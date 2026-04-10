【AI動画が「家族の笑顔」に変わる】「JACC」、応募数に応じてシングルマザー家庭を「大阪焼肉・ホルモン ふたご」へ招待する『母の日チャリティーAIコンテスト』を4月10日より開催！

株式会社FTG Company

「大阪焼肉・ホルモン ふたご」など国内外で131店舗の飲食事業を展開する株式会社FTG Company（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：森川誠）は、自社が運営する「Japan AI Creative Contest（以下、JACC）」において、「一般社団法人 日本シングルマザー支援協会」をチャリティーパートナーに迎えた『母の日AIコンテスト』を2026年4月10日（金）より開催いたします。

本コンテストは、生成AIを活用した「お母さんへの感謝動画」を広く募集し、その応募件数に応じて、日々奮闘されているシングルマザーのご家庭を「大阪焼肉・ホルモン ふたご」での食事にご招待、または焼肉セットをご自宅に送る参加型のチャリティー企画です。テクノロジーを活用した新しい表現の場を通じ、ひとり親家庭の親子へ家族団らんの温かい時間を提供します。

■ 開催の背景：アプローチする社会課題とAIの温かい活用法

「“ワクワク”するテクノロジー」と「温かい食の体験」の掛け合わせで、思いやりの連鎖を創る

株式会社FTG Companyは、「“ワクワク”する人を創り、“ワクワク”する社会を創る」というVISIONを掲げ、「大阪焼肉・ホルモン ふたご」をはじめとする飲食事業を通じて、人々が食卓を囲み、笑顔で語り合える空間を提供してまいりました。

しかし、現代の日本社会に目を向けると、日々の仕事と育児に一人で奮闘し、精神的・経済的・時間的なゆとりを持つことが難しいシングルマザーのご家庭が数多く存在します。本来であれば家族で感謝を伝え合う「母の日」であっても、外食をしてお祝いをする機会を持つことが困難な「体験格差」や、親子でゆっくり食卓を囲めない「孤食」が深刻な社会課題となっています。

当社は、この課題に対して飲食という枠組みを超え、私たちが運営する新しい表現のプラットフォーム「Japan AI Creative Contest（JACC）」を通じた独自のアプローチを実施いたします。

近年、AIは業務効率化の文脈で語られることが多いですが、私たちはAIを「身近な人への感謝を形にし、誰かの笑顔を生み出すための温かいツール」として再定義しました。先に開催し大きな反響を呼んだ「#AI猫の日にゃんにゃんにゃん選手権」などの知見を活かし、プロアマ問わず誰もがAIクリエイティブを通じて社会貢献に参加できるエコシステムの構築を目指しています。

本企画では、クリエイターやご家族がAIを駆使して制作するクスッと笑える「ママへの感謝動画」の応募数そのものが、シングルマザー家庭への「ふたごでの焼肉ランチご招待」という実社会の支援へと直結します。FTG Companyは、最先端のAIクリエイティブという「デジタルのワクワク」を、焼肉という「アナログで温かい家族団らんの時間」に変換することで思いやりの連鎖を生み出し、一人でも多くの親子に笑顔の母の日をお届けしたいという想いから、本チャリティーコンテストの開催に至りました。

■ 応募が「寄付」に変わる！ご招待の仕組み

コンテストへの動画投稿が、そのままシングルマザー家庭への支援に直結する参加連動型のチャリティーシステムです。あなたの1投稿が、誰かの美味しい笑顔に繋がります。

- ご招待日：2026年5月10日（日） 母の日焼肉ランチ- ご招待先：「大阪焼肉・ホルモン ふたご」 公式HP https://yakiniku-futago.com/１.日本シングルマザー支援協会会員様親子を都内「大阪焼肉・ホルモン ふたご」の焼肉ランチにご招待２.遠方の会員様には、ご自宅でお店の味が楽しめる「ふたごの焼肉セット」をプレゼント- 連動システム：【100応募達成】で10組様をご招待【200応募達成】で20組様をご招待【300応募達成】で30組様をご招待

