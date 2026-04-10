「新しい胃に優しい主食と家庭で始める“ネリカ米稲作体験セット”を発売」 ～ 高温・乾燥に強いネリカ米を使用、“育てて食べる”持続型主食の提案 ～ ～今(４月)が種まきシーズン IN！
大分県国東市の株式会社エコデパック（代表取締役 重岡孝士）は、家庭で米づくりを体験できる「ネリカ米 稲作体験セット」の販売を開始しました。
近年、温暖化や世界的な食料供給の不安定化により、「食料を自ら作る力」の重要性が高まっています。
そこで当社は、乾燥や高温に強い特性を持つネリカ米に着目し、家庭でも手軽に始められるプランター稲作体験を提案します。
ネリカ米は、アフリカの食料問題解決を目的に開発された品種で、少雨・高温環境でも育つ特性から、“これからの時代の米”として注目されています。
本商品では、高アミロース米粉「クリームオブライスパウダー ネリカK（ケイ）プレミアム」に加え、この希少な種籾16粒をセット。さらに、大分県杵築市出身・元JICA稲作上級アドバイザー監修による「プランター稲作マニュアル」を期間限定でプレゼントします。
これにより、「育てる・収穫する・来年の種籾を増やす・そして食べる」までの一連の体験を家庭で実現します。
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■今が種まきシーズン
本商品は、到着後すぐに始めることができ、4月中旬からの種まきに最適なタイミングとなっています。
わずか16粒から始まる稲作体験は、秋には数千粒へと増える可能性があり、食料を“育てる力”を実感できます。
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■ネリカ米の特長
食料の多くを輸入に頼る日本において、従来の主食米や輸入小麦に代わる新たな国産主食として注目されています。
当社では、数あるネリカ米の中から特別品種を選定し、『ネリカK（ケイ）』として米粉化しています。
一般的な主食（白米・米粉製品・小麦製品）と比較して、消化吸収がゆるやかな特性が期待される“持続型主食”としての可能性を持ち、腹持ちの良い食感が特長です。
また、従来品である高アミロース米粉「クリームオブライスパウダー」と比較しても、100gあたりタンパク質が約1g多い点も特長です。
さらに、本製品の原料である高アミロース米粉は、一般的なでんぷんと比べて消化されにくい特性を持つ成分（レジスタントスターチ）を含むとされ、食後の体への負担やエネルギーの持続性との関係が注目されている素材です。
現代の「すぐ吸収される主食」とは異なる、“持続型主食”という新しい選択肢を提案します。
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■動画（稲作体験イメージ）
https://m.youtube.com/shorts/vnX9Fwuq0yU
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■商品詳細・購入（BASE）
https://ecodpack.thebase.in/items/124781537
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■代表コメント
代表取締役 重岡孝士は、次のように述べています。
「これからの時代は、“食べる”だけでなく“育てる力”が求められます。ネリカ米は高温や乾燥に強く、未来の食料の選択肢の一つです。
家庭のプランターという小さな環境でも、米づくりの基本的な知識と技術に触れることができます。
「この体験を通じて、輸入に頼る食料への不安だけでなく、多くの方が、日本人が本来持っていた“農耕の感覚”を思い出し、食料自給や新しい農業意識への第一歩につながると考えています。」
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■ふるさと納税での採用実績
本製品は、大分県杵築市のふるさと納税返礼品としても採用されており、地域資源を活かした新しい主食提案として展開されています。
▼ふるさと納税掲載ページ
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1710927
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■会社概要
株式会社エコデパック
〒873-0202
大分県国東市安岐町瀬戸田805番地1
TEL：0978-97-4509
Mail：ecodpack@gmail.com
HP：https://ecodpack.com
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■補足
本製品は、家庭における食料生産体験を通じて、食育および持続可能な食料モデルの普及を目的とした取り組みです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346661/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346661/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346661/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社エコデパック
近年、温暖化や世界的な食料供給の不安定化により、「食料を自ら作る力」の重要性が高まっています。
そこで当社は、乾燥や高温に強い特性を持つネリカ米に着目し、家庭でも手軽に始められるプランター稲作体験を提案します。
ネリカ米は、アフリカの食料問題解決を目的に開発された品種で、少雨・高温環境でも育つ特性から、“これからの時代の米”として注目されています。
本商品では、高アミロース米粉「クリームオブライスパウダー ネリカK（ケイ）プレミアム」に加え、この希少な種籾16粒をセット。さらに、大分県杵築市出身・元JICA稲作上級アドバイザー監修による「プランター稲作マニュアル」を期間限定でプレゼントします。
これにより、「育てる・収穫する・来年の種籾を増やす・そして食べる」までの一連の体験を家庭で実現します。
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■今が種まきシーズン
本商品は、到着後すぐに始めることができ、4月中旬からの種まきに最適なタイミングとなっています。
わずか16粒から始まる稲作体験は、秋には数千粒へと増える可能性があり、食料を“育てる力”を実感できます。
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■ネリカ米の特長
食料の多くを輸入に頼る日本において、従来の主食米や輸入小麦に代わる新たな国産主食として注目されています。
当社では、数あるネリカ米の中から特別品種を選定し、『ネリカK（ケイ）』として米粉化しています。
一般的な主食（白米・米粉製品・小麦製品）と比較して、消化吸収がゆるやかな特性が期待される“持続型主食”としての可能性を持ち、腹持ちの良い食感が特長です。
また、従来品である高アミロース米粉「クリームオブライスパウダー」と比較しても、100gあたりタンパク質が約1g多い点も特長です。
さらに、本製品の原料である高アミロース米粉は、一般的なでんぷんと比べて消化されにくい特性を持つ成分（レジスタントスターチ）を含むとされ、食後の体への負担やエネルギーの持続性との関係が注目されている素材です。
現代の「すぐ吸収される主食」とは異なる、“持続型主食”という新しい選択肢を提案します。
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■動画（稲作体験イメージ）
https://m.youtube.com/shorts/vnX9Fwuq0yU
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■商品詳細・購入（BASE）
https://ecodpack.thebase.in/items/124781537
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■代表コメント
代表取締役 重岡孝士は、次のように述べています。
「これからの時代は、“食べる”だけでなく“育てる力”が求められます。ネリカ米は高温や乾燥に強く、未来の食料の選択肢の一つです。
家庭のプランターという小さな環境でも、米づくりの基本的な知識と技術に触れることができます。
「この体験を通じて、輸入に頼る食料への不安だけでなく、多くの方が、日本人が本来持っていた“農耕の感覚”を思い出し、食料自給や新しい農業意識への第一歩につながると考えています。」
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■ふるさと納税での採用実績
本製品は、大分県杵築市のふるさと納税返礼品としても採用されており、地域資源を活かした新しい主食提案として展開されています。
▼ふるさと納税掲載ページ
https://www.satofull.jp/products/detail.php?product_id=1710927
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■会社概要
株式会社エコデパック
〒873-0202
大分県国東市安岐町瀬戸田805番地1
TEL：0978-97-4509
Mail：ecodpack@gmail.com
HP：https://ecodpack.com
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■補足
本製品は、家庭における食料生産体験を通じて、食育および持続可能な食料モデルの普及を目的とした取り組みです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346661/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346661/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346661/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社エコデパック
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