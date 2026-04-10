「アロマワックスデザイナーW資格取得講座」をリニューアルしました。（株式会社新生技術開発研究所 本社：福岡県、代表取締役：石丸大輔）
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株式会社新生技術開発研究所（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石丸大輔）が運営する諒設計アーキテクトラーニングスクールは、2026年4月10日、通信教育講座・資格の諒設計アーキテクトラーニングの「アロマワックスデザイナーW資格取得講座」をリニューアルしたことをお知らせいたします。
アロマワックスデザイナーW資格取得講座の内容
アロマワックスデザイナーW資格取得講座/W資格取得スペシャル講座では、テキストに沿って学習できるので初心者の方でも問題なく学ぶ事ができ、人気の講座となっています。
今回のリニューアルでは、資格を楽に取得したい人のためにW資格取得スペシャル講座の新設をおこないました。
アロマワックスデザイナーW資格取得講座の資格取得について
講座で学ぶ内容は日本デザインプランナー協会の「アロマワックスデザイナー」（https://www.designshikaku.net/handmade/aromawax/）、日本生活環境支援協会の「アロマワックスアドバイザー」（https://www.nihonsupport.org/syugeishikaku/aromawax/）それぞれの資格試験対策になっています。
日本デザインプランナー協会
https://www.designshikaku.net/handmade/aromawax/
日本生活環境支援協会
https://www.nihonsupport.org/syugeishikaku/aromawax/
アロマワックスデザイナーW資格取得講座の詳細・お申し込みはこちら
https://www.designlearn.co.jp/aromawax/
お問い合わせはこちら
https://www.designlearn.co.jp/ryotoi/
配信元企業：株式会社新生技術開発研究所
株式会社新生技術開発研究所（本社所在地：福岡県福岡市、代表取締役：石丸大輔）が運営する諒設計アーキテクトラーニングスクールは、2026年4月10日、通信教育講座・資格の諒設計アーキテクトラーニングの「アロマワックスデザイナーW資格取得講座」をリニューアルしたことをお知らせいたします。
アロマワックスデザイナーW資格取得講座の内容
アロマワックスデザイナーW資格取得講座/W資格取得スペシャル講座では、テキストに沿って学習できるので初心者の方でも問題なく学ぶ事ができ、人気の講座となっています。
今回のリニューアルでは、資格を楽に取得したい人のためにW資格取得スペシャル講座の新設をおこないました。
アロマワックスデザイナーW資格取得講座の資格取得について
講座で学ぶ内容は日本デザインプランナー協会の「アロマワックスデザイナー」（https://www.designshikaku.net/handmade/aromawax/）、日本生活環境支援協会の「アロマワックスアドバイザー」（https://www.nihonsupport.org/syugeishikaku/aromawax/）それぞれの資格試験対策になっています。
日本デザインプランナー協会
https://www.designshikaku.net/handmade/aromawax/
日本生活環境支援協会
https://www.nihonsupport.org/syugeishikaku/aromawax/
アロマワックスデザイナーW資格取得講座の詳細・お申し込みはこちら
https://www.designlearn.co.jp/aromawax/
お問い合わせはこちら
https://www.designlearn.co.jp/ryotoi/
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