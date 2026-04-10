年商1億の壁を突破する「思考の転換」～成功者が実践する精神性とビジネスの調和～
株式会社コレット、経営者の「お金の器」を拡げる特別公開セミナーを開催
「経営者のための脳内クリアリング－売上の壁はあなたの意識が作っている－」をコンセプトに、マインドトレーニングや組織コンサルティングを展開する株式会社コレット(代表：田中よしこ、所在地：東京都渋谷区、以下当社)は、経営者の経済的成功と精神的充足を両立させるための「思考の転換」をテーマにした特別セミナーを開催いたします。
本セミナーは、代表・田中よしこの著書『私は私を幸せにできる』の出版を記念して開催され、多くの経営者やビジネスリーダーから大きな反響をいただきました。受講者からは「視点が変わった」「判断スピードが劇的に上がった」といった喜びの声を多数いただき、この度、さらなるご要望にお応えする形で追加開催を決定いたしました。
多くの経営者が「売上の上限」や「停滞感」を感じる瞬間があります。それは、これまでの延長線上にある努力だけでは突破できないステージに到達したサインです。本セミナーでは、従来の「管理・競争」といった思考から脱却し、経営者自身の内面をアップデートすることで、現実の成果を劇的に変える「思考の転換」の手法を公開します。
■セミナー内容：「お金の器」を拡げる３つの思考シフト
本セミナーでは、単なる知識の習得ではなく、視点そのものを切り替えることでビジネスの器を拡げる「３つの転換」を解説します。
・「不足」から「充足」への転換 ── 心の状態が現実を引き寄せ、機会を最大化させるメカニズム
・「競争」から「共創」への転換 ── 豊かさを循環させ、良質な人脈とインスピレーションを惹きつける姿勢
・「管理」から「信頼」への転換 ── お金への恐れを手放し、無理のない持続的な成長を実現する智慧
また、神社を大切にする一流の経営者が実践している「感謝と浄化の習慣」を、ビジネスの基盤を整え、直感力を高めるための「実践的マインド」として紐解きます。
■セミナー概要
名称： 「お金の器」を拡げる3つの思考シフト ～成功する経営者が実践する精神性とビジネスの調和～
講師： 株式会社コレット 代表取締役 田中 よしこ
開催日時： 2026年4月11日(土) 13:30～16:30
会場： オンライン
参加費： 14,800円
お問合せ： info@smilelabo-collet.com
■ 著書のご紹介
『私は私を幸せにできる』（KADOKAWA）
本セミナーのベースともなる、自分をすり減らさずに望む未来を手に入れるためのマインドセットを凝縮した一冊。頑張っているのに報われないと感じている多くの現代人へ、「自分自身を幸せにする許可」を出し、内面から現実を変えていく具体的なステップを提唱。発売以来、経営者から会社員まで幅広い層の支持を集めています。
■株式会社コレット 概要
「深層心理学×脳科学」をベースにした独自メソッド「無意識の言語化(R)」を通じて、個人や企業の潜在能力を引き出すサポートを行っています。代表の田中よしこは、数千人のクライアントの人生を変えてきた実績を持ち、著書に『私は私を幸せにできる』『モヤモヤしない考え方』などがあります。
【会社情報】
会社名: 株式会社コレット
所在地: 東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408
代表者: 田中 よしこ
コーポレートサイト：https://smilelabo-collet.com/
配信元企業：株式会社コレット
「経営者のための脳内クリアリング－売上の壁はあなたの意識が作っている－」をコンセプトに、マインドトレーニングや組織コンサルティングを展開する株式会社コレット(代表：田中よしこ、所在地：東京都渋谷区、以下当社)は、経営者の経済的成功と精神的充足を両立させるための「思考の転換」をテーマにした特別セミナーを開催いたします。
本セミナーは、代表・田中よしこの著書『私は私を幸せにできる』の出版を記念して開催され、多くの経営者やビジネスリーダーから大きな反響をいただきました。受講者からは「視点が変わった」「判断スピードが劇的に上がった」といった喜びの声を多数いただき、この度、さらなるご要望にお応えする形で追加開催を決定いたしました。
多くの経営者が「売上の上限」や「停滞感」を感じる瞬間があります。それは、これまでの延長線上にある努力だけでは突破できないステージに到達したサインです。本セミナーでは、従来の「管理・競争」といった思考から脱却し、経営者自身の内面をアップデートすることで、現実の成果を劇的に変える「思考の転換」の手法を公開します。
■セミナー内容：「お金の器」を拡げる３つの思考シフト
本セミナーでは、単なる知識の習得ではなく、視点そのものを切り替えることでビジネスの器を拡げる「３つの転換」を解説します。
・「不足」から「充足」への転換 ── 心の状態が現実を引き寄せ、機会を最大化させるメカニズム
・「競争」から「共創」への転換 ── 豊かさを循環させ、良質な人脈とインスピレーションを惹きつける姿勢
・「管理」から「信頼」への転換 ── お金への恐れを手放し、無理のない持続的な成長を実現する智慧
また、神社を大切にする一流の経営者が実践している「感謝と浄化の習慣」を、ビジネスの基盤を整え、直感力を高めるための「実践的マインド」として紐解きます。
■セミナー概要
名称： 「お金の器」を拡げる3つの思考シフト ～成功する経営者が実践する精神性とビジネスの調和～
講師： 株式会社コレット 代表取締役 田中 よしこ
開催日時： 2026年4月11日(土) 13:30～16:30
会場： オンライン
参加費： 14,800円
お問合せ： info@smilelabo-collet.com
■ 著書のご紹介
『私は私を幸せにできる』（KADOKAWA）
本セミナーのベースともなる、自分をすり減らさずに望む未来を手に入れるためのマインドセットを凝縮した一冊。頑張っているのに報われないと感じている多くの現代人へ、「自分自身を幸せにする許可」を出し、内面から現実を変えていく具体的なステップを提唱。発売以来、経営者から会社員まで幅広い層の支持を集めています。
■株式会社コレット 概要
「深層心理学×脳科学」をベースにした独自メソッド「無意識の言語化(R)」を通じて、個人や企業の潜在能力を引き出すサポートを行っています。代表の田中よしこは、数千人のクライアントの人生を変えてきた実績を持ち、著書に『私は私を幸せにできる』『モヤモヤしない考え方』などがあります。
【会社情報】
会社名: 株式会社コレット
所在地: 東京都渋谷区桜丘町23番17号 シティコート桜丘408
代表者: 田中 よしこ
コーポレートサイト：https://smilelabo-collet.com/
配信元企業：株式会社コレット
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