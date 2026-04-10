『ヱヴァンゲリヲン 新劇場版』に登場する、『エヴァンゲリオン初号機』が、造型作家 Yoshi.氏デザインのハイクオリティフィギュアとして、夜の街で戦闘するシーンをイメージした限定カラーで登場！

CCPJAPAN株式会社

フィギュアメーカーのCCPJAPAN株式会社は、『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』に登場する”エヴァンゲリオン初号機”を、キャスト製で再現した『CCPJAPAN×Yoshi. Project EX エヴァンゲリオン初号機 ナイトイメージ Ver.』を「EVANGELION STORE オンライン・店舗」「CCJAPAN直販サイト」にて限定限定販売の予約受付を開始いたします。

■商品特長

キャラクターデザインから、オリジナルコンテンツの運営、そして原型と幅広く活動を行っている造型作家『Yoshi.氏』

その独創的かつ神秘的なアレンジと、細部までこだわり抜いた緻密な造形は、造形世界において高い評価と人気を得ています。

そんなYoshi.氏の超造形をハイクオリティーフィギュアでお届けするシリーズ「CCPJAPAN×Yoshi. Project」

第1弾として登場した「エヴァンゲリオン初号機」が装いを新たに、夜の街で戦闘するシーンをイメージした「ナイトイメージ Ver.」となって「EVANGELION STORE」「CCPJAPAN直販サイト」限定カラーとして登場！！

【造型】

発売当初より大好評を博した、造形作家Yoshi.によるエヴァンゲリオン初号機。

人知を超えた存在を表現する独創的なディテールと、その流れるような美しいシルエットは、多くの方から高い支持を得ています。

装甲部に当たる部位は硬質的にデザインされ、関節部などは筋繊維を意識したかのような造型が施されてれています。

腕と足の爪がかぎづめ状にアレンジされているなど、細部までじっくりとお楽しみ頂けるデザインとなっており、造形作家：Yoshi.により生み出される造形美と、スタチュー製故の深いモールド感をお楽しみ頂けます。

細くエッジのある造形なども、レジンキャスト製スタチューだからこそ成せるプロポーションです。

さらに、頭部は『通常頭部』とマグネット式で付け替えが可能な『暴走頭部パーツ』が付属。

お好みの仕様でディスプレイいただくことができます。

こだわりの造形で作り上げられたエヴァンゲリオン初号機が、今作では「ナイトイメージ Ver.」となって登場となりました。

【彩色】

今回の「ナイトイメージ Ver.」では、メタリック塗料や蛍光塗料を使用した煌びやかな仕上がりと、量産品とは思えないほどの重厚な彩色が施されています。

夜のシーンの彩色とはいえ、ただ全身のカラーリングを暗いものへ変更するのではなく、エヴァンゲリオン本来の体色を活かしながら闇夜の中をイメージした塗装を追加する手法となっています。

さらに、今回の彩色加工は『日本国内工房』にて行われる点も大きなポイントです。

通常の量産品フィギュアでは再現されない様な、細かなシャドーやツヤ加減まで調整された重厚感のある仕上がりです。

今回特にカラーリングで拘った点は、月明かりに照らされるイメージで薄く表面に彩色されたメタリックブルー。

キラキラと輝く体表が、流線的な造型と相まって美しい質感を感じさせます。

部分的に体表に吹かれているメタリックの反射は、幻想的な雰囲気すら抱かせます。

さらに、蛍光部分の彩色も注目ポイントです。

エヴァンゲリオ本来の体色を活かしながら、さらに蛍光塗料によるグリーンを加えた彩色が施されている事で、夜の闇の中で月明かりが反射しているような発光感をお楽しみ頂けます。

全体の印象は暗くはなりつつも、上品かつ重厚感ある彩色となりました。

彩色においても原型の魅力を最大限に引き出すべく、こだわりと熱意をもって仕上げられた限定仕様のカラーリング。

是非、幻想的な姿となったエヴァンゲリオン初号機を、お手元にてお楽しみ下さい。

■商品概要

商品名 ：CCPJAPAN×Yoshi. Project EX エヴァンゲリオン初号機 ナイトイメージ Ver.

メーカー小売希望価格：33,000（税別）

発売時期 ：2026年10月

サイズ ：全高約23cm

素材 ：PU、PS

対象年齢 ：15歳以上

仕様 ：彩色済み完成品、箱入り

付け替え可能な通常頭部・暴走頭部パーツが付属

原型 ：Yoshi.

彩色 ：さるタジラ

生産地 ：日本

著作 ：(C)カラー

■ご注文ページはこちら

CCPJAPAN 直販↓

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■ご注意

・対象年齢は15歳以上となります。

・掲載されている画像はサンプルの為、実際の製品と異なる場合がございます。

・品質管上の都合により、予告なく仕様が変更となる場合がございます。

・発売時期は生産製造上の都合で、発送日が遅れる可能性もございます。ご了承の上、ご予約頂きますようお願い申し上げます。

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