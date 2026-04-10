「VOLT」、AIチャットによるWeb制作相談機能をリリース ── 要件定義から見積もりまでチャットで完結

株式会社Mycat

株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI見積もりプラットフォーム「VOLT」（https://volt-web.dev）において、AIチャットによるWeb制作相談機能をリリースしたことをお知らせいたします。









株式会社Mycat（本社：東京都目黒区）は、AI見積もりプラットフォーム「VOLT」（https://volt-web.dev）において、AIチャットによるWeb制作相談機能をリリースしたことをお知らせいたします。

新機能の概要

AIチャット相談機能は、ユーザーが対話形式でWeb制作の要件を整理し、概算見積もりを取得できる機能です。従来のフォーム入力方式に加え、チャット形式で気軽に相談できるインターフェースを用意しました。

主な機能は以下の通りです。

- 対話形式の要件整理: AIがヒアリング項目を順番に質問し、ユーザーの回答をもとに要件を構造化- 概算見積もりの即時提示: ヒアリング完了後、業種・規模・機能要件に基づいた概算見積もりを表示- 見積もり項目の解説: 各項目の内訳と相場感をわかりやすく説明- 相談履歴の保存: 過去のチャット内容を保存し、再度確認や追加相談が可能開発の背景

中小企業がWeb制作を外部に発注する際、「何を依頼すればいいかわからない」「相場観がないため見積もりの妥当性を判断できない」という課題が存在します。当社の調査では、Web制作費は平均82.5万円、中央値43.4万円と価格差が大きく、発注者にとって比較検討の難しい領域です。

特に初めてWebサイトを制作する事業者にとっては、制作会社に問い合わせる前の段階で、自社の要件と予算感を整理することが大きなハードルとなっています。

AIチャットの特徴

AIチャットでは、以下のようなヒアリング項目を対話形式で確認します。

- サイトの目的（コーポレートサイト、EC、ランディングページ等）- 必要なページ数と構成- デザインの方向性（参考サイトの有無）- 必要な機能（問い合わせフォーム、予約機能、決済機能等）- CMSの要否- 公開希望時期と予算感

回答内容に応じて質問が分岐するため、不要な項目を省略しながら効率的に要件を整理できます。

利用方法

「VOLT」のWebサイトから、AIチャット相談機能を無料でご利用いただけます。

■ 会社概要

社名: 株式会社Mycat

設立: 2025年2月5日

所在地: 東京都目黒区三田2-7-22

事業内容: AIを活用した中小企業・個人向けサービスの企画・開発・運営

コーポレートサイト: https://mycat.business

お問い合わせ: info@mycat.love