“経営者としての時間”を生む「人事部外注」という合理的な選択。リノベーション事業を展開する株式会社レベルの導入事例を公開しました。

株式会社アールナイン企業の採用・人材育成を支援する株式会社アールナイン（本社：東京都港区、代表取締役：長井亮、以下アールナイン）は、リフォーム・リノベーション・不動産事業を展開する株式会社レベル（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：岡田洋佑、以下レベル）の採用支援事例を公開いたしました。

レベル社では、代表自らが採用実務を兼務しており、1年半にわたり広告費を投じるも、求める「施工管理 兼 営業」の人材獲得に至らないという課題を抱えていました。

当社は「社外人事部」としてエージェント開拓から要件の言語化、エージェントとのコミュニケーションまでを伴走支援。経営者の時間を創出しながら、理想の人材を100％のマッチングで採用したプロセスを詳しくご紹介しています。

▼導入事例記事の全文はこちら

https://r09.jp/case-study/29633/(https://r09.jp/case-study/29633/)

■ ご依頼の背景：1年半の「待ち」の採用。経営者の時間を奪う“採用実務”の限界

株式会社レベル 代表取締役 岡田様

レベル社の代表・岡田様は、経営の傍ら採用実務をほぼ一人で担っている状態。採用においても求人票作成、運用会社との連携、応募者への即レス対応など、全てを一人で抱えていました。

1年半で累計250万円の広告費を投じたものの、「施工管理 兼 営業」という高度な専門職採用は難航。「応募があれば本業を止めてでもメール対応する」という体制が、本来の経営業務を圧迫していました。

■ 解決の鍵：人事のプロを「月額」で雇う、合理的でポジティブな投資

経営者仲間からの「今の“待ち”の戦略では採れない」という助言を機に、アールナインの採用代行（RPO）サービス「人事ライト」を導入いただきました。

【導入の決め手】

１）「人事部外注」の納得感： 自社で一人採用担当を雇用するコスト（社会保険料や経費、賞与等含め実質35万円以上）と比較し、プロの知見を月額22万円（税込）で活用できる合理性。

２）「経営者の時間を買う」決断： 煩雑なエージェント対応や事務作業を切り出し、経営者が「マーケティング活動」に集中できる体制への転換。

■ 支援内容と導入後の変化

アールナインは、単なる作業代行ではなく、レベル社の「社外人事部」として以下の支援を行いました。

１）「攻め」のエージェント開拓： 複数のエージェントへの積極アプローチ、新規契約から「マスクレジュメ会」を通じた候補者発掘までを代行。

２）複雑な要件の言語化・伝達： 「施工管理 兼 営業」という求人票だけでは伝わりにくい職務の本質や、企業の理念をエージェントへ深く浸透。

３）採用実務のアウトソース： 応募者への即レス対応、日程調整などを引き受け、代表の採用工数を劇的に削減。

導入成果：要件に100％合致する“ドンピシャ”な人材を採用

● 理想の即戦力獲得： 営業・現場管理・職人経験を併せ持つ、要件に100%合致する人材の採用に成功。

● 経営の高度化： 創出された時間で、代表自らYouTubeを活用したマーケティング活動を開始。

将来の顧客獲得に向けた戦略的業務が注力可能に。

■ 株式会社レベル 代表取締役 岡田様よりコメント

「建設・リフォーム業も、それぞれのプロが集まって一つの現場を完成させます。採用も同じです。専門家へ正当な対価を払い、最高の仕事をしてもらう。そうすることで確かな結果が出やすくなり、同時に経営者が『次の戦略』を考える時間を作れる。人事部を外注する感覚でプロの力を借りることは、事業を成長させるための非常に合理的でポジティブな投資だと思います」

■株式会社アールナイン 会社概要

～人が介在することで、【活き生き】と働ける世界を～

採用、人材育成、社員の定着など企業が抱える様々な課題を人事・採用・教育など各分野で豊富な経験を持つ当社の人材プロフェッショナル（約1,500名）が介在して解決。個人や組織の選択肢、可能性が広がるよう支援します。企業のお悩みに合わせたサービス提供で2009年の設立以来、約800社の企業と取引があります。

社 名：株式会社アールナイン（R09） https://r09.jp/

代 表：長井 亮(ながい りょう)

設 立：2009年7月10日

所在地：東京都港区虎ノ門2丁目6-1 虎ノ門ヒルズ ステーションタワー 35階

事業内容：採用コンサルティング、採用実務アウトソーシング、社外面談代行、教育研修

国際キャリアコンサルティング協会運営（https://icca-japan.or.jp/）

T E L：03-6205-4499

F A X：03-6800-2033

E -MAIL：r09-press@r09.jp