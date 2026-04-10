調査レポート「子育て世帯の『リカバリーウェア』市場調査～認知度・購買率・ブランド比較・価格帯・情報接触経路～」（株式会社コズレ）
子育て情報メディア「コズレマガジン」を運営する株式会社コズレ（本社：東京都千代田区、代表取締役：松本大希、以下コズレ）は、2026年2月に実施した調査について結果をまとめ、本日レポート『子育て世帯の「リカバリーウェア」市場調査～認知度・購買率・ブランド比較・価格帯・情報接触経路～』を発行いたします。
概要
今回実施した調査では、子育て世帯においてリカバリーウェアは一定の関心を集める一方で、商品理解や価格への納得感といった点が更なる市場拡大の課題であることが見えてきた。
身体的負担が増えやすい妊娠期や、睡眠不足になりやすい乳児期の子どもを持つ家庭では、身体ケアへの関心が高まりやすい傾向が見られる。そして、検討開始から比較的短期間で購入判断に至る層が多く、関心の高まりに合わせたタイムリーな情報提供が重要と言える。
また、購入にあたっての情報収集は、複数の情報源を参照しながら比較検討されている様子が見て取れる。購入場所も店頭とオンラインの双方に分散していた。
調査項目
●リカバリーウェアの認知度
●妊娠・出産後の関心の変化
●関心度合の理由
●購入経験
●検討開始時期
●検討時間
●購入時期
●購入対象者
●着用頻度
●着用タイミング
●保有枚数
●ブランドの知名度
●比較検討ブランド
●最初に購入したブランド
●購入理由
●最重視購入理由
●購入場所
●購入価格
●満足度
●参考にした情報源
●最初に接触した情報源
●追加購入意向
●追加購入（意向）ブランド
●別ブランド購入の理由
●別ブランド購入時期
●未購入・非購入理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/18443/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2026年2月10日（火）～2026年2月20日（金）
有効回答者数：414名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
この会員の属性情報と行動履歴情報を集積した国内最大級の「子育てビッグデータ」を活用し、クライアント様に対して各種マーケティングソリューションのご提供や新商品開発のご支援をしております。
＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345343/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
概要
今回実施した調査では、子育て世帯においてリカバリーウェアは一定の関心を集める一方で、商品理解や価格への納得感といった点が更なる市場拡大の課題であることが見えてきた。
身体的負担が増えやすい妊娠期や、睡眠不足になりやすい乳児期の子どもを持つ家庭では、身体ケアへの関心が高まりやすい傾向が見られる。そして、検討開始から比較的短期間で購入判断に至る層が多く、関心の高まりに合わせたタイムリーな情報提供が重要と言える。
また、購入にあたっての情報収集は、複数の情報源を参照しながら比較検討されている様子が見て取れる。購入場所も店頭とオンラインの双方に分散していた。
調査項目
●リカバリーウェアの認知度
●妊娠・出産後の関心の変化
●関心度合の理由
●購入経験
●検討開始時期
●検討時間
●購入時期
●購入対象者
●着用頻度
●着用タイミング
●保有枚数
●ブランドの知名度
●比較検討ブランド
●最初に購入したブランド
●購入理由
●最重視購入理由
●購入場所
●購入価格
●満足度
●参考にした情報源
●最初に接触した情報源
●追加購入意向
●追加購入（意向）ブランド
●別ブランド購入の理由
●別ブランド購入時期
●未購入・非購入理由
詳細なデータを含む、レポートの無料ダウンロードはこちら
https://cozre.co.jp/blog/18443/（レポートURL）
調査
調査主体：株式会社コズレ
調査方法：インターネット・リサーチ
調査対象：生後0歳以上の子を持つ親
調査期間：2026年2月10日（火）～2026年2月20日（金）
有効回答者数：414名
※詳しい調査内容やプロモーションのご提案につきましては気軽にお問合せください。
【株式会社コズレについて】
株式会社コズレは“子育ての喜びをもっと大きく！”を経営理念とし、「情報を求めるママパパ」に「適切なコンテンツ」をお届けする、子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」（https://feature.cozre.jp/）を運営しています。
「cozreマガジン」は、妊娠中から小学生低学年の子どもを持つ20代～40代のママパパを中心にご利用いただき、個人情報のご登録は世帯情報登録100万件、親子情報登録200万人を超えて急速に拡大中です。
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＜企業概要＞
名称 ：株式会社コズレ/Cozre Inc.
所在地 ：東京都千代田区神田錦町2-2-1 WeWork
設立 ：2013年7月1日
会社HP ：https://www.cozre.co.jp/
代表取締役 ：松本 大希
事業内容 ：インターネットメディア事業
子育て情報マッチングプラットフォーム「cozreマガジン」
（https://feature.cozre.jp/）
受賞歴 ：新日本有限責任監査法人
「EY Innovative Startup 2018」Child Rearing部門
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社コズレ 担当：早川
TEL：03-6265-6877 Mail： pr@cozre.co.jp
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345343/images/bodyimage1】
配信元企業：株式会社コズレ
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