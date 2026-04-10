イタリアのロードバイク「COLNAGO（コルナゴ）」からエアロロードバイク“Y1Rs” & レーシングロードバイク“MASTER” に希少性の高いNewカラーが登場
株式会社アキボウが国内総代理店を務めるイタリアを象徴するロードバイク COLNAGO（コルナゴ）の最先端のテクノロジーを搭載したエアロロードバイク「Y1Rs」と、80年代に隆盛を極めたレーシングロードバイク「MASTER」のNewカラーが発売されます。
Y1RsのNewカラーは2024年世界選手権優勝記念として展開中のWhite チャンピオンカラー（YSWC）のBlackバージョン「YSBC（Black チャンピオンカラー）」で2連覇記念としてこのたびリリースが決定。
MASTERのNewカラーはここ10年ほど展開のなかった「PRBK（PRブラック）」で、いずれも希少性の高いカラーにつき、ぜひご注目ください。
▼詳細はコルナゴ公式サイトをご覧ください。
https://shifta.jp/colnago/news-archive/detail/967/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346627/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346627/images/bodyimage2】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346627/images/bodyimage3】
配信元企業：株式会社アキボウ
Y1RsのNewカラーは2024年世界選手権優勝記念として展開中のWhite チャンピオンカラー（YSWC）のBlackバージョン「YSBC（Black チャンピオンカラー）」で2連覇記念としてこのたびリリースが決定。
MASTERのNewカラーはここ10年ほど展開のなかった「PRBK（PRブラック）」で、いずれも希少性の高いカラーにつき、ぜひご注目ください。
▼詳細はコルナゴ公式サイトをご覧ください。
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