑戦篇 15秒

URL：https://youtu.be/iNPsdNu3HQE(https://youtu.be/iNPsdNu3HQE)

▽OURO 魔裟斗揺るぎない挑戦篇 30秒

URL：https://youtu.be/q6s2lNqBHW8(https://youtu.be/q6s2lNqBHW8)

■新TVCMの見どころ

映画のような重厚感のある「黒」を基調とした美しい映像。画面の中で語られる「妥協しない」「常識を壊す」「挑み続ける」といった力強い言葉は、まさに格闘家としてストイックに頂点を極めた魔裟斗さんの生き様そのもの。本物を見抜く魔裟斗さんの鋭い眼差しは、お客様の大切な時計の価値を正しく見極め、決して妥協しないという「OURO」のブランドとしての決意を表現しています。単なる広告映像の枠を超え、見る人に「後悔のない取引」への信頼感を与える、説得力に満ちた仕上がりになっています。

■プロモーション展開スケジュール

4月1日～東京・六本木大型看板広告

4月6日～全国タクシーサイネージ、JR三ノ宮駅構内のアドピラー（柱巻広告）

4月10日～東名阪地区（テレビ朝日・フジテレビ・関西テレビ・朝日放送テレビ・名古屋テレビ）にてTVCM放映開始

魔裟斗さんプロフィール

1979年 3月10日生まれ

K-1 WORLD MAX 2003, 2008 世界王者

生涯戦績：63戦55勝（25KO）6敗2分

現在はテレビ、CM、YouTube、出版、講演会など様々な分野で活躍を続けている。

公式HP：https://www.k-masato.com/

■OUROについて

株式会社JUNIORが運営する『OURO』は、世界規模の販売ネットワークと膨大な取引データを基盤とした「世界基準の適正査定」を強みとする高級腕時計専門の買取サービス。その最大の特徴は単なる高価買取の追求に留まらず、売却の是非までをお客様と“ともに判断する”コンサルティング型の査定体制にあります。業界歴10年以上の熟練鑑定士による確かな眼利きに加え、世界20カ国以上の直接販路に基づく精緻な相場分析を実施。査定価格の根拠から将来の資産価値までを透明性高く説明し、決断を急がせることのない誠実な対話を通じて、お客様の後悔のない価値ある取引を支援しています。

会社名：株式会社JUNIOR

本社：東京都渋谷区恵比寿西2丁目7-3いちご恵比寿西ビル 8階

代表者：金井 雄弌郎

設立：2020年11月1日

電話：0120-676-657

主要取引銀行：みずほ銀行/三井住友銀行/三菱UFJ銀行/千葉銀行

事業概要：ブランド買取販売

古物商許可番号：東京都公安委員会許可 第303292007415号

https://brandouro.com/