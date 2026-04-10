『Shadowverse: Worlds Beyond』× and GALLERYコラボカフェが4月25日(土)～有楽町店・なんば2号店・名古屋2号店にて開催決定！

アイティーエンタテインメント株式会社

「エンターテイメント＋食を軸に事業展開する」アイティーエンタテインメント株式会社(所在地：東京都港区、代表取締役：伊藤 康晴)が展開する、ギャラリーとカフェが融合したアートスペースを企画する「and GALLERY」は、次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』とのコラボカフェをand GALLERY有楽町店・なんば2号店・名古屋2号店にて2026年4月25日(土)～5月17日(日)までの期間限定で開催いたします。

本コラボカフェでは、キャラクターをイメージした写真映え抜群のフードメニューやドリンクメニューをはじめ、ゲーム内カードイラストを使用したオリジナルグッズや各種ノベルティなど、ファン必見のコンテンツを多数ご用意しております。

さらに、前半・後半で内容が変わる特別仕様で、何度訪れても新たな楽しみを発見いただけます。ぜひ会場にてご体験ください。

お席の事前予約は2026年4月11日(土) 11:00より開始。

事前予約特典として「ステッカー（全7種）」をプレゼントいたします。（※事前予約1名様につき550円（税込）が必要です。）

コラボカフェ特設サイト :https://collabo.and-gallery.com/shadowverse-wb

【開催概要】

■タイトル

次世代スマホカードゲーム『Shadowverse: Worlds Beyond』× and GALLERY コラボカフェ

■実施期間

2026年4月25日(土)～5月17日(日)

■開催場所

and GALLERY ビックカメラ有楽町店

所在地：〒100-0006 東京都千代田区有楽町1丁目11-1 ビックカメラ有楽町店 7Ｆ

電話番号：03-6257-4127

アクセス：東京メトロ有楽町線 有楽町駅 （D4出口）/ 銀座一丁目駅 （2番出口）

JR在来線 有楽町駅 （国際フォーラム口）※駅直結 東京駅から徒歩５分

Google Mapを見る(https://maps.app.goo.gl/q2iaZ2siDLLzh16v5)

and GALLERY なんば2号店

所在地：〒556-0017 大阪府大阪市浪速区湊町1丁目5－1 OCAT 5F

電話番号：06-6586-9410

アクセス：ＪＲ難波駅OCAT正面口（JR難波駅）から徒歩約1分

Google Mapを見る(https://maps.app.goo.gl/rEXmRL53gFX9yk5F9)

and GALLERY 名古屋2号店

所在地：〒460-0011 愛知県名古屋市中区大須3丁目30-40 万松寺ビル 1F

電話番号：052-228-3578

アクセス：名城線、名港線、鶴舞線「上前津駅」、徒歩 5 分

Google Mapを見る(https://maps.app.goo.gl/S89cQMB9uMP4bA289)

コラボフード

対戦前の腹ごしらえ！

アルベールとエース先輩のシャドババーガー！

\1,700(税込)

「来たれ風よ、新芽がために」

オルテニアの新鮮サラダプレート

\1,200(税込)

「はぁ■、ママよ」

イドメタお手製 愛のオムライスプレート

\1,600(税込)

「付き合っておくれよ？デザートまで！」

ゲテンオウのスイーツプレート

\1,200(税込)

コラボドリンク

単品：各950円（税込）、スーベニア付き（ドリンクチャーム）：各1,500円（税込）

「張りがあるでしょ？今は満ちてる！」

ララアンセムのたっぷりゼリー入りソーダ

「ほーちゃん伝説の始まりです！」

ほーちゃんの絢爛なるウーロン茶

混融の眷属御用達！

シャム=ナクアのサングリア風ドリンク

ライブの後はこの１杯！

リーシェナの奏絶レモンジュース

コラボグッズ

トレーディング缶バッジvol.1（全8種）

\550(税込)

トレーディングアクリルコースター（全7種）

\850(税込)

トレーディングホログラムクリアカードvol.1（全8種）

\550(税込)

トレーディングホログラムクリアカードvol.2（全7種）

\550(税込)

ジオラマアクリルスタンド（全4種）

各\3,300(税込)

クリアファイル（全1種）

\770(税込)

Tシャツ（全1種）

\3,300(税込)

5月6日(水)よりグッズ第2弾が登場予定！お楽しみに！

コラボグッズはコラボカフェ開催終了後に事後通販も予定しております。

各種ノベルティ

⬛︎来店特典

（前半：4月25日(土)～5月5日(火)）

ポストカード（全3種）

ご来店いただいたお客様にランダムでおひとつプレゼント。

⬛︎来店特典

（後半：5月6日(水)～5月17日(日)）

ポストカード（全3種）

ご来店いただいたお客様にランダムでおひとつプレゼント。

⬛︎メニュー注文特典

ペーパーコースター（全6種）

コラボフード・ドリンクを1品ご注文につき、ランダムでおひとつプレゼント。

⬛︎グッズ購入特典

ショッパー（全1種）

コラボグッズを1会計税込\5,000以上お買い上げでおひとつプレゼント。

⬛︎事前予約特典

ステッカー（全7種）

事前予約(\550)にてカフェをご利用いただいた方全員にランダムでおひとつプレゼント。

『Shadowverse: Worlds Beyond』ゲーム概要

タイトル： Shadowverse: Worlds Beyond

配信開始日： 2025年6月17日(火)

開発・運営： 株式会社Cygames

ジャンル： 対戦型オンラインデジタルカードゲーム

配信プラットフォーム： App Store、Google Play、Steam、Epic Games Store

公式X： @shadowverse_jp（https://x.com/shadowverse_jp）

公式Instagram： @Shadowverse_jp(https://www.instagram.com/shadowverse_jp/)

公式Discord： Shadowverse: Worlds Beyond(https://discord.gg/Y3XqhKaxaz)

価格： 基本無料(アイテム課金制)

対応言語： 日本語、英語、繁体字、韓国語、簡体字(PCのみ)

公式サイト： https://shadowverse-wb.com/ja/

and GALLERYとは

and GALLERYは、作品展・コラボカフェ・大型ビジョン映像など五感でアート作品を楽しめる空間作りを目指しています。

公式サイト：https://and-gallery.com/

公式X：https://x.com/andgallery_info

公式LINE：https://lin.ee/Sqrkw3s



【会社概要】

社名：アイティーエンタテインメント株式会社

所在地：東京都港区六本木5-2-3 マガジンハウス六本木ビル9F

https://it-enta.jp/

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※ 画像のみを引用・転載する際は、権利表記「(C) Cygames, Inc.」の記載をお願いいたします。