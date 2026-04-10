書籍『徹底解剖！総合コンサルティングファーム 就職・転職ガイド』にINTLOOPが掲載
INTLOOP株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：林 博文、以下 INTLOOP）は、2026年3月27日発売の書籍『徹底解剖！総合コンサルティングファーム 就職・転職ガイド』（クロスメディアHR総合研究所著／クロスメディア・パブリッシング刊）において、INTLOOPおよびグループ会社が掲載されたことをお知らせいたします。
本書は、総合コンサルティングファームの特徴やキャリアパスを多角的に解説する内容となっており、業界理解を深めたい「『総合コンサル志望者』のための一冊」です。
掲載内容として、下記6名のインタビュー記事が収録されています。
- INTLOOP株式会社 代表取締役 林 博文
- INTLOOP Strategy株式会社 代表取締役CEO 藤川 正太
- INTLOOP Project Management株式会社 代表取締役社長 田口 正剛
- 新卒入社後、現場で活躍する若手社員2名：CI事業部 事業部長（2021年入社）／コンサルティングデリバリー本部 マネジャー（2020年入社）
- 採用グループ アシスタントマネジャー
これらを通じて、INTLOOPグループが推進する「コンサルティング×人材×実行支援」を軸とした独自のビジネスモデルや、多様なキャリア機会、若手の成長環境について具体的に紹介されています。
ぜひご覧ください。
■書籍概要
書名：徹底解剖！総合コンサルティングファーム 就職・転職ガイド
発売日：2026年3月27日
著者：クロスメディアHR総合研究所
出版社：クロスメディア・パブリッシング
内容：総合コンサルティングファームの業界構造、各社の特徴、キャリアパス等を解説
URL：https://book.cm-marketing.jp/books/9784295411901/
■INTLOOP株式会社について
INTLOOP（イントループ）株式会社は、企業の経営課題解決をミッションとしています。社員として所属する国内系・外資系ファーム出身の経験豊富なコンサルタントが担うコンサルティングサービスや、約55,000名（2026年1月末時点）の登録を誇るコンサルタント・ITエンジニアなどのプロフェッショナル人材を支援する人材ソリューションサービスを主軸に展開しています。そのほか、マーケティングノウハウを提供するデジタルトランスフォーメーションサービス、先端技術を中心とした開発支援を行うテクノロジーソリューションサービスを提供しています。
会社名：INTLOOP株式会社
代表者：代表取締役 林 博文
所在地：東京都港区赤坂2丁目4-6 赤坂グリーンクロス27階
設立：2005年2月
事業：コンサルティング、プロフェッショナル人材支援、テクノロジーソリューション、 デジタルトランスフォーメーション、人材紹介
URL：https://www.intloop.com
本プレスリリースに関するお問い合わせ
INTLOOP株式会社 広報事務局 担当：飯田・木村
メール：pr@intloop.com 電話：03-5544-8040