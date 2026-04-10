働く女性を支えてきたスタイリストが伝授『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」 』著者長友妙子が電子書籍で配信開始
株式会社三笠書房（東京都千代田区/代表取締役：押鐘太陽 http://www.mikasashobo.co.jp ）は、２０２６年３月２６日に『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」 』著者長友妙子が、キンドル電子書籍で配信開始いたしました。
■『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」 』著者長友妙子
・キンドル電子書籍 https://amzn.to/4mh8lho
・アマゾン書籍 https://amzn.to/4cxVvIl
・三笠書房ＨＰ https://www.mikasashobo.co.jp/c/books/?id=100408500
キャリア４０年超！働く女性を支えてきたスタイリストが伝授。
◆業界屈指のスタイリストが伝授、
未来から逆算する「ドレス・フォー・サクセス」３ステップを初公開！
人の第一印象は「装い」で大きく変わります。
装いを通して「信頼できる人」という印象を与えることができたなら
それが今後の関係づくりに、どれほどのアドバンテージとなることか。
そこで本書は、「信頼をまとう装いのフレームワーク」を
誰でも実践できるシンプルな３ステップで解説しました。
ファッションは「センスのいい、限られた人のためのもの」ではありません。
「すべての人に開かれた、成功へのパスポート」なのです。
◆目指したいのは、佇まいで「信頼」される人
・成功する人は、皆「見た目」に投資している
・「顔がきれい」よりも「雰囲気が素敵」な人になる
・「着たい服」と「着るべき服」は違う
・「ワンランク上の服」で、未来を先取りする
・もう配色で失敗しない「３色ルール」 …他
■目次
・はじめに 「信頼の装い」が、未来を切り拓く力になる
・１ なぜ成功する人は服にこだわるのか？
・２ ＳＴＥＰ１ 「自分軸」を定める――装いのゴールを決める
・３ ＳＴＥＰ２ 「信頼」をまとう――「選ばれる人」のワードローブを手に入れる
・４ ＳＴＥＰ３ 「魅せ方」を極める――魅力を引きだす「着こなし」をマスターする
・５ 少ない服で「最高の自分」になる
・おわりに 装いは、「生き方」である。
■著者 長友妙子（ナガトモタエコ）
ファッションコンサルタント／エグゼクティブスタイリスト。
１９８３年、スタイリストデビュー。
雑誌『流行通信』で、ディレクションとスタイリングを担当。
竹内まりや本人からＣＤジャケットのスタイリングをオファーされたことを機に、
芸能界からの依頼が殺到。
その後、『ＣＬＡＳＳＹ．』（光文社）、『Ｐｒｅｃｉｏｕｓ』（小学館）、
『家庭画報』（世界文化社）などの有名女性ファッション誌で表紙や巻頭特集を担当、
テレビ・ＣＭ・広告・イベントでも第一線のスタイリストとして活躍。
２０２２年より「長友スタイル～ビジネスが成功する着こなし」講座をスタート。
「装いは人生の武器になる」という信念のもと、
働く女性が自信を持ち、活躍するための具体的なアプローチを提案。
日本のエグゼクティブのパーソナルスタイリングを手掛けられる、
数少ないスタイリストである
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」 』著者長友妙子
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─────■ プレスに関するお問い合わせ先 ■─────
社 名：株式会社三笠書房
ホームページ：http://www.mikasashobo.co.jp/
note：https://note.com/mikasapub
X（ツイッター） 編集：https://twitter.com/tw_mikasa
X（ツイッター） 営業：https://twitter.com/mikasashobo
X（ツイッター） デジタル：https://twitter.com/mikasabooksjp
三笠書房ドリームニュース記事一覧：http://www.dreamnews.jp/company/0000007063/
所 在 地：〒102-0072 東京都千代田区飯田橋3-3-1
T E L：03-5226-5738
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配信元企業：株式会社三笠書房
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◆業界屈指のスタイリストが伝授、
未来から逆算する「ドレス・フォー・サクセス」３ステップを初公開！
人の第一印象は「装い」で大きく変わります。
装いを通して「信頼できる人」という印象を与えることができたなら
それが今後の関係づくりに、どれほどのアドバンテージとなることか。
そこで本書は、「信頼をまとう装いのフレームワーク」を
誰でも実践できるシンプルな３ステップで解説しました。
ファッションは「センスのいい、限られた人のためのもの」ではありません。
「すべての人に開かれた、成功へのパスポート」なのです。
◆目指したいのは、佇まいで「信頼」される人
・成功する人は、皆「見た目」に投資している
・「顔がきれい」よりも「雰囲気が素敵」な人になる
・「着たい服」と「着るべき服」は違う
・「ワンランク上の服」で、未来を先取りする
・もう配色で失敗しない「３色ルール」 …他
■目次
・はじめに 「信頼の装い」が、未来を切り拓く力になる
・１ なぜ成功する人は服にこだわるのか？
・２ ＳＴＥＰ１ 「自分軸」を定める――装いのゴールを決める
・３ ＳＴＥＰ２ 「信頼」をまとう――「選ばれる人」のワードローブを手に入れる
・４ ＳＴＥＰ３ 「魅せ方」を極める――魅力を引きだす「着こなし」をマスターする
・５ 少ない服で「最高の自分」になる
・おわりに 装いは、「生き方」である。
■著者 長友妙子（ナガトモタエコ）
ファッションコンサルタント／エグゼクティブスタイリスト。
１９８３年、スタイリストデビュー。
雑誌『流行通信』で、ディレクションとスタイリングを担当。
竹内まりや本人からＣＤジャケットのスタイリングをオファーされたことを機に、
芸能界からの依頼が殺到。
その後、『ＣＬＡＳＳＹ．』（光文社）、『Ｐｒｅｃｉｏｕｓ』（小学館）、
『家庭画報』（世界文化社）などの有名女性ファッション誌で表紙や巻頭特集を担当、
テレビ・ＣＭ・広告・イベントでも第一線のスタイリストとして活躍。
２０２２年より「長友スタイル～ビジネスが成功する着こなし」講座をスタート。
「装いは人生の武器になる」という信念のもと、
働く女性が自信を持ち、活躍するための具体的なアプローチを提案。
日本のエグゼクティブのパーソナルスタイリングを手掛けられる、
数少ないスタイリストである
（本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです）
■『信頼を着る 第一印象で選ばれる女性の「装い戦略」 』著者長友妙子
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