名物!!黒毛和牛のはみ出るカルビ

■ コンテスト募集概要

- 募集期間：2026年4月10日（金）～ 4月30日（木）- 結果発表：2026年5月7日（木）※JACC公式Xおよび協会公式Xにて発表いたします。- 応募方法：JACC公式X（https://x.com/Contest_AI）で4月10日公開- 応募条件：・生成AIを必ず使用したクリエイティブ動画作品であること・日本在住の方（個人・グループ・家族単位OK、お母さんご自身での応募も大歓迎！）・プロ・アマ問わず・年齢制限なし（未成年者は保護者同意のもと応募）- 募集テーマ：A【家族目線で描くかわいいママ感謝動画】家族から見たママの素敵さを表現B【忙しいママあるある感謝チャレンジ】日常の忙しさ・あるあるをコミカルに表現- 表彰内容：

・最優秀賞（1名）：賞金5万円 ＋ JACC公式アカウントで動画PR

・優秀賞（2名）：賞金2万円

・シングルマザー支援協会特別賞「忙しいママ笑顔大賞」（1名）：賞金3万円

・審査員特別賞（1名）：1万円

・爆笑賞、家族賞、感動賞、ママお疲れさま賞（各1名）：アマゾンギフト券5,000円 ※入選作品はJACC公式X・協会公式Xで公開いたします。

■ 今後の取り組み：JACCパートナー「WIZAI」によるAIスキル教育支援

本コンテストを皮切りに、JACCはパートナー企業であるWIZAI（主宰：田中幸一郎）と連携し、一般社団法人 日本シングルマザー支援協会の会員様を対象とした、継続的なAI教育支援プログラムを提供いたします。

WIZAI独自の「AIアーキテクト・メソッド」を活用し、シングルマザー支援協会のスローガンである「お金を稼ぐ力を養う」、「できない」を「できる」へ、の実現をAIの面からバックアップします。単なるスキルの提供に留まらず、時間的・精神的なゆとりを生み出し、未来への一歩を着実に前に進めるための包括的なサポート体制を構築します。

【支援プログラムの内容（例）】

・提供形態・継続的なサポート体制:

・ビデオ講座（基礎～応用）: いつでも学べるオンデマンドコンテンツ。

・テンプレート・プロンプト集: すぐに実務や生活に活かせる実践ツールの提供。

・定期的なグループウェビナー: 質問対応や「今月のAI活用テーマ」を設定したリアルタイム講義。

・個別質問対応・伴走サポート: Slackやメールでの随時受付、グループチャットでのサポート、成功事例の共有、3ヶ月ごとのフォローアップセミナー。

【株式会社FTG Company】

「大阪焼肉・ホルモン ふたご」やサラダブランド「GREEN BROTHERS」を中心に国内外に9ブランド131店舗、飲食店舗の運営や飲料品の販売、飲食事業に関するコンサルティング事業などを主に展開しています。「“ワクワク”する人を創り、“ワクワク”する社会を創る」というVISIONの元、外食事業に留まらず様々な分野での事業展開を行ってまいります。（2026年3月31日現在）

代表者：代表取締役社長/森川誠

本社所在地：東京都目黒区中目黒3-6-1千陽アポロンビル4F

公式HP：https://ftg-company.com/

JACC公式X：https://x.com/Contest_AI

【パートナー企業】

株式会社WIZAI

あなたの「出来ない」を、今「出来る」に変える。代表・田中幸一郎を中心に、 生成AIの最前線を走るプレイヤーが集う実践型コミュニティーを運営しています。

代表者：代表取締役/田中幸一郎

本社所在地：東京都渋谷区渋谷2-24-12 渋谷スクランブルスクエア

公式HP：https://wiz-ai.co.jp/

【チャリティーパートナー団体】

一般社団法人 日本シングルマザー支援会

事業内容：シングルマザーの就職支援「MES就職プログラム」、社会復帰支援「Jカレッジ」、就職後の定着支援「ワーク＆ライフサポート」、副業支援「チーム・マスカット」、その他シングルマザーのための情報提供等

代表理事：江成道子

所在地：神奈川県横浜市神奈川区鶴屋町2-12-10 千菊ビル301

公式HP：https://xn--qckmb1noc2bzdv147ah7h.com/