マイナビTGC2026 S/S TOKYO RESIDENT Stageにて発表されたプロデューサーNUTOИが手掛けるMIYEONの新曲Don’t ever say goodbye、本日リリース！

株式会社LANDMIYOEN

先日、国立代々木競技場 第一体育館で開催された「マイナビ TGC 2026 S/S」の TOKYO RESIDENT Stage にて、サプライズ発表されたNUTOИ（ニュートン） が手掛ける新曲 「Don’t Ever Say Goodbye」が本日リリースされました。



https://orcd.co/nutonsound

NUTOИ

NUTOИ は、クリエイティブハウス LAND の Producer / Creative DirectorであるNaoki Wada が手掛ける音楽プロジェクト。これまで Aloe Blacc、Steve Aoki、NIKI(88rising)など国内外のアーティストと制作を行ってきたキャリアの集大成となるプロジェクトである。

今後の展開から目が離せない注目作となりそうだ。

詳しくはMIYEONおよびNUTOИのSNS をチェックしてほしい。