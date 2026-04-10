【伊勢丹新宿店】ハリウッドがシンシア・ガーデン プロデュースのPOP UP SHOPに出展。心とからだを整える「トータルビューティ」を提案

ハリウッド株式会社

ハリウッド株式会社（本社：東京都港区六本木）は、2026年4月15日（水）から21日（火）まで、伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティアポセカリーで開催される、シンシア・ガーデン プロデュースのPOP UP SHOP「FLOURISHING（フラリッシング）」に出展いたします。

今回のPOP UPでは、植物の恵みで外側からアプローチする「IT ALL NATURAL」と、100％植物性プロテイン「ソイプロビューティ プラス」による内側からのケアを通じて、トータルビューティーを提案。

さらに、POP UP限定キットの販売や人気の大豆プロテイン「ソイプロビューティ プラス」の試飲、週末限定の毛髪診断などの特別な体験もご用意しています。

POP UP SHOP概要

本POP UP SHOPのテーマ「FLOURISHING」は、“花が咲き誇るように、人生が生き生きと幸せに満ちあふれている状態”を意味します。シンシア・ガーデンがプロデュースし、感度の高いブランドがそれぞれの視点から、心地よいセルフケアやライフスタイルを提案します。

会場では、限定キットに加え、「IT ALL NATURAL」の人気アイテムや、「ソイプロビューティ プラス」、KEITAMARUYAMAとのコラボアイテムなども展開します。

ハリウッドがお届けする「自分を慈しむ美容体験」

1. ハリウッドが提案するトータルビューティ

健やかな美しさを育むオイルやスカルプケア、日々の栄養を補う大豆プロテインなどをラインナップ。肌を整えるケアだけでなく、体や心までトータルに寄り添う、ハリウッドならではのウェルビーイングな美容体験をお届けします。

2. POP UP限定のスペシャルキットを数量限定で販売

今回の出展を記念し、POP UP限定のスペシャルキットを数量限定で販売いたします。

美習慣インナーケアキット（税抜9,900円）

ソイプロビューティ プラスのレギュラーサイズ（200g）の3種（KINAKO・CHAI・SAKE）をセットにした限定キットです。KEITAMARUYAMA氏デザインのオリジナル缶に入ったプロテインスナックも付属する、今回だけのセット内容となっています。

美髪トータルケアキット（税抜9,656円）

パリでも活躍するヘアメイクアップアーティスト・Shuco氏監修ブランド「SUMIDAY」とハリウッドがコラボレーション。SUMIDAYの人気ヘアバームと、ハリウッドの人気ヘア・スカルプアイテムを組み合わせた、“美しい髪を育む”キットです。“浮き毛”“アホ毛”“おくれ毛”を整えながら、生え際の色味をカバーできるブラウンカラーのヘアバームと、肌や髪を軽やかにうるおすマルチユースオイル「ライヴリーオイル 01」、さらに、生薬を配合した育毛剤「スカルプトニックME07（医薬部外品）」を一度にお試しいただけます。

3. 五感で楽しめる体験企画

製品を手に取るだけでなく、「おいしさ」と「プロの診断」を楽しんでいただける特別企画をご用意しました。

試食・試飲

（左から）KINAKO、CHAI、SAKE

「ソイプロビューティ プラス」より、「KINAKO」「CHAI」「SAKE」の3種の中から、当日セレクトしたフレーバーを店頭にてご体験いただけます。

「ソイプロビューティ プラス」は、女性の美と健康を考えて開発された、100％植物性、ヴィーガンフレンドリーの大豆プロテインです。Japan Made Beauty Award 2021 優秀賞をはじめ、これまでにさまざまな賞を受賞しています。成分設計にこだわるのはもちろん、日々取り入れやすいよう、溶けやすさとおいしさも追求。

さらに、大豆とそら豆を組み合わせたWプロテイン処方や、沖縄県産モリンガをはじめとする7種のスーパーフードを配合しています。着色料やグルテンなど不使用の6つのフリー設計も特長です。

また、「ソイプロビューティ プラス」から展開している一口サイズのプロテインスナック「ソイプロビューティ キューブスナック きなこ＆ピスタチオ」もご試食いただけます。ピスタチオのザクザクとした食べごたえと、きなこの優しい甘さが広がる味わいに加え、KEITAMARUYAMA氏が手がけた、手土産にも嬉しい華やかなパッケージも魅力のスナックです。

週末限定：毛髪診断

4月18日（土）と19日（日）は、マイクロスコープを用いた毛髪診断を実施。専門スタッフが頭皮と髪の状態を診断し、最適なケア方法をアドバイスいたします。

IT ALL NATURALFeel Freedom スカルプトニックME07（医薬部外品）開催概要

会期：2026年4月15日(水)～4月21日(火)

場所：伊勢丹新宿店 本館地下2階 ビューティアポセカリー／パーク プロモーション

出店ブランド：IT ALL NATURAL、ソイプロビューティ プラス、ほか

https://www.mistore.jp/store/shinjuku/shops/beauty/apothecary/shopnews_list/shopnews0290.html

