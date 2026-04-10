美しく咲き誇るローズガーデンをデザインした季節のアフタヌーンティーFloral Blossom Afternoon Tea～Rose～を販売 ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町

株式会社西武・プリンスホテルズワールドワイドFloral Blossom Afternoon Tea～Rose～ イメージ （ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町）

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町（所在地：東京都千代田区紀尾井町1-2 総支配人：芝田尚子）は、美しく咲き誇る花をイメージした2つのアフタヌーンティー「Floral Blossom Afternoon Tea」を2026年4月から6月まで販売、第二弾はローズをテーマに「Floral Blossom Afternoon Tea～Rose～」を2026年5月15日（金）から6月30日（火）まで販売いたします。

第一弾は、春の訪れを喜ぶように花々が咲くカラフルなフラワーガーデンを表現したアフタヌーンティー。今回は、赤やピンク色に美しく咲き誇るローズをデザインしたアフタヌーンティーをご用意しました。セイボリーやパティシエこだわりのスイーツが並ぶプレートには、飴細工で作るピンク色の蝶々やシュー生地で作ったミツバチが遊びに来ます。

Floral Blossom Afternoon Tea～Rose～ イメージ

スイーツプレートには、ベリーとローズジュレのパンナコッタを囲むように、ローズフィナンシェや甘酸っぱいライチラズベリームース、ルバーブとフロマージュブランのムース、フレーズマカロンなどローズカラーのスイーツが華やかに並びます。季節の食材をアレンジしたセイボリープレートは、グリーンピースの冷製ポタージュスープとローズガーデンのようなビーツとサーモンのガーデン仕立てをご用意。そのほか南フランスの郷土料理ブランダードやサワークリームとキュウリを丁寧に重ねキャビアを乗せたギリシャ料理のザジキや、ハチミツとマスカルポーネクリームを付けながら味わうカモミールレモンとプレーンのスコーンをお楽しみいただけます。

当ホテルのある東京ガーデンテラス紀尾井町にはこの時期に美しいローズが見頃を迎えます。晴れやかな季節にご友人やご家族、大切な人と散策をしながらお楽しみいただけるアフタヌーンティーとしておすすめいたします。

Floral Blossom Afternoon Tea～Rose～

レストラン ： １.All-Day Dining OASIS GARDEN（36F）

２.Sky Gallery Lounge Levita（35F）

時 間 ： １.11：30A.M.～1：30P.M.

２.2：00P.M.～6：30P.M.

料 金 ： \7,500より ※2名さまからのご予約制（2時間制）

ご予約・お問合せ： TEL：03-3234-1136（10:00A.M.～7：00P.M.)

MENU

スイーツプレート イメージ

●スイーツプレート

・ベリーとローズジュレのパンナコッタ

・バイオレットホワイトチョコケーキ

・ローズフィナンシェ

・フラワーバスケットシュークリーム

・ライチラズベリームース

・フレーズマカロン

・ルバーブとフロマージュブランのムース

セイボリー&スコーンプレート イメージ

●セイボリー＆スコーンプレート

・ブランダード

・キャビアのザジキ

・カモミールレモンスコーン

・プレーンスコーン

セイボリープレート イメージ

●セイボリープレート

・グリーンピースの冷製ポタージュスープ

・ビーツとサーモンのガーデン仕立て

◎ドリンクはロンネフェルトの紅茶やコーヒーなど各種からお楽しみいただけます。

ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町，ラグジュアリーコレクションホテル

※料金には、消費税が含まれております。（サービス料別途15％）

※上記内容は、リリース時点（4月10日）の情報であり、営業時間や仕入れ状況により、変更がある場合がございます。最新の情報はホテルのホームページをご覧ください。

※画像はイメージです。

※当プランにつきましては、メニュー内容の変更および食物アレルギー食材の除去は出来かねますので、あらかじめご了承いただきますようお願いいたします。