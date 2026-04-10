スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』：新武将《[蜀漢皇帝]劉備》登場！

株式会社マーベラス

株式会社マーベラス（代表取締役社長：照井 慎一／所在地：東京都品川区）は、スマートフォンアプリゲーム『ブラウザ三国志 天』（略称：ブラ天）にて2026年4月10日（金）に「新武将《[蜀漢皇帝]劉備》登場ガチャ」を開始したことをお知らせいたします。また、新アイテム「経験値交換の書」が登場いたしました。

◆「新武将《[蜀漢皇帝]劉備》登場ガチャ」開催！

新しい★5武将《[蜀漢皇帝]劉備（りゅうび）》が登場！

《[蜀漢皇帝]劉備》は騎兵・弓兵適性S！固有スキルで味方全体を回復し、主将時には能力低下も解除できる！

「ガチャ回数到達プレゼント」の対象で、本ガチャを規定回数引くと、ガチャで獲得した内容に関わらず《[蜀漢皇帝]劉備》1体をプレゼントします。

※「ガチャ回数到達プレゼント」の規定回数はゲーム内で確認できます

新武将《[蜀漢皇帝]劉備》登場ガチャ開催期間

2026/4/10(金) ～ 2026/5/1(金) 4:59まで

◆「初心者応援！★5確定ステップアップガチャ」開催！

24時間限定！ステップ3まで引くと必ず★5武将が3体手に入る！

開催期間

チュートリアル「はじまり」をクリアしてから24時間

※既にチュートリアル「はじまり」をクリアしているプレイヤーデータでは、4/10(金)に行われたアップデート後に初めてワールドにログインした際に開催されます

◆新アイテム「経験値交換の書」登場！

「経験値交換の書」は、2体の戦闘武将を選択し経験値交換ができる消費アイテムです。シーズンの途中で新しく獲得した武将でも、育てた武将と経験値交換すればすぐに最前線で活用可能！

実装を記念して、全プレイヤーに「経験値交換の書」×1をプレゼント！

また、4/10(金)のアップデート以降、「天下交換所」および「無双交換所」で「経験値交換の書」を入手可能です。

◆「期間限定お得パック」登場！

新武将登場記念！お得宝玉 4,000個

通常商品よりも宝玉が増量でお得！

他にも宝玉と「経験値交換の書」がセットになったお得なパックも登場！

販売期間

2026/4/10(金) ～ 2026/4/17(金) 4:59まで

◆『ブラウザ三国志 天』 ゲーム概要

『ブラウザ三国志 天』は、簡単な操作で本格的なシミュレーションが楽しめる、三国志を舞台としたPC/スマートフォン向けアプリゲームです。

乱世を生きる君主として、領地を拡大し戦力を蓄えましょう。仲間とともに同盟を結成し、他の同盟と時に協力、時に争いながら、各地に点在する城を制圧。同盟の勢力を伸ばして、天下統一を目指しましょう！

◆公式Webサイト ＆ X（Twitter） & YouTubeで最新情報を確認しよう！

『ブラウザ三国志 天』の公式Webサイト、公式X（Twitter）、YouTubeアカウントでは『#ブラ天』に関する最新情報やキャンペーン情報などをお届けしてまいります。

■公式Webサイト

https://b3ten-3gokushi.marv.jp/

■公式X

https://x.com/b3ten_3gokushi

■公式YouTube

https://www.youtube.com/@b3ten

●App Store

https://apps.apple.com/jp/app/id6695728620

●Google Play

https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja(https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.Marvelous.b3ten&hl=ja)



●DMM GAMES

https://dmg-b3ten-3gokushi.marv.jp/

●アプリペイ公式ストア

https://app-pay.jp/app/b3ten

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■タイトル：ブラウザ三国志 天

■ゲームジャンル：天下統一！わいわいシミュレーション

■プラットフォーム ：iOS / Android / PC（DMM GAMES）

■配信日：2025年10月22日

■価格：基本無料／アイテム課金制

■権利表記：(C)Marvelous Inc.

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