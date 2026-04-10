西洋哲学に触れてみたい人のための入門書『「それ、ホント？」と考える力がつく西洋哲学 人生に、正解とかないから。 』著者富増章成が電子書籍で配信開始
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/346556/images/bodyimage1】
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月２７日に『「それ、ホント？」と考える力がつく西洋哲学 人生に、正解とかないから。 』著者富増章成が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『「それ、ホント？」と考える力がつく西洋哲学 人生に、正解とかないから。 』著者富増章成
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3PZ6SQW
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4cwHZVs
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315100
◎人の悩みは、２，５００年前から変わっていない
◎心がしんどいときに効く「考え方の薬箱」
◎西洋哲学に触れてみたい人のための入門書
◎「自分のペース」で、迷わず生きていくための西洋の叡智。
キリスト「あなたは、すでに愛されている」
デカルト「疑って、疑って、疑って、疑おう」
ヘーゲル「うまくいかなくて、何が悪い！」
ニーチェ「現実から、目を背けちゃダメ」
デューイ「考え方なんて、変わっていい」
サルトル「地獄とは、他人のことだ」
古代・中世哲学、近代哲学、現代思想……
西洋の叡智のエッセンスが、ここに集結！
悩みを自分自身で解決できるようになるために、
「心の安全装置」をつくっておきましょう。
■目次
★古代・中世思想
●１章 知性を磨いて、魂の世話をしよう…「善く生きる」ってどういうこと？
ソクラテス
●２章 この世界の「本質」って何？…理想か、現実か？世界を捉える二人の視点
プラトン、アリストテレス
●３章 「愛」って、やっぱり偉大！…人を許すと、心が軽くなっていく
イエス・キリスト、パウロ）
★近代思想
●４章 疑うことで、確かなものが見えてくる…「われ思う、ゆえにわれあり」とは？
デカルト
●５章 あなたも私も、すべては一つ…人生の苦しみを抜け出す「究極の手法」
スピノザ
●６章 常識をぶっ壊して自由になる哲学！？…明日、何が起きるかなんて誰にもわからない
ロック、バークリー、ヒューム
●７章 自由とは「自分のルール」に従うこと…何が「コペルニクス的転回」だったのか
カント
●８章 うまくいかなくて、何が悪い！…歴史は、失敗でできている
ヘーゲル
★現代思想１
●９章 自分自身の「今、ここ」を生きよ…絶望上等！挫折なんて当たり前
キルケゴール
●１０章 その主張、ただの負け惜しみ？…「ルサンチマン」という心の罠
ニーチェ
●１１章 「自分の心」なんて、わかりません
フロイト
●１２章 「なんのために働くの？」と思ったら…人間らしさとは、労働をすること
マルクス
●１３章 ポジティブに考えれば、道は開ける…アメリカ生まれの功利主義哲学
パース、ジェームズ、デューイ
★現代思想２
●１４章 「死」を覚悟すると、どう生きるかが見えてくる…「みんな」の人生から降りるために
ハイデッガー
●１５章 なぜ、他人と会うと疲れてしまうのか？…まなざしを向け合う「相剋の関係」
サルトル
●１６章 それでも、自由に生きるために…欲に振り回されない「スキゾ的生き方」…
ドゥルーズ、ガタリ
■著者 富増章成（トマスアキナリ）
中央大学文学部哲学科を卒業後、上智大学神学部に学ぶ。
これまでに、駿台予備学校で「倫理」講師、河合塾で「日本史」講師、
その他予備校で「世界史」講師を担当。
哲学、歴史、宗教などのわかりにくい部分を読者の実感に寄り添った、
身近な視点で解きほぐすことに定評がある
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『「それ、ホント？」と考える力がつく西洋哲学 人生に、正解とかないから。 』著者富増章成
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3PZ6SQW
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・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100315100
─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月２７日に『「それ、ホント？」と考える力がつく西洋哲学 人生に、正解とかないから。 』著者富増章成が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
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◎人の悩みは、２，５００年前から変わっていない
◎心がしんどいときに効く「考え方の薬箱」
◎西洋哲学に触れてみたい人のための入門書
◎「自分のペース」で、迷わず生きていくための西洋の叡智。
キリスト「あなたは、すでに愛されている」
デカルト「疑って、疑って、疑って、疑おう」
ヘーゲル「うまくいかなくて、何が悪い！」
ニーチェ「現実から、目を背けちゃダメ」
デューイ「考え方なんて、変わっていい」
サルトル「地獄とは、他人のことだ」
古代・中世哲学、近代哲学、現代思想……
西洋の叡智のエッセンスが、ここに集結！
悩みを自分自身で解決できるようになるために、
「心の安全装置」をつくっておきましょう。
■目次
★古代・中世思想
●１章 知性を磨いて、魂の世話をしよう…「善く生きる」ってどういうこと？
ソクラテス
●２章 この世界の「本質」って何？…理想か、現実か？世界を捉える二人の視点
プラトン、アリストテレス
●３章 「愛」って、やっぱり偉大！…人を許すと、心が軽くなっていく
イエス・キリスト、パウロ）
★近代思想
●４章 疑うことで、確かなものが見えてくる…「われ思う、ゆえにわれあり」とは？
デカルト
●５章 あなたも私も、すべては一つ…人生の苦しみを抜け出す「究極の手法」
スピノザ
●６章 常識をぶっ壊して自由になる哲学！？…明日、何が起きるかなんて誰にもわからない
ロック、バークリー、ヒューム
●７章 自由とは「自分のルール」に従うこと…何が「コペルニクス的転回」だったのか
カント
●８章 うまくいかなくて、何が悪い！…歴史は、失敗でできている
ヘーゲル
★現代思想１
●９章 自分自身の「今、ここ」を生きよ…絶望上等！挫折なんて当たり前
キルケゴール
●１０章 その主張、ただの負け惜しみ？…「ルサンチマン」という心の罠
ニーチェ
●１１章 「自分の心」なんて、わかりません
フロイト
●１２章 「なんのために働くの？」と思ったら…人間らしさとは、労働をすること
マルクス
●１３章 ポジティブに考えれば、道は開ける…アメリカ生まれの功利主義哲学
パース、ジェームズ、デューイ
★現代思想２
●１４章 「死」を覚悟すると、どう生きるかが見えてくる…「みんな」の人生から降りるために
ハイデッガー
●１５章 なぜ、他人と会うと疲れてしまうのか？…まなざしを向け合う「相剋の関係」
サルトル
●１６章 それでも、自由に生きるために…欲に振り回されない「スキゾ的生き方」…
ドゥルーズ、ガタリ
■著者 富増章成（トマスアキナリ）
中央大学文学部哲学科を卒業後、上智大学神学部に学ぶ。
これまでに、駿台予備学校で「倫理」講師、河合塾で「日本史」講師、
その他予備校で「世界史」講師を担当。
哲学、歴史、宗教などのわかりにくい部分を読者の実感に寄り添った、
身近な視点で解きほぐすことに定評がある
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『「それ、ホント？」と考える力がつく西洋哲学 人生に、正解とかないから。 』著者富増章成
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/3PZ6SQW
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