人事異動に関するお知らせ

アステナホールディングス株式会社

アステナホールディングス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：瀬戸口 智、証券コード：8095）の連結子会社であるスペラネクサス株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：岩城 慶太郎）は、本日の臨時株主総会において取締役の選任を決議しましたので、人事異動について下記のとおりお知らせいたします。

人事異動（2026年4月10日付）

アステナホールディングス株式会社 会社概要

会社名：アステナホールディングス株式会社

所在地：東京都中央区日本橋本町四丁目8番2号

代表者：代表取締役社長 瀬戸口 智

創 業：1914年（大正3年）7月10日

設 立：1941年（昭和16年）9月20日

U R L ：https://www.astena-hd.com/

事業内容：グループ会社の経営管理等

